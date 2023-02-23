РУС
Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие залили в Лондоне дорогу у посольства РФ желтой и синей краской. Полиция арестовала их за создание препятствий для движения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.

Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.

Акцию организовала группа активистов "Led by Donkeys", заявив, что она приурочена к пятничной первой годовщине вторжения России в Украину.

Участники кампании рассказали, что создали флаг, разлив 170 литров желтой краски на проезжей части с восточной стороны и столько же синей на западной стороне. Проезжавшие мимо водители размазали краску по дороге.

Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстро сохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства".

Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали 01
Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали 02
Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали 03

+30
Красавцы. Спасибо . Но их накажут наверное не слабо.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:48 Ответить
+19
Дякуємо.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:50 Ответить
+16
Уважаю британцев
Даже дорогу залили
Красиво
Бенкси, зацени! !!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:52 Ответить
Красавцы. Спасибо . Но их накажут наверное не слабо.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:48 Ответить
Ну так..щоб всіх вважали неадекватами..угу..у Лондоні..

А чому не у мацкві, на червоній площі??

Наюха таке творити в країнах, які й так нам допомогаютьще он північна корея, ірак нехай там фарбу розливають
показать весь комментарий
23.02.2023 15:51 Ответить
ммм
ну так.
проте - в новостях = + за то шоб Сунак дал и взял. ой, то есть дал сто самолетов и взял смурную рожу Тартарова
показать весь комментарий
23.02.2023 16:06 Ответить
"Махнулся не глядя" (с)
Згода 👹
показать весь комментарий
23.02.2023 16:07 Ответить
Мистер или миссис,
самолеты поставить - это = куда их спрятать, где семьи экипажей деть, куда техников и технику шоб обслуживать... ну и до... дуже багато куда что и чего и куда и думать надо где разместить,.... и это только .... скажем, ... просто не знающие, могут просто так вот думать.. ха! - Верещать - чо не даешь самолеты - Дал, раз-два-три.
все. полетели долбить Дортасс.
какие же дураки... не уподобл..йся, ок?
самолеты "дать" это оооочень дохера чего вместе с ними нужно
показать весь комментарий
23.02.2023 17:37 Ответить
Що ти мелеш бл? Кого вони будуть вважати неадекватними, якщо українців серед них нема?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:24 Ответить
Мож ти і бл, але в мене своя точка зору. Чи я тебе особисто образила?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:40 Ответить
Не справа, а яке діло. Це по-перше. По-друге, це я в Україні. А ти потім іншим прапором прикриєшся.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:42 Ответить
А я про прапор на твоїй авці. Але ж тобі пофігу, чихм прапором дупу прикривати
показать весь комментарий
23.02.2023 18:17 Ответить
То радій, але від того ти менш бидлотним не стало
показать весь комментарий
24.02.2023 01:22 Ответить
Хто буде вважати не адекватами?) Це не українці) Це саме британська група активістів)
показать весь комментарий
23.02.2023 20:33 Ответить
Та не. Максимум по 100 часов исправительных работ. По субботам будут мести....
показать весь комментарий
23.02.2023 15:55 Ответить
может и так, а может и нет.
а может .. ну, там законы и т.д., - но ты сам бы так селал то?
сомневаюсь
показать весь комментарий
23.02.2023 16:03 Ответить
глямурненько !
нехай кацапи звикають
показать весь комментарий
23.02.2023 16:36 Ответить
Убрать до понедельника.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:11 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:50 Ответить
Це вже трохи too much.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:50 Ответить
Уважаю британцев
Даже дорогу залили
Красиво
Бенкси, зацени! !!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:52 Ответить
Неоднозначно.. Отмывать будет тяжелее. Лучше бы забор или посольские машины..
показать весь комментарий
23.02.2023 15:52 Ответить
кремль..прикиньте, мокшани просинаються, кремль небесно синій..і яскраві жовті українські герби замість зірок...і на спаській башті куранти грають гімн України)
показать весь комментарий
23.02.2023 16:12 Ответить
нагородити і відпустити затриманих. мало того, що кацапам пердаки підпалили, так ще й екологічно чисто підпал зробили.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:53 Ответить
кофе попьють підуть - краску капи самі підвезуть
показать весь комментарий
23.02.2023 15:54 Ответить
фарбу. геть кацапiзми з мови!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:21 Ответить
не пробували це казати хлопцям які нищять кацапню на нулі на всіх мовах?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:28 Ответить
адекватнi тiльки вдячнi, коли iм допомагають вдосконалювати українську.

Ви ж не кацапським койне писали...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:43 Ответить
ніколи не слухали марафон?
так як вони-діктори паплюжуть мову?
навіть навіть індейці з охоти відходять на запасні рубежі..
показать весь комментарий
23.02.2023 16:49 Ответить
Ну то виносьте для себе тільки краще.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:00 Ответить
не розумію вашого наїзду, ака б підлота кацапська - зелена і уваґи б не звернув...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:04 Ответить
.

тут нiякого наїзду нема. тут взагалi нема чого ображатися.

ще раз - геть кацапiзми з мови! це не до вас особисто, а взагалi гасло про процес очищення мови. я весь час так пишу, коли помiчаю кацапiзм у мовi.
потрiбно долати зкацаплення, чим займалась москва та паРаша сторiччями.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:22 Ответить
А ти спитай, вночі коли тебе на кожному кроці можуть вбити ,на якій мові вони розмовляють?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:57 Ответить
А яке ви до них відношення маєте, що за них ховаєтесь?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:16 Ответить
до зелених ідіотів? - слава яйцям по 17 ніякого
показать весь комментарий
23.02.2023 17:20 Ответить
Можливо, хлопці - хороші бійці, але погані солдати. Статутна мова ЗСУ - українська, і лише українська.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:25 Ответить
саме обідне коли від своїх, принаймні тих кого я вважаю за "своїх"
показать весь комментарий
23.02.2023 17:09 Ответить
в чому тут образа?
я, наприклад, дякую, коли мене поправляють, бо можу помилятися, адже не живу в Українi майже вже 40 рокiв, але стараюся мову не забувати. ость тут практикуюсь.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YU8d0hxPxWY от от підмога прийде чай, ром нам привезе
показать весь комментарий
23.02.2023 17:46 Ответить
Замість стараюся треба використовувати намагаюся. А взагалі - тобі великий +
показать весь комментарий
23.02.2023 20:05 Ответить
дякую.)
показать весь комментарий
23.02.2023 20:21 Ответить
та виправляють...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:52 Ответить
дякую.)

це точно?
показать весь комментарий
24.02.2023 12:06 Ответить
в даному реченні, однозначно.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:29 Ответить
Дякую, в мене випали очі))
показать весь комментарий
23.02.2023 17:45 Ответить
давно - навпомацки топчуся...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=10Ha80EgaB0&list=RDYU8d0hxPxWY&index=2 тільки для вас
показать весь комментарий
23.02.2023 18:01 Ответить
Дякую, дуже гарно
показать весь комментарий
23.02.2023 18:09 Ответить
.

погана iдея. дурна. будуть iздити нiби по прапору.

потрiбно було лише будинок амбасади паРашi та iх машини червоним, нiбито кров'ю та зробити

надписи - паРаша -вбивця та терорист.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:55 Ответить
Посольство рабZeи в Лондоне выразило решительный протест...типа мы не виноваты, это все Степан Бандера на нас напал...и хочет забрать рабZeянский концлагерь в Киевскую Хунту...💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
23.02.2023 15:58 Ответить
А толку з того? Що це змінить, нелюди рашисти що? Нелюдей так не виправити.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:01 Ответить
а накуя там на Заході взагалі ті "посли" від свинособак,зачиніть його а тих підріотів які ******* росію з закордону відправте взад путіну-*****!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:03 Ответить
Ну відсутнє в англійської поліції почуття краси!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:04 Ответить
як на мій погляд,це вандалізм...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:09 Ответить
Вандальний дебілізм..складеться враження, що ц ми притирені, як і мокшани..
показать весь комментарий
23.02.2023 16:14 Ответить
Українців там не було курка ти тупа.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:25 Ответить
Ото що за кацапський прийом, ображати? Чи Вас бидлом скломойним назвати - сподобається, чисто за точку зору, яка ее співпадає з моєю.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:47 Ответить
Ти назвала українців притириними і без причини порівняла з кацапами. І ще щось пишеш про образи? Якби ти мені таке сказала, то шукала б свою тупу курячу голову десь в метрах десяти от тіла.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:54 Ответить
Слухай ти, пітух гамбургський. Тестостерон через вуха фонтанує? То є добрий для тебе привід - йди з мокшами розбирайся. В тебе чисто кацапська манера спілкування. Тикати незнайомим, говорити всіляку гидоту. Вчи українську, позорисько. І, доречі, ти позолу народилось безголовим дурним півнем.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:44 Ответить
Іди лижи очко шашличнику, ти гидота падалЬяковська. В тебе манера спілкування ТП, обізвала українців а потім тобі не подобається,що за це тобі куїв натикали повний рот?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:53 Ответить
Лікуйся, ідіоте, якщо ще у твоєму варіанті це можливо.

І свої вологі бажання залиш при собі))
показать весь комментарий
23.02.2023 22:00 Ответить
не тупи, набери у вікіпедії що таке вандалізм
показать весь комментарий
23.02.2023 17:00 Ответить
Вандали́зм - одна из форм деструктивного девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:49 Ответить
краще б закидали рашофашо посольство червоною фарбою
показать весь комментарий
23.02.2023 16:14 Ответить
На ведро фарбы - три гранаты. Взболтать, но не смешивать.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:41 Ответить
Абсолютно не підтримую подібне висвітлення своєї позиції. Ті, хто це зробив, створили незручності не посольству кацапні, а пошкодили інфраструктуру, завдали зайвих проблем комунальникам та змусили витрачати кошти міста на прибирання. Зробити щось подібне в абсолютно дружній до нас країні могли лише провокатори, які хочуть зіпсувати імідж України, або безвідповідальні бовдури.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:14 Ответить
шо там лагодити, нанести зверху розмітку і най буде
показать весь комментарий
23.02.2023 16:19 Ответить
Я більш хвилююсь за машини, які по цій фарбі їздили.

Якщо краска така, що погано змивається, то заляпані машини - то зайвий клопіт їх власникам
показать весь комментарий
24.02.2023 09:57 Ответить
неадекватнiсть. лондонцi не вороги, щоб робити iм незручностi, бiльшiсть це буде тiльки дратувати.

та й прапор пiд ногами...чим думали?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:25 Ответить
Не пишіть куйню ідіоти. Англійцям захотілось таке от зробити, то чого Україну і українців називаєте неалекватами та порівнюєте з козлобурятами.Ви що бл хворі, чи бєнін марафон передивились?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:27 Ответить
Хороший квест.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:34 Ответить
Англичане - эксцентрики.
Для різноманітності - нехай побуде хоча з день.
У московітів зараз критичні дні.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:36 Ответить
Даже у полицейских бритов машины желтые с синими прямоугольниками!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:43 Ответить
В Харкові Кернес в свій час розмалював в кольори Прапора України сходи на одній із площ, щоб по ним ногами ходили. Незабаром Кренес помер, а нова влада міста зрозуміла, що наруга над символом України - шкідлива для здоров"я і все змили.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Абсолютно дурна ідея. Протестували проти кого, комунальників Лондона? Чи ви думаєте, що посольство раші буде дорогу відновлювати? Британія одна з країн яка надає найпотужнішу підтримку. І піти зіпсувати їм дорожнє покриття це по-перше. По-друге, потім ще по цьому "флагу" ще топтатися будуть. І рядові британці теж не захваті, бо надають підтримку цивілізованій країні, а люди ведуть себе як дикарі.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
Мені що бл для кожної тупої курки писати одне і теж? СЕРЕД ТИХ КОГО ЗАТРИМАЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ НЕ БУЛО УКРАЇНЦІВ. ЦЯ АКЦІЯ ОРГАНІЗАТОРАМИ ЯКОЇ НЕ Є УКРАЇНА АБО УУКРАЇНЦІ.Ти що з якоїсь там арізони будеш вказувати ,що громадянам Великої Британії робити в їх країні?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:50 Ответить
Креативно. Жаль только уроды не увидят - у них выходные до понедельника.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:07 Ответить
креатив тупой. похоже на поверженный флаг. по нему ногами и машинами...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:16 Ответить
В немецком городе Гера шествие поддерживающих "русский мир" праворадикалов с российскими флагами на всем пути следования встретили цирковой музыкой
https://t.me/Ukraine_365News/46950
показать весь комментарий
23.02.2023 20:07 Ответить
Прикольно.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:10 Ответить
Активісти молодці 👍🏼👍🏼👍🏼😊
Дякуємо за підтримку України і креатив ‼️
показать весь комментарий
24.02.2023 00:21 Ответить
 
 