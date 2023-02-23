Врачи спасли подростка из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял у сердца. ФОТОрепортаж
Львовские медики смогли спасти жизнь 16-летнему Никите из Бахмута. Трехсантиметровый обломок российского снаряда застрял в его груди всего в нескольких миллиметрах от аорты.
Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, передает Цензор.НЕТ.
"Парень вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. 3-см обломок застрял в его грудной полости - всего в нескольких миллиметрах от аорты.
Это произошло 31 января. 2 человека погибли, 4 пострадали, среди них - Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого", - говорится в сообщении.
Парня доставили каретой скорой в Днепр. Местные медики стабилизировали его состояние, и дальше Никиту доставили эвакуационным поездом во Львов.
"Чтобы спасти парню жизнь, наши специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили обломок из грудной полости, а позже – мелкие обломки из мягких тканей, бедра и плеча", – рассказали медики.
Теперь жизнь Никиты в безопасности. Его ждет длительный процесс восстановления. Каждый день с парнем по несколько часов работают специалисты по реабилитации.
"Сам Никита говорит: надеется, что поправится совсем скоро. Он мечтает о победе и возвращении домой", - добавили врачи.
А якби я знав, що мою дитину може поранити снаряд, я б не мав ніяких виправдань.
То чому би вам в якості волонтерства не пошукати вільні місця та не запропонувати т.н. "ждунам"?
Чи написати безпідставно, не знаючи нічого про людей, простіше?
Общаги використовували військові поки не погнали росіян з Правобережжя - жити можна, я ж кажу, що сам там жив свого часу.
Вірю-невірю - ми з вами не в релігію граємо. В обласних центрах житла немає. Проте в районних...
Ви самі можете побачити на прикладі найближчого професійного закладу (тільки не обласного центру - бо там може бути забито), що до війни та й мабуть сьогодні - стоять в основному пусті. Бо українці не народжують дітей. Я ще помню час, коли було навпаки.
І це все не має значення, коли є вірогідність загибелі дитини. Виправданням може бути лише піклування про немічних старих. Проте їх теж можна вивезти, а як не хочуть - треба обирати.
Тим паче того, хто не переймається тим в якому контексті читаеться його текст.
Та що там з житлом для переселенців? Хоча би тисяч з 4 знайдеться в гуртожитках на Інгульці?
Повернувся тільки коли русню зупинили в 40 км.