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В Лимане разоблачены бывшие чиновники "Укрзализныци", которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ. ФОТОрепортаж

В результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области Служба безопасности задержала еще двух пособников рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмы Службы безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленниками оказались двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Во время временного захвата Лимана они добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что получили назначение в состав оккупационной администрации.

Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги днр". Другой – стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для опрокидывания личного состава, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт. Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска.

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

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В Лимане разоблачены бывшие чиновники Укрзализныци, которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ 01
В Лимане разоблачены бывшие чиновники Укрзализныци, которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ 02
В Лимане разоблачены бывшие чиновники Укрзализныци, которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ 03
В Лимане разоблачены бывшие чиновники Укрзализныци, которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ 04
В Лимане разоблачены бывшие чиновники Укрзализныци, которые ремонтировали российские военные эшелоны, - СБУ 05

СБУ (19937) Укрзализныця (2753) государственная измена (1546) Лиман (319)


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Топ комментарии
+14
А скільки цього лайна ще залишилось в Україні . СБУ вистачить роботи ще на довгі роки ..
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23.02.2023 12:48
+11
Коли буде введено інститут негромадян!? Запитання до слуг
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23.02.2023 13:00
+9
В 2 мировую для этого тела стена гаража была бы последней, что оно бы увидело в своей никчёмной жизни
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23.02.2023 12:49
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Правила форума Совет форумчан
А скільки цього лайна ще залишилось в Україні . СБУ вистачить роботи ще на довгі роки ..
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23.02.2023 12:48 Ответить
В Знам'янській дирекції УЗ повно колоборантів, всі кацапською спілкуються, кажуть "ета мой радной язик"
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23.02.2023 13:04 Ответить
Знам'янка , це та що в Кіровоградській обл .?
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23.02.2023 13:08 Ответить
Знам'янка , це та що в Кіровоградській обл .? ТАК
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23.02.2023 17:24 Ответить
На жаль , вичистити верхівку може тільки суспільство , на виборах . СБУ тут безсиле .
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23.02.2023 13:16 Ответить
Виборів нам не бачити, як своїх вух. В нас воєнний стан і зелечмобики зроблять все, щоб він був безкінечним..
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23.02.2023 13:24 Ответить
В 2 мировую для этого тела стена гаража была бы последней, что оно бы увидело в своей никчёмной жизни
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23.02.2023 12:49 Ответить
Гаражів тоді не було багато..просто двір, цегляна стіна, рев двигунів від полуторок і нормас..
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23.02.2023 13:25 Ответить
https://t.me/iistrelkov/238620 знову горить.
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23.02.2023 12:49 Ответить
https://t.me/iistrelkov/238606 а це трофеї
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23.02.2023 12:54 Ответить
В белгородскай області упав штурмовик Ка-25 ВКС рф...земля стекловатой йому.
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23.02.2023 12:54 Ответить
Су-25 може?
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23.02.2023 13:08 Ответить
Коли буде введено інститут негромадян!? Запитання до слуг
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23.02.2023 13:00 Ответить
Похоже Украине в будущем такой точно пригодится.
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23.02.2023 14:09 Ответить
В обмінний фонд.
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23.02.2023 13:05 Ответить
а слесарей, электриков эти два штымпа на работу под дулами автоматов конвоировали?
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23.02.2023 13:21 Ответить
А ми запрошуємо на розмінування території польських поліцейських. Коли тут своїх хватає.
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23.02.2023 16:09 Ответить
 
 