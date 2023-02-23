В Лимане разоблачены бывшие чиновники "Укрзализныци", которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ. ФОТОрепортаж

В результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области Служба безопасности задержала еще двух пособников рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмы Службы безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленниками оказались двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Во время временного захвата Лимана они добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что получили назначение в состав оккупационной администрации.

Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги днр". Другой – стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для опрокидывания личного состава, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт. Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска.

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

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