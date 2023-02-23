Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам "диагнозы" для выезда за границу. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий в организации схемы незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, врачи разработали механизм фальсификации документов о тяжелых заболеваниях у мужчин призывного возраста. Мужчин признавали непригодными, и они получали возможность уехать за границу.

Участие в схеме принимали те, кто подыскивал "клиентов" и врачи, изготовлявшие пакет документов.

Один пакет документов стоил $3000.

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Врачей разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин. Один из них действовал под контролем правоохранителей.

Следователи провели 35 обысков в больничных учреждениях и дома у врачей. Они обнаружили деньги, черновые записи, переписку в мобильных и сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.

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"По результатам следственных действий 7 фигурантам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы. Следственные действия с другими фигурантами производства продолжаются", - говорится в сообщении.

























