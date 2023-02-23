Россияне могли перебросить свою авиацию с аэродрома "Энгельс-2" в Мурманской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Бомбардировщики Ту-95 из аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом могли переместить на аэропорт стратегической авиации РФ "Оленья" Мурманской области, на севере России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на данные спутниковых снимков Planet Labs за 21 февраля 2023 года.

"По сравнению со снимками за 7 октября 2022 года, стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья" в феврале 2023-го в целом стало больше на 7. Всего на аэродроме сейчас можно насчитать одиннадцать Ту-95, два Ту-160 и два Ил. -78 – это самолеты-заправщики.

На фото одной части аэродрома за 7 октября находились всего четыре Ту-95 и пять Ту-160, второй части – два Ту-160", - говорится в сообщении.

Увеличение в 2023 году количества бомбардировщиков Ту-95 и присутствие двух самолетов-заправщиков Ил-78 может свидетельствовать об активном использовании аэродрома для будущих атак РФ по территории Украины.

"Оленья" расположен в 3 раза дальше границ Украины, чем упомянутый "Энгельс-2" под Саратовом.

Также со спутника на аэродроме "Оленья" можно увидеть 30 Ту-22, большинство из которых находится в северо-западной части аэродрома. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому.

"Ту-22 на аэродроме "Оленья" базировались всегда. О том, что это лишь видимость их использования, говорит их положение – некоторые борта вообще находятся среди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить из "Энгельса-2" для боевого использования", – пояснил авиаэксперт "Института поинформационного общества" Анатолий Храпчинский.

Напомним, в прошлом году на аэродроме "Энгельс-2" произошли два взрыва. Первый – 5 декабря, в результате чего был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря 2022 года. Как сообщали тогда в Минобороны РФ, погибли три российских военнослужащих.

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