Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам "диагнозы" для выезда за границу. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий в организации схемы незаконного пересечения границы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным следователей, врачи разработали механизм фальсификации документов о тяжелых заболеваниях у мужчин призывного возраста. Мужчин признавали непригодными, и они получали возможность уехать за границу.
Участие в схеме принимали те, кто подыскивал "клиентов" и врачи, изготовлявшие пакет документов.
Один пакет документов стоил $3000.
Врачей разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин. Один из них действовал под контролем правоохранителей.
Следователи провели 35 обысков в больничных учреждениях и дома у врачей. Они обнаружили деньги, черновые записи, переписку в мобильных и сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.
"По результатам следственных действий 7 фигурантам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы. Следственные действия с другими фигурантами производства продолжаются", - говорится в сообщении.
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А когда они на этом металлоломе выехали в Европу, сразу началось, "венский батальон" и т.д.
А ты там Лайносы по $1.5K (в украинских ценах, там такого хлама вообще нет) ожидал увидеть? Так у ланосоводов просто денег нет на европы.
У меня жена полгода прожила во Вроцлаве, рассказывала дороги летом забиты кабриолетами феррари и ламборгини на местных номерах. Так это относительно бедный Вроцлав.
А кто-то сказки лепит, что "поляки в ****, на чем бедные украинцы приехали".
У меня троюродный брат в том же Вроцлаве, обычный автомеханик, ездит на мерсе Е-класса 10-летнем.
Тролляка обнакновенный.
З проклятої класики- круговая порука мажет руки как копоть...
Це так, локальна банда. Дача хабаря, порушення обмежень виїзду за кордон для військовозабов'язаних, якщо під час слідства встановлені конкретні особи слідчий цілком може ініціювати відркриття проти них відповідних справ.
Звісно, ті кого не спіймали, продовжать "працювати", але розцінки піднімуть (за ризик).
А кого спіймали - нехай усі разом і замовники і виконавці ідуть під слідство.
Та й, слідство, це ще не вирок.
Та й навіщо, якщо не інвалідів цілком вистачає.
Потрібна легалізація, як для проституції. По факту виконують одну й ту ж роботу.
Можливо, серед тих, хто ім дав по $3000, були справжні інваліди, та це був єдиний шлях уникнути свавілля і потрапити до окопа?
І армія така ж була, якби не війна.
Пограничникам тоже "кушать" видать хочется - т.к. не понятно, на каком основании часть выпускают, часть не выпускают за границу.
Формально ссылаются на закон о мобилизации, который не содержит запрета на выезд.
По логике пограничников, если теоретически подлежишь мобилизации - то выехать не можешь.
"Квартал 95" - не имеет согласно закона брони от мобилизации, но их выпускают - под предлогом, если они дают концерты, и пожертвуют на ЗСУ (не уточняя что пожертвуют, когда и сколько).
"Квартал 95" не указан в постанове КМУ - которая разрешает некоторым категориям выезд за границу.
Например чиновники согласно закона о мобилизации, могут иметь бронь - поэтому их выпускали на отдых, позагорать, отметить НГ.
После скандала, изменили не закон о мобилизации, а постанову КМУ - где добавили, что чиновники могут выехать только в коммандировку.
Постанову КМУ получается используют как исключение - кто может выехать.
Но в постанове КМУ раньше не было чиновников - но их выпускали. Нарушали закон?
В постанове КМУ не было и нет Квартала 95 - но их выпускали и выпускают. Нарушали и продолжают нарушать закон?
Или может закон нарушают для обычных граждан, так как указ президента не ограничил право выезда?