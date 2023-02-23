РУС
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца. ФОТОрепортаж

Львовские медики смогли спасти жизнь 16-летнему Никите из Бахмута. Трехсантиметровый обломок российского снаряда застрял в его груди всего в нескольких миллиметрах от аорты.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, передает Цензор.НЕТ.

"Парень вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. 3-см обломок застрял в его грудной полости - всего в нескольких миллиметрах от аорты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 921 ребенок получил ранения в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Это произошло 31 января. 2 человека погибли, 4 пострадали, среди них - Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого", - говорится в сообщении.

Парня доставили каретой скорой в Днепр. Местные медики стабилизировали его состояние, и дальше Никиту доставили эвакуационным поездом во Львов.

"Чтобы спасти парню жизнь, наши специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили обломок из грудной полости, а позже – мелкие обломки из мягких тканей, бедра и плеча", – рассказали медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей находятся 500 тыс. украинских детей и 12,5 тыс. учителей, - Минобразования

Теперь жизнь Никиты в безопасности. Его ждет длительный процесс восстановления. Каждый день с парнем по несколько часов работают специалисты по реабилитации.

"Сам Никита говорит: надеется, что поправится совсем скоро. Он мечтает о победе и возвращении домой", - добавили врачи.

Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 01
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 02
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 03
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 04
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 05Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 06
Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 07Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца 08

больница (1449) дети (6677) операция (213) подростки (472) ранение (3414) врачи (1525) Бахмут (1608)
Бережи Боже і дитину й янголів медиків
23.02.2023 14:54 Ответить
Добра робота, колеги.
23.02.2023 14:50 Ответить
Нехай знає, що батьки ждуни винні?
23.02.2023 15:16 Ответить
Добра робота, колеги.
23.02.2023 14:50 Ответить
Бережи Боже і дитину й янголів медиків
23.02.2023 14:54 Ответить
Нехай знає, що батьки ждуни винні?
23.02.2023 15:16 Ответить
надай його батькам своє житло для переїзду і вони перестануть бути "ждунами" в твоїй уяві
23.02.2023 15:42 Ответить
У нас в районі Інгулець в К Розі повно житла. 2 общаги стоїть - технікумовська і бурси. Я там жив - блочний тип.

А якби я знав, що мою дитину може поранити снаряд, я б не мав ніяких виправдань.
23.02.2023 21:10 Ответить
Щось не віриться від слова "зовсім". Ні, "общаги", звісно, стоять. Не віриться що вони пусті і чекають на переселенців.
То чому би вам в якості волонтерства не пошукати вільні місця та не запропонувати т.н. "ждунам"?
Чи написати безпідставно, не знаючи нічого про людей, простіше?
23.02.2023 21:45 Ответить
Тому я поставив у кінці знак питання.

Общаги використовували військові поки не погнали росіян з Правобережжя - жити можна, я ж кажу, що сам там жив свого часу.

Вірю-невірю - ми з вами не в релігію граємо. В обласних центрах житла немає. Проте в районних...

Ви самі можете побачити на прикладі найближчого професійного закладу (тільки не обласного центру - бо там може бути забито), що до війни та й мабуть сьогодні - стоять в основному пусті. Бо українці не народжують дітей. Я ще помню час, коли було навпаки.

І це все не має значення, коли є вірогідність загибелі дитини. Виправданням може бути лише піклування про немічних старих. Проте їх теж можна вивезти, а як не хочуть - треба обирати.
23.02.2023 23:21 Ответить
Знак питання в тому контексті відповідно до знання провини його батьків, а не до того ждуни вони чи ні. Про те, ще вони ждуни в тому контексті, то ствердження
показать весь комментарий
Ви мене будете переконувати в якому контексті я поставим знак?
показать весь комментарий
Навіщо мені в чомусь когось переконувати?
Тим паче того, хто не переймається тим в якому контексті читаеться його текст.
Та що там з житлом для переселенців? Хоча би тисяч з 4 знайдеться в гуртожитках на Інгульці?
показать весь комментарий
Як треба, то я узнаю. Бо стоять темні. Де-неде жевріє світло.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:31 Ответить
Добре
24.02.2023 12:25 Ответить
Токарь, езжай по курсу своего корабля, причем на скорости.
показать весь комментарий
Як тільки була загроза танкового прориву до нас в район і наші підірвали міст, я відразу узяв мою стареньку мати і виїхав.

Повернувся тільки коли русню зупинили в 40 км.
показать весь комментарий
