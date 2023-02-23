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Новости Фото Война
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Россияне могли перебросить свою авиацию с аэродрома "Энгельс-2" в Мурманской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Бомбардировщики Ту-95 из аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом могли переместить на аэропорт стратегической авиации РФ "Оленья" Мурманской области, на севере России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на данные спутниковых снимков Planet Labs за 21 февраля 2023 года.

"По сравнению со снимками за 7 октября 2022 года, стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья" в феврале 2023-го в целом стало больше на 7. Всего на аэродроме сейчас можно насчитать одиннадцать Ту-95, два Ту-160 и два Ил. -78 – это самолеты-заправщики.

На фото одной части аэродрома за 7 октября находились всего четыре Ту-95 и пять Ту-160, второй части – два Ту-160", - говорится в сообщении.

Увеличение в 2023 году количества бомбардировщиков Ту-95 и присутствие двух самолетов-заправщиков Ил-78 может свидетельствовать об активном использовании аэродрома для будущих атак РФ по территории Украины.

"Оленья" расположен в 3 раза дальше границ Украины, чем упомянутый "Энгельс-2" под Саратовом.

Также со спутника на аэродроме "Оленья" можно увидеть 30 Ту-22, большинство из которых находится в северо-западной части аэродрома. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому.

"Ту-22 на аэродроме "Оленья" базировались всегда. О том, что это лишь видимость их использования, говорит их положение – некоторые борта вообще находятся среди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить из "Энгельса-2" для боевого использования", – пояснил авиаэксперт "Института поинформационного общества" Анатолий Храпчинский.

Напомним, в прошлом году на аэродроме "Энгельс-2" произошли два взрыва. Первый – 5 декабря, в результате чего был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря 2022 года. Как сообщали тогда в Минобороны РФ, погибли три российских военнослужащих.

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Россияне могли перебросить свою авиацию с аэродрома Энгельс-2 в Мурманской области, - СМИ 01
Россияне могли перебросить свою авиацию с аэродрома Энгельс-2 в Мурманской области, - СМИ 02
Россияне могли перебросить свою авиацию с аэродрома Энгельс-2 в Мурманской области, - СМИ 03

авиация (2834) россия (95702) аэродром (294)


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Топ комментарии
+7
- А у вас в мурманской области несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут!
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23.02.2023 12:53
+5
тепер можно прямо з Фінляндії по ним дрони запускати ...
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23.02.2023 12:45
+4
скоро на северный полюс перебросят, что бы не ********* )))
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23.02.2023 12:50
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Как вы, звери, ни садитесь, а в жильцы вы не годитесь.
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23.02.2023 12:41 Ответить
тепер можно прямо з Фінляндії по ним дрони запускати ...
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23.02.2023 12:45 Ответить
скоро на северный полюс перебросят, что бы не ********* )))
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23.02.2023 12:50 Ответить
- А у вас в мурманской области несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут!
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23.02.2023 12:53 Ответить
ты их не предупреждай, а то они запретят там сигареты продавать ))) шоб не курили как всегда )))
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23.02.2023 13:00 Ответить
)) так были же и именно там случаи. будут повторить!
https://www.youtube.com/watch?v=hlfASY4tvcA
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23.02.2023 13:15 Ответить
На ЮТ є відео, як марес'єві хвастаються ремонтом 3 ту 160. Говорили, що рекострукція тривала роками, але все ж.... Це всі їх боєздатні борти, можеще пара стоїть в "стратегічному резерві" а інші тягають по аеродрому - в потемках оборудуют потемкинские аеродроми.
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23.02.2023 13:24 Ответить
Ээхх накрыть бы это все одной массированной беспилотной атакой, была бы эпическая операция
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23.02.2023 14:29 Ответить
дороги кривые как на дачах, это точно аэродром?
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23.02.2023 14:31 Ответить
 
 