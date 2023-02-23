Начальник отделения персонала штаба воинской части пытался дать 10 тыс. дол. взятки следователю, - прокуратура. ФОТО

Начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей задержан при попытке дать взятку следователю ГБР.

Об этом инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что указанный военнослужащий предоставил старшему следственному отделу ГБР взятку в сумме 10 тыс. дол. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту присвоения денежных средств.

21 февраля, во время передачи части денежных средств на сумму 5 тыс. долл., военного задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.