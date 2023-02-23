Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Протестующие залили в Лондоне дорогу у посольства РФ желтой и синей краской. Полиция арестовала их за создание препятствий для движения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.
Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.
Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.
Акцию организовала группа активистов "Led by Donkeys", заявив, что она приурочена к пятничной первой годовщине вторжения России в Украину.
Участники кампании рассказали, что создали флаг, разлив 170 литров желтой краски на проезжей части с восточной стороны и столько же синей на западной стороне. Проезжавшие мимо водители размазали краску по дороге.
Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстро сохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства".
А чому не у мацкві, на червоній площі??
Наюха таке творити в країнах, які й так нам допомогаютьще он північна корея, ірак нехай там фарбу розливають
ну так.
проте - в новостях = + за то шоб Сунак дал и взял. ой, то есть дал сто самолетов и взял смурную рожу Тартарова
Згода 👹
самолеты поставить - это = куда их спрятать, где семьи экипажей деть, куда техников и технику шоб обслуживать... ну и до... дуже багато куда что и чего и куда и думать надо где разместить,.... и это только .... скажем, ... просто не знающие, могут просто так вот думать.. ха! - Верещать - чо не даешь самолеты - Дал, раз-два-три.
все. полетели долбить Дортасс.
какие же дураки... не уподобл..йся, ок?
самолеты "дать" это оооочень дохера чего вместе с ними нужно
а может .. ну, там законы и т.д., - но ты сам бы так селал то?
сомневаюсь
нехай кацапи звикають
Даже дорогу залили
Красиво
Бенкси, зацени! !!!!
Ви ж не кацапським койне писали...
так як вони-діктори паплюжуть мову?
навіть навіть індейці з охоти відходять на запасні рубежі..
тут нiякого наїзду нема. тут взагалi нема чого ображатися.
ще раз - геть кацапiзми з мови! це не до вас особисто, а взагалi гасло про процес очищення мови. я весь час так пишу, коли помiчаю кацапiзм у мовi.
потрiбно долати зкацаплення, чим займалась москва та паРаша сторiччями.
я, наприклад, дякую, коли мене поправляють, бо можу помилятися, адже не живу в Українi майже вже 40 рокiв, але стараюся мову не забувати. ость тут практикуюсь.
це точно?
погана iдея. дурна. будуть iздити нiби по прапору.
потрiбно було лише будинок амбасади паРашi та iх машини червоним, нiбито кров'ю та зробити
надписи - паРаша -вбивця та терорист.
І свої вологі бажання залиш при собі))
Якщо краска така, що погано змивається, то заляпані машини - то зайвий клопіт їх власникам
та й прапор пiд ногами...чим думали?
Для різноманітності - нехай побуде хоча з день.
У московітів зараз критичні дні.
https://t.me/Ukraine_365News/46950
Дякуємо за підтримку України і креатив ‼️