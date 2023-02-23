РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13385 посетителей онлайн
Новости Фото
13 501 62

Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам "диагнозы" для выезда за границу. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий в организации схемы незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, врачи разработали механизм фальсификации документов о тяжелых заболеваниях у мужчин призывного возраста. Мужчин признавали непригодными, и они получали возможность уехать за границу.

Участие в схеме принимали те, кто подыскивал "клиентов" и врачи, изготовлявшие пакет документов.

Один пакет документов стоил $3000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-полицейскому из Херсона, указывавшему захватчикам на проукраински настроенных граждан, грозит пожизненное заключение за госизмену

Врачей разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин. Один из них действовал под контролем правоохранителей.

Следователи провели 35 обысков в больничных учреждениях и дома у врачей. Они обнаружили деньги, черновые записи, переписку в мобильных и сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.

Читайте также: Руководство миграционной полиции разоблачено на организации борделей. ФОТОрепортаж

"По результатам следственных действий 7 фигурантам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы. Следственные действия с другими фигурантами производства продолжаются", - говорится в сообщении.

Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 01
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 02
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 03
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 04
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 05
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 06
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 07
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 08
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 09
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 10
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 11
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 12
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам диагнозы для выезда за границу 13

Киев (25587) прокуратура (5020) врачи (1516)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Ещё одна категория "обездоленных" - наши врачи, особенно начальнички и бумажки штампующие, отстоявшим в километровой очереди клиентам. Посмотришь так иногда на их машинки, домики, отдыхи по Дубаям, брюллики и удивляешься , неужели наша медицина ведущая в мире или это что-то другое?...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:40
+16
А что только 95 му кварталу можно выежать за границу?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:37
+7
а митболл-коля по какому диагнозу выехал? а косатая мразота? а.. ну да. хрен с ней. а муж?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить у нас армія "із тимчасово непридатних"? Чи може у когось язик за думкою не встигає?
показать весь комментарий
23.02.2023 12:31 Ответить
А что только 95 му кварталу можно выежать за границу?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:37 Ответить
Ещё одна категория "обездоленных" - наши врачи, особенно начальнички и бумажки штампующие, отстоявшим в километровой очереди клиентам. Посмотришь так иногда на их машинки, домики, отдыхи по Дубаям, брюллики и удивляешься , неужели наша медицина ведущая в мире или это что-то другое?...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:40 Ответить
Може ти своїх московьких лікарів роздивлявся? На фото квартири лікарів -дійсно хороми, із розтрісканими стінами. Це не виправдовує лікарів.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:35 Ответить
Довідки про щеплення від ковіду стартували від 3 тис гривень, тут від 3 тис. долл. - таки хлібне місце в цих лікарів...
показать весь комментарий
23.02.2023 12:40 Ответить
..суки предатели...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:43 Ответить
та да, тут в "венском батальоне" знакомые заметили рост "беженцев-инвалидов" на "инвалидках". вот вчера скинули одно фото )))
показать весь комментарий
23.02.2023 11:43 Ответить
Ну Audi Q3 стара 10-річна - не те щоб мажорська тачка, бувають і крутіші...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:46 Ответить
просто бедный инвалид видно. врачи ободрали как липку. ессно крутіших інвалідів тоже хвата. зараз "наліпка" це тренд )).
показать весь комментарий
23.02.2023 11:50 Ответить
Типа не бывает безногих айтишников, например, которые зарабатывают столько, сколько тебе двуногому и здоровому не снилось.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:27 Ответить
понятно. ещё один "инвалид" )))
показать весь комментарий
23.02.2023 13:28 Ответить
А що інваліди не можуть собі дозволити купити тачку за $12 тис? Чи ти думаєш, що у всі інваліди живуть на подачки держави? Якось працював на проекті, у нас віддалений співробітник був інвалід дитинства по рухомому апараті. В умовному селі сумської області, він отримував десь $1500.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:52 Ответить
судя по наліпках - ну з києва та львова з закарпаттям потікали одні "інваліди" з типовими інвалідними зарплатами та європейськими біженьськими запросами. містечкові вже це помітили ))
показать весь комментарий
23.02.2023 11:57 Ответить
А що в Україні немає наліпок "інвалід" на машинах?
показать весь комментарий
23.02.2023 12:15 Ответить
)) які можно наштампувать на любому принтері, навіть в європі
показать весь комментарий
23.02.2023 12:26 Ответить
До речі в Україні війна, і цей "мажор" на ауді, міг підірватися на міні, чи попасти під обстріл чи бути ветераном вже цієї війни.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:55 Ответить
ага, і не він один ))))
показать весь комментарий
23.02.2023 11:58 Ответить
Как до войны полстраны ездило на дешевых бляхах из Польши и Литвы, никто глаза не закатывал, что вокруг одни мажоры. Даже X5, купленный в Польше за 3.5К никого не удивлял.
А когда они на этом металлоломе выехали в Европу, сразу началось, "венский батальон" и т.д.
А ты там Лайносы по $1.5K (в украинских ценах, там такого хлама вообще нет) ожидал увидеть? Так у ланосоводов просто денег нет на европы.
У меня жена полгода прожила во Вроцлаве, рассказывала дороги летом забиты кабриолетами феррари и ламборгини на местных номерах. Так это относительно бедный Вроцлав.
А кто-то сказки лепит, что "поляки в ****, на чем бедные украинцы приехали".
У меня троюродный брат в том же Вроцлаве, обычный автомеханик, ездит на мерсе Е-класса 10-летнем.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:16 Ответить
ага, и "права" качает как и эти "беженцы" ))))
показать весь комментарий
23.02.2023 13:19 Ответить
Кто права качает? У него гражданство.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:20 Ответить
а шо, гражданство не даёт ему право качать права? ))))
показать весь комментарий
23.02.2023 13:22 Ответить
Моя твоя не понимать.
Тролляка обнакновенный.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:29 Ответить
а митболл-коля по какому диагнозу выехал? а косатая мразота? а.. ну да. хрен с ней. а муж?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:44 Ответить
Сирітки)
показать весь комментарий
23.02.2023 11:47 Ответить
Тимошенки обоє 1960 р.н.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:51 Ответить
Олександр давно виїхав з України, аби унеможливити звинувачення в отриманні доходів через вплив дружини. І йому вже 62.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:58 Ответить
А косатая це хто, а то я тільки почав навчання на дешифровальника.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:35 Ответить
Та що "украла всьо" - невже не зрозуміло?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:59 Ответить
Сподіваюсь до відповідальності притягнуть не тільки лікарів а і усіх їх клієнтів (за весь період діяльності). Справу відкрити - повернеться в Україну одразу до слідчих.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:44 Ответить
Ви безнадійний мрійник
З проклятої класики- круговая порука мажет руки как копоть...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:47 Ответить
А чьому ні, це що якийсь наркокартель що можуть аж до пана Татарова дійти за допомогою порішати?
Це так, локальна банда. Дача хабаря, порушення обмежень виїзду за кордон для військовозабов'язаних, якщо під час слідства встановлені конкретні особи слідчий цілком може ініціювати відркриття проти них відповідних справ.

Звісно, ті кого не спіймали, продовжать "працювати", але розцінки піднімуть (за ризик).
А кого спіймали - нехай усі разом і замовники і виконавці ідуть під слідство.

Та й, слідство, це ще не вирок.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:55 Ответить
А лікарі нехай бояться за хабар визнавати непридатними повністю здорових.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:58 Ответить
На що ти сподіваєшся? Невже не зрозуміло, що це залякування лікарів, щоб боялись навіть безногого інваліда визнати непридатним?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:52 Ответить
це все балачки про визнання придатними інвалідів.
Та й навіщо, якщо не інвалідів цілком вистачає.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:56 Ответить
Схоже, ти дуже далекий від реальності.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:00 Ответить
Непоганий бізнес, жаль лише, що податки в скарбницю не сплачують.
Потрібна легалізація, як для проституції. По факту виконують одну й ту ж роботу.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:45 Ответить
Заборона на виїзд із країни, медкомісії, фальшиві довідки , всі ці банди "цвк" - які тероризують населення країни є в чистому вигляді шахрайство та бандитизм "української?" влади, яка наживається на війні та спокійно роз'їжджає за кордоном.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:45 Ответить
Так, в кого є гроші -здорові виїзжають...А в кого немає грошей- хворих мобілізовують...
показать весь комментарий
23.02.2023 11:46 Ответить
Просто поліція бореться з конкурентами - ухилянти мають платити виключно в офіційну касу з якої прибарахляється Zeкоманда.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:47 Ответить
влада такими фактами зірвала мобілізацію.бо що б там не ******* на бидломарафоні,люди все рівно знають правду.тим більше як в сраці припече.
показать весь комментарий
23.02.2023 11:50 Ответить
Бо не віддавали долю в ОПщак?
показать весь комментарий
23.02.2023 11:53 Ответить
Та задовбали Ви цих двох дебілок пхати!
показать весь комментарий
23.02.2023 11:55 Ответить
От шо прикольно, не зазначено, скільки коштів вилучено. Якої валюти й скільки. І куди вони зараз? До диванів? Чому не сфоткати, описати, а потім на ті самі ударні дрони відправити із зазначенням цільового призначення, щоб вони з бюджету не звалили асфальтувати дороги
показать весь комментарий
23.02.2023 11:53 Ответить
ой - вэй.... роздуплились на 9-м году войны. еще и по 3000 долларов всего. кадровые военные уже давно знают что третью группу инвалидности у влк стоит сделать 5 000 баксов. ибо это военная пенсия и примерно 500 000 выплаты от государства.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:00 Ответить
Якось пазл у мене не складається. Вчора писали переплисти Тису на надувному човні 2,5т, а легально виїхати 3т? Хтось нас явно за дурнів має)
показать весь комментарий
23.02.2023 12:03 Ответить
ну так а в чем проблема? штампует влк выводы по 3 000 баксов. штамп в бумажке поставить легче чем через тысу гребти)))
показать весь комментарий
23.02.2023 12:08 Ответить
Тиса- то для любителів екстремальних ситуацій, люди солідні віддають перевагу класиці.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:14 Ответить
Ітіть вашу на ліво, знайомий виїхав на днях з папою "інвалідом чорнобильцем" такий лоб але з баблом, папа повернувся через декілька днів з Польщі, синуля опікун залишився,. Це все ж можна перевірити хто і коли виїхав через які пропускні пункти та хто пропускав. Візьмемо справки по інвалідності, да там тисячи їх куплені.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:20 Ответить
шановні, це роблять по всій Україні, причому відкрито, всі знають прейскурант і ціни, у нас в Україні, кожен другий пенсіонер по інвалідності, є фальшивий, з купленою групою інвалідності, Навіщо писати туфту коли це роблять МАСОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 12:33 Ответить
У тому і прикол, що половина куплені. А друга половина ,яка реальні інваліди= не можуть відстояти свої права, їх мобилізують, незважаючи на інвалідніть, не випускають за кордон, тощо. Бо це звичайні люди, в яких немає тисяч доларів.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:40 Ответить
Зараз навіть щоб призначили обстеження та аналізи, які прописані у порядку проходження ВЛК, треба хабар давати, а як дійсно хворому уникнути придатності, якщо зелена шушваль наказала гребти всіх без розбору?
Можливо, серед тих, хто ім дав по $3000, були справжні інваліди, та це був єдиний шлях уникнути свавілля і потрапити до окопа?
показать весь комментарий
23.02.2023 13:35 Ответить
*не потрапити
показать весь комментарий
23.02.2023 13:36 Ответить
Біда в тому, що там де має бути - інтелігенція, в Україні - 0... Здавалосяб, такі категорії, як лікарі і вчителі - самі запроданці і гидота продажна, без честі і совісті.... доречі - вчителі, ще огидніші.....
показать весь комментарий
23.02.2023 13:37 Ответить
Це спадщина совка.
І армія така ж була, якби не війна.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:40 Ответить
Проблема в том, что президент в указе не запретил ограничение права выезда, а дословно "можуть бути обмежені" - тобто может да или нет.

Пограничникам тоже "кушать" видать хочется - т.к. не понятно, на каком основании часть выпускают, часть не выпускают за границу.

Формально ссылаются на закон о мобилизации, который не содержит запрета на выезд.

По логике пограничников, если теоретически подлежишь мобилизации - то выехать не можешь.

"Квартал 95" - не имеет согласно закона брони от мобилизации, но их выпускают - под предлогом, если они дают концерты, и пожертвуют на ЗСУ (не уточняя что пожертвуют, когда и сколько).

"Квартал 95" не указан в постанове КМУ - которая разрешает некоторым категориям выезд за границу.

Например чиновники согласно закона о мобилизации, могут иметь бронь - поэтому их выпускали на отдых, позагорать, отметить НГ.

После скандала, изменили не закон о мобилизации, а постанову КМУ - где добавили, что чиновники могут выехать только в коммандировку.

Постанову КМУ получается используют как исключение - кто может выехать.

Но в постанове КМУ раньше не было чиновников - но их выпускали. Нарушали закон?

В постанове КМУ не было и нет Квартала 95 - но их выпускали и выпускают. Нарушали и продолжают нарушать закон?

Или может закон нарушают для обычных граждан, так как указ президента не ограничил право выезда?
показать весь комментарий
23.02.2023 13:44 Ответить
Що цікаво, попадаються лікарі, які виписують довідки простим смертним, але досить спокійно продовжують свою справу ті, хто пачками виписує довідки про інвалідність дружинам та батькам працівників та пенсіонерів силових структур, аби останні не воювали (бо треба доглядати інвалідів), відтак, одні отримували пільги та пенсії ледве досягши сорока років і щойно "запахло смаленим" покупляли довідки, аби і далі сидіти на шиї платників податків, а вмирати та ставати каліками мають ті, хто не мав ні пільг, ні дострокових пенсій і утримував армію дармоїдів своїми податками.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:53 Ответить
Вы "крестик снимите или трусы оденьте"! А как с рішенням Верховного Суду щодо неможливості оскарження діагнозів ВЛК? То есть, когда ВЛК в нарушении всех возможных процедур выносит постанову "годен" это ВЕЛЛ, а когда врач дает заключение, что ты болен это АЙ! ЯЙ!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:32 Ответить
 
 