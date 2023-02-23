Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца. ФОТОрепортаж

Львовские медики смогли спасти жизнь 16-летнему Никите из Бахмута. Трехсантиметровый обломок российского снаряда застрял в его груди всего в нескольких миллиметрах от аорты.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, передает Цензор.НЕТ.

"Парень вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. 3-см обломок застрял в его грудной полости - всего в нескольких миллиметрах от аорты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 921 ребенок получил ранения в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Это произошло 31 января. 2 человека погибли, 4 пострадали, среди них - Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого", - говорится в сообщении.

Парня доставили каретой скорой в Днепр. Местные медики стабилизировали его состояние, и дальше Никиту доставили эвакуационным поездом во Львов.

"Чтобы спасти парню жизнь, наши специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили обломок из грудной полости, а позже – мелкие обломки из мягких тканей, бедра и плеча", – рассказали медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей находятся 500 тыс. украинских детей и 12,5 тыс. учителей, - Минобразования

Теперь жизнь Никиты в безопасности. Его ждет длительный процесс восстановления. Каждый день с парнем по несколько часов работают специалисты по реабилитации.

"Сам Никита говорит: надеется, что поправится совсем скоро. Он мечтает о победе и возвращении домой", - добавили врачи.











