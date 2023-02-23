Утром россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину, есть погибший и раненый, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Утром 23 февраля оккупационные войска совершили очередной обстрел Херсонщины. Россияне не перестают терроризировать гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"В результате вражеских обстрелов в Херсонском районе вблизи домовладения погиб 58-летний мужчина, еще одна женщина получила ранения она госпитализирована", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома, автомобили, газопровод и линии электропередач.

