Начальник отделения персонала штаба воинской части пытался дать 10 тыс. дол. взятки следователю, - прокуратура. ФОТО
Начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей задержан при попытке дать взятку следователю ГБР.
Об этом инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Установлено, что указанный военнослужащий предоставил старшему следственному отделу ГБР взятку в сумме 10 тыс. дол. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту присвоения денежных средств.
21 февраля, во время передачи части денежных средств на сумму 5 тыс. долл., военного задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Задержанному сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Так що є пропозиція піти у воєнкомат і мобілізуватися на взводного.
Ото бабла буде: ще й з дому гроші висилатимуть, щоб пікапчика купити, обслужити його.
вот в натовских войсках за такое сразу бы под трибунал отдали.
Але 99 % - це "піхота", у т.ч. "крилата" або морська.
Бач, для нього 10 000$, це як 100 гривень, візьміть, тільки відчепіться від заробітчанина на Захисниках України….
Справа трухи та її безкарність, має своє прикре продовження в глибинній корупції під час війни!!!
А якби повісили гниду прямо перед штабом бригади, мабуть, трошки меньше було б цього лайна!!!
А так, цих гнид, що труху, що начальника персоналу (скільки ж таких по бригадах прилаштувалися) помусолять в ЗМІ та і амністія…
Суворі Закони тільки для мордування бійців-сіромах (самовільне залишення частини..)….
Сашко Білий був правий!!
В кожному баті є юрист, який відповідає за законність в баті. А в бригаді - юридична служба. Пиши скарги. Було б бажання.