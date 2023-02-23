На французском производстве САУ CAESAR работают круглосуточно и планируют увеличить темпы изготовления пушек. ФОТО

Французские журналисты показали производство стволов для пушки CAESAR на заводе компании Nexter в Бурже.

Об этом сообщил "Мілітарний" со ссылкой на издание France TV Info

"На предприятии рассказывают, что война России против Украины добавила работы, поэтому здесь ускорили темпы изготовления пушек. Сейчас работников перевели на три смены, также компания наняла дополнительных сварщиков - линия производства работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

До конца 2023 года в компании планируют производить восемь пушек в месяц. Это увеличит темпы производства вдвое.

Сотрудники компании гордятся своими САУ. Говорят, что кроме точности и мобильности одно из основных преимуществ CAESAR – ее вес. Пушка весит менее 18 тонн, а это один из факторов, позволяющих ей производить 6 выстрелов менее чем за минуту, а после этого быстро переехать на другое место. При этом гаубицу считают "простым оружием".

"CAESAR является простой пушкой. Это не значит, что там нет никаких технологий, особенно в способе производства. С другой стороны, обслуживать гаубицу достаточно просто. Кроме того, украинцы сами поддерживают то оружие, которое у них есть", – сообщил пресс-секретарь Nexter Александр Дюпюи.

