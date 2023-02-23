Возле посольства РФ в Лондоне дорогу залили синим и желтым. Активистов задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие залили в Лондоне дорогу у посольства РФ желтой и синей краской. Полиция арестовала их за создание препятствий для движения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.

Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.

Акцию организовала группа активистов "Led by Donkeys", заявив, что она приурочена к пятничной первой годовщине вторжения России в Украину.

Участники кампании рассказали, что создали флаг, разлив 170 литров желтой краски на проезжей части с восточной стороны и столько же синей на западной стороне. Проезжавшие мимо водители размазали краску по дороге.

Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстро сохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства".





