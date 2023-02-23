РУС
На французском производстве САУ CAESAR работают круглосуточно и планируют увеличить темпы изготовления пушек. ФОТО

Французские журналисты показали производство стволов для пушки CAESAR на заводе компании Nexter в Бурже.

Об этом сообщил "Мілітарний" со ссылкой на издание France TV Info, передает Цензор.НЕТ.

"На предприятии рассказывают, что война России против Украины добавила работы, поэтому здесь ускорили темпы изготовления пушек. Сейчас работников перевели на три смены, также компания наняла дополнительных сварщиков - линия производства работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

До конца 2023 года в компании планируют производить восемь пушек в месяц. Это увеличит темпы производства вдвое.

Сотрудники компании гордятся своими САУ. Говорят, что кроме точности и мобильности одно из основных преимуществ CAESAR – ее вес. Пушка весит менее 18 тонн, а это один из факторов, позволяющих ей производить 6 выстрелов менее чем за минуту, а после этого быстро переехать на другое место. При этом гаубицу считают "простым оружием".

"CAESAR является простой пушкой. Это не значит, что там нет никаких технологий, особенно в способе производства. С другой стороны, обслуживать гаубицу достаточно просто. Кроме того, украинцы сами поддерживают то оружие, которое у них есть", – сообщил пресс-секретарь Nexter Александр Дюпюи.

Пополнение арсенала французской армии этими САУ планируется уже со следующих поставок. 

На французском производстве САУ CAESAR работают круглосуточно и планируют увеличить темпы изготовления пушек 01
На французском производстве САУ CAESAR работают круглосуточно и планируют увеличить темпы изготовления пушек 02
На французском производстве САУ CAESAR работают круглосуточно и планируют увеличить темпы изготовления пушек 03

+38
А Укроборонпром вже вийшов з обноденної робочої неділі? І який зараз режим на наших оборонних виробництвах? Що там випускають, яку зброю можна побачити на фронті? Або які ураження зроблені зброїю чи боеприпасами власного виробництва?
23.02.2023 16:11
+28
Французи, які знаходяться далеко від Цапії, які мають сильну армію і в блоці НАТО, виготовлять САУ у 4 зміни. А наш, по телевізору медведчука-бені "1+1" через переодягнених у військову "експертів" сказав, що САУ "Богдана" "сирувата" і потрібно замінювати буквально все... нічого нового не запропонував, розроблене "баригою" заморозив і відпочивав то в Одесі, то в Маріуполі, то у Буковелі, то в Трускавці, навіть провів рекозгосцировку Оману. А всі бюджетні і гроші міст зарив в асфальт в сьогодні ні доріг, ні САУ, на снарядів. Просто геній!
23.02.2023 16:11
+23
Британія, яку німці бомбили та обстрілювали 24/7 незважаючи на це нарощувала оборонну промисловість для власних потреб, ще й "совку" допомагала по ленд-лізу... Якщо державі потрібно, то вона знаходить засоби як зробити так, щоб оборонка працювала. А якщо замість держави купка ватних мародерів-імітаторів, тоді маємо те, що маємо - вбиту оборонку ще до широкомасштабної війни, розкрадені мільярди, а тепер ще й крадіжка мільярдів на харчах у власної ж Армії, звісно коли квартальному шапіто думати про розвиток власної оборонки? Краще дерібаніти бюджет поки ніхто не може схопити за руку та наказати. Ні політично ні юридично...
23.02.2023 16:31
Потрібно не 3-и зміни, а 4-и!
23.02.2023 16:07
А Укроборонпром вже вийшов з обноденної робочої неділі? І який зараз режим на наших оборонних виробництвах? Що там випускають, яку зброю можна побачити на фронті? Або які ураження зроблені зброїю чи боеприпасами власного виробництва?
23.02.2023 16:11
Наш "Укроборонпром" пішов в підпілля....
Ніхто не знає "де" і "що робить"...
Ні свої, ні чужі
23.02.2023 16:13
І ніхто не бачить на фронті виготовленої Укроборонпромом зброї)
23.02.2023 16:30
Більшість українських військових заводів були вражені російськими ракетами в перші дні війни. Чи є сенс відновлювати зараз - сумнівно, кацапи знов бомбитимуть, адже безпечних місць зараз в Україні просто немає.
Тому й доводиться замовляти на європейських заводах
23.02.2023 16:17
Британія, яку німці бомбили та обстрілювали 24/7 незважаючи на це нарощувала оборонну промисловість для власних потреб, ще й "совку" допомагала по ленд-лізу... Якщо державі потрібно, то вона знаходить засоби як зробити так, щоб оборонка працювала. А якщо замість держави купка ватних мародерів-імітаторів, тоді маємо те, що маємо - вбиту оборонку ще до широкомасштабної війни, розкрадені мільярди, а тепер ще й крадіжка мільярдів на харчах у власної ж Армії, звісно коли квартальному шапіто думати про розвиток власної оборонки? Краще дерібаніти бюджет поки ніхто не може схопити за руку та наказати. Ні політично ні юридично...
23.02.2023 16:31
Вони придумали суперсхему. Гроші українських платників податків тирити по кішеням. А замість них класти до бюджету гроші Заходу.
23.02.2023 16:34
100 %.
24.02.2023 10:23
тоді в німців не було балістичних ракет і джіпіес щоб наводити ці ракети... якби німці в той час мали такі ракети і технології, то в Англії не було б жодного цілого заводу!!!
23.02.2023 18:21
про що Ви?? Справа не в німцях, справа в тому, що у британців тоді країною керували не клоуни, які б зазирали гітлеру в очко та намагалися влаштувати "мір любой ценой", а британські патріоти, які казали британському народу правду, а не розповідали байки про "барбєкю". Саме тому Черчілль та його оточення знаходили навіть в тих надскладних умовах німецьких бомбардировок можливість організувати власне виробництво зброї, чим допомогли не тільки власній армії, а й оборонній промисловості та економіці Британії.
23.02.2023 19:57
Ага,особливо Чемберлен не лизав очко Гітлера
24.02.2023 00:52
Хто вам це сказав, що заводи всі розбити? Я не чув, щоб були розбиті Львівський, або Житомирський бронетанкові заводи.
24.02.2023 14:07
Без джiпiес та ракет американцi разом iз англiйцями розвалили вщент усе, що було у нiмцiв на поверхнi.
Але заводи було перенесену пiд землю та в гори , де вони собi cпокiйно працювали до травня 1945 року.
В Українi немає гiр ?
28.02.2023 11:25
не просто имитаторов, а я бы сказал, фаллоимитаторов и фаллоисполнителей на фортепьянах
23.02.2023 19:46
Це не зовсім правда
23.02.2023 16:32
Ви це серйозно? Ви реально не помітили що йде велика війна з мордором, а Україні не потрібна військова промисловість..
23.02.2023 16:59
Є сенс переносити оборонні заводи на Західну Україну і там нарощувати виробництво, але це не про бариг при владі🤬
23.02.2023 17:30
под землей можно производить оружие. Хотя бы самое простое - снаряды и беспилотники
23.02.2023 18:45
можна, а можна і снаружі асфальт класти..
23.02.2023 19:52
можно и внутри. Хоть какая-то польза от зеленых - рабочие подскальзаться не будут
23.02.2023 19:59
це буде тоді , коли іх викуплять "правильні люди" а зараз на поставках імпорту обіговий капітал заробити потрібно
24.02.2023 12:54
є відео знищення російським безпілотником Цезаря https://www.youtube.com/watch?v=hLv4zT4eo5o https://www.youtube.com/watch?v=hLv4zT4eo5o



але гармата просто бомба... цікаво чи вдалося вражену САУ відновити...?? про це не пишуть... дивимося відео
23.02.2023 18:00
так змиздуй та роби!
******* моптіль - йди і кажи - Я Вася, хочу точити мікросхеми мля.
тебе .... ну, далеко йти.
"потрібно" йому - йди і роби
23.02.2023 18:04
Французи, які знаходяться далеко від Цапії, які мають сильну армію і в блоці НАТО, виготовлять САУ у 4 зміни. А наш, по телевізору медведчука-бені "1+1" через переодягнених у військову "експертів" сказав, що САУ "Богдана" "сирувата" і потрібно замінювати буквально все... нічого нового не запропонував, розроблене "баригою" заморозив і відпочивав то в Одесі, то в Маріуполі, то у Буковелі, то в Трускавці, навіть провів рекозгосцировку Оману. А всі бюджетні і гроші міст зарив в асфальт в сьогодні ні доріг, ні САУ, на снарядів. Просто геній!
23.02.2023 16:11
якест то фото вчора бачив, там всі... ***....... ну там єлдак і "прочіє" в кросівках і тов. Сівоха... той шо обіссяний, говорив ше - "а так же буду давать совєти"
ой бл... це тупо відмазка хто хоче - до воєнкома кажи - я буду то всьо цитувати в військах - раз-два(А тіпєрь, таваріщі, на маскву, ой, на підарбурк, ой, на Тартаров.. ну, главнає развєрнуть пушкі, таварищі уважаємиє(аааа, (тікає в напрямку Севасстополя)))
23.02.2023 17:44
Тартаров: Мало, не то, не так, не туда, не та смазка, ой, Байден приехал, я скрываюсь(аааа- тікає)

Смешкно когда наши кричат шо там чего то мало мол дают..... ребят, я бы реально может бы дал пару фургонов касок и сказал бы - ... ну, че то вообще то говорить требуется, тов. Елдак то?
просто почитать вот даже тут за Тартарова - и всякое говно типу "журналиста" "Буткевича" смердит, цитата - "****** німці". - гавно ******, просто никто и никогда и никому и ничего не должен, **** бородатенькая!
это факт, а оно с дивана обосрало всю нацию.
ок, но я бы за такое вообще сказал - "ах, ******" = так свисни в х.
срань диванная
23.02.2023 16:13
Слово надається Цезарям!
23.02.2023 16:14
у нас в Сумах є завод бурових важких труб, він би ці стволи десятками катав і свердлив, але *****, краще 2 ярди на єдиний ******** вави-зелупи витратити
23.02.2023 16:26
Думаю, що виготовляти труби і стволи для гармат - не одне теж саме, м'яко кажучи.
23.02.2023 18:38
це дуже схожі виробництва, тут головне прокатні стани для виготовлення товстостінних труб з міцних марок сталі, а нарізи можна було б і десь на 3акарпатті нарізати, чи, навіть в Києві на Більшовику в підземних цехах. було б бажання
23.02.2023 18:46
А ще, здається, стволи покривають якимось сплавом внутрі. А ще приціли, шасі і купу іншого. То ж на Закарпатті треба побудувати не один завод. А черги з інвесторів не було і до великого вторгнення.
23.02.2023 19:00
не все електрохімія, зробити ванну відповідного розміру, купити потрібні солі/розчини/порошок/тощо - і роби.
Було б бажання, не самохідні, то, принаймні, буксовані гаубиці б робили. Або для заміни стволів у вже відстріляних гаубиць, там своли - розхідний матеріал
23.02.2023 19:04
Якось при совку був в відрядженні на військовому заводі в Сибіру серед тайги(Юрга),бачив як виготовляли стволи для дуже важкої арти на військові кораблі,так їх нагорячо відковували громадними молотами,потужні маніпулятори і такі ж печі,до речі обладнання старе німецьке,мабуть завод вивезли по контрибуції.
23.02.2023 20:09
100%, у нас в школі в кабінеті праці половина верстатів була з Німеччини, нам її якийсь завод скинув
23.02.2023 20:14
У нас та сама iсторiя.
28.02.2023 11:28
Краматорський завод, котрий виробляв Богдану, сам придумав та зробив станок та программу для ОС. Є різниця у технологіях і велика.
24.02.2023 12:44
можу помилятись, просто знаю про цей завод, був там, там реально цікаве виробництво, труби катають і кують а не тянуть, що робить їх міцними
24.02.2023 12:47
вони обсадні важкі труби роблять, для нафтової промисловості, там запаси по міцності не менші ніж для зброї, гадаю, навіть марки сталей можуть бути однаковими
23.02.2023 18:49
звичайно не одне й те саме, але простіше, ніж починати з нуля. Колись на заводі електронних мікроскопів в Сумах виготовляли гармату для українського танка. А на конвеєрах автозаводу Volvo виготовляють літаки Grippen.
23.02.2023 18:50
Тільки на SAAB. Він і був створений як авіаційний завод, і назва (абвіотура) відповідна. А ще такі очікувані GLSDB. Тільки, немає в Україні, ні того, ні іншого.
23.02.2023 19:25
Дійсно SAAB, а не Volvo. Дякую за уточнення. А ракети я сподіваюсь у нас ще будуть!
23.02.2023 20:17
Мені здається, цей завод і робив 125 мм гармати для наших танків.
24.02.2023 10:39
Можливо, можливо заготівки стволів робив, чи щось подібне. Точно знаю шо на Більшовику у Києві робили танкові гармати, включно з перспективною гарматою 140 мм для танків.
24.02.2023 11:10
Замість більшовика тепер смітник (( розпродали територію під комерційну забудову так що нічого там вже не виготовляють , і досить давно ....
24.02.2023 18:04
Хотілось би саме того почути про український впк, але я так розумію що воно існує тільки на паперах і бухгалтеріях, так, як благоатварітєльний фонд для друзів і родичів хто не при серйозних схемах.
23.02.2023 16:30
Побольше пушек хороших и нужных.
23.02.2023 16:35
зелені ублюдки, й особисто верховний зелений піdор, хочу спитати вас, сміття цієї країни, а що в цей час робить мінстратегпром, який ви створили? чим займається оборонпром? скільки стволів виготовляють вони? а скільки набоїв? а снарядів скільки? а скільки танків ремонтують? а бмп? скільки...?
23.02.2023 16:42
20
а чому це вас інтересує?
будь-ласка ваші документи, але не такі, а ті що з нового року.
шо не так, зараз знайдемо(обшук)
А, то ви вже звалили, ну і ... ну просто ви навіть не жили тут(дзвонять до Боширова з Петровим)
23.02.2023 18:30
Загалом тут більшість фігню повну пишуть про фантастичні нереалізовані можливості української оборонки.
23.02.2023 16:45
Я сподіваюсь всі розуміють що без власного оборонно-промислового компексу Україна не переможе ніколи, а скоріше за все програ
23.02.2023 17:03
А в цей час зелені довпойопи заборонили вітчизняним підприємствам експортувати свою продукцію закордон. Тобто, держава не закупає вітчизняну техніку для фронту і виробники вимушені або простоювати, або працювати собі в збиток, або переїжджати закордон звідки вони вже не повернуться в Україну. Ось така куйня малята. Зелені гниди це такі самі злочинці як і рашисти.
23.02.2023 17:04
В Україні також працюють в 3 зміни. На асфальтом заводі, наприклад. Чи в студіях "Єдиного марафону".
23.02.2023 17:21
Браво ,пани французи , дякуєм за гарну гармату . Україна переможе! СЛАВА ЗСУ!
23.02.2023 17:30
Хоч хтось прокинувся від мирної сплячки,
23.02.2023 18:27
Спасибо Франции за помощь!
23.02.2023 18:44 Ответить
 
 