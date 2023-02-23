РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9607 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
144 595 35

Начальник отделения персонала штаба воинской части пытался дать 10 тыс. дол. взятки следователю, - прокуратура. ФОТО

Начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей задержан при попытке дать взятку следователю ГБР.

Об этом инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Начальник отделения персонала штаба воинской части пытался дать 10 тыс. дол. взятки следователю, - прокуратура 01

Установлено, что указанный военнослужащий предоставил старшему следственному отделу ГБР взятку в сумме 10 тыс. дол. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту присвоения денежных средств.

21 февраля, во время передачи части денежных средств на сумму 5 тыс. долл., военного задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник отделения персонала штаба воинской части пытался дать 10 тыс. дол. взятки следователю, - прокуратура 02

Также читайте: По делу Насирова о взятках в 722 млн грн завершено следствие, - САП

Задержанному сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

взятка (6216) Военная прокуратура (933) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Черговий мерзенний щур...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:37 Ответить
+12
Що там з кілограмояйцями, там сума більша?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:35 Ответить
+12
Хлопці воюють та гинуть а ця курва гроші краде. Діти співають та гроші віддають на ЗСУ а ця курва хабар пропонує. Повісте це падло на дереві коло якого затримали.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з кілограмояйцями, там сума більша?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:35 Ответить
Ви подивіться на "кілограмояйця" на оці затримання з іншої сторони.Вони відбуваються,про них говориться,вони розслідуються,по ним карні справи і ми про них знаємо...А ви намагаєтесь ставити їх у вину тим,які то виявляють і їх розслідують...Не пам"ятаю,щоб то було при попередніх владах,чи це означає що того бл...дства тоді зовсім не було?Було,але...Отож,тому будемо сподіватись що влада не тільки буде тикати в злодіів пальцем,а і садити,і навіть враховуючи військовий час розстрілювати...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:50 Ответить
Яка вклада в кого тикає? Це все журналісти висвітлили так, що представники влади змогли тільки дибілів повключати з кілограмояйцями. Влада не володіє ні жорстістю, щоб роти затикати, ні розумом, щоб винних притягнути як приклад іншим, ні хитрістю, щоб відмазати без репутаційного удару. Що зроблено по яєчній корупції? Вигнали замісника і пресонули шісток із фірм прокладок? Ви чі дурні не бачіти як все коряво спущено на тормозах?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:22 Ответить
Проти Порошенка порушили більше сотні карних справ,але нічого довести не змогли тому,що вони були замовними.На стадіоні пообіцяв,от рве пердак,але з цього вийшов великий пшик.При попередній владі також було багато затримань,але у нас такі закони,що будь який закон можна трактувати двояко.Тобто яке б не винесли рішення,воно буде законне.От нечесні судді цим і користуються.Як ви думаєте чого тормозиться судова реформа,реформа прокуратури??Ото ж бо.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:12 Ответить
Черговий мерзенний щур...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:37 Ответить
Ти ба, не тільки Резніков ворує...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:37 Ответить
боже, где эту нищету нашли? а про миллиарды уже забыли?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:49 Ответить
Як красти ... то красти...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:50 Ответить
чарівний пендель працює
показать весь комментарий
23.02.2023 18:53 Ответить
Хлопці воюють та гинуть а ця курва гроші краде. Діти співають та гроші віддають на ЗСУ а ця курва хабар пропонує. Повісте це падло на дереві коло якого затримали.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:56 Ответить
Скільки років тій акації,мабуть вона очевидець стосовно вашої пропозиції.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:56 Ответить
не хило Начальник отделения персонала на Х5
показать весь комментарий
23.02.2023 19:00 Ответить
если кадровик части готов отслюняваить 10К, то сколько готовы выложить в округе или как там называется?.... не удиваляюсь панамерам за 150К в Киеве
показать весь комментарий
23.02.2023 19:05 Ответить
А скільки чотириоке падло з чотирьох мільярдів хабаря запропонувало щоб його не чіпали?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:10 Ответить
щас в армии дикая коррупция, потому что все деньги идут на армию. Это касается не только уровня министра, а банально от комвзводов и ротных и до самого верха.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:18 Ответить
Он у нас стрілецькими взводами і ротами сержанти командують, бо офіцерів катма.
Так що є пропозиція піти у воєнкомат і мобілізуватися на взводного.
Ото бабла буде: ще й з дому гроші висилатимуть, щоб пікапчика купити, обслужити його.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:03 Ответить
это не смешно, потому что коррупция всегда зло. Я понимаю что ВСУ святая корова, но закрывать глаза на воровство и коррупцию в армии никак нас не приблизит к победе и НАТО.
вот в натовских войсках за такое сразу бы под трибунал отдали.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:32 Ответить
А я нічого смішного не писав. У нас катастрофа із взводними і ротними.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:43 Ответить
Цікаво як це зводний на першій лінії бере у солдата з яким разом воює хабара?Тобто,солдат дає хабара зводному,що би,що?Щоб він відпустив його в тил під час наступу орків?Залізна логіка.Я служив при совкові і добре пам'ятаю,що командир відповідає за підлеглого.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
банально. хочешь на законную ротацию отстегни 30к ротному. Иначе будут мурыжить. Уже не в первый раз так. 2 близких людей перевелись из за этой херни в другие подразделения
показать весь комментарий
24.02.2023 15:30 Ответить
На ротацію уходить не один солдатик, а весь батальйон. Якщо рота або взвод прикомандировані, то, відповідно, уходить рота або взвод.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:45 Ответить
Ага, ведь кроме пехоты других родов войск в ВСУ нет, не так ли?
показать весь комментарий
30.04.2023 20:23 Ответить
Взвод і рота можуть бути в авіації (охорона).
Але 99 % - це "піхота", у т.ч. "крилата" або морська.
показать весь комментарий
03.05.2023 09:48 Ответить
Врешті решт треба узаконювати процедуру провокації хабаря для чиновників, депутатів, судів, прокурорів, правоохоронців. І щоб така провокація була доказом в суді. І це буде ще один із інструментів боротьби з корупцією.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:22 Ответить
Скільки ж таких начальників наплодили яйцеголові в Міноборони, яких призначив «мій президент»…та купа його та держсекретаря заступників!!!
Бач, для нього 10 000$, це як 100 гривень, візьміть, тільки відчепіться від заробітчанина на Захисниках України….
Справа трухи та її безкарність, має своє прикре продовження в глибинній корупції під час війни!!!
А якби повісили гниду прямо перед штабом бригади, мабуть, трошки меньше було б цього лайна!!!
А так, цих гнид, що труху, що начальника персоналу (скільки ж таких по бригадах прилаштувалися) помусолять в ЗМІ та і амністія…
Суворі Закони тільки для мордування бійців-сіромах (самовільне залишення частини..)….
Сашко Білий був правий!!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:24 Ответить
Начальника відділення персоналу підбирає командир частини.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:04 Ответить
альо, лівоохоронці, риба псується з голови.. з самОї Найвеличнівшивої дермако-татарової.. чи то неначасі?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:34 Ответить
Цікаві діла. Де він грошей набрав?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:27 Ответить
BMW Х5, штабной крысы? Или следователя ДБР?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:37 Ответить
Ничего не изменилось в Украине, начиная с 1992 года, только хуже м каждым годом. Мы ведь все знаем и понимаем, куда стекаются все эти денежные ручейки взяток, окатов...Когда все управления и службы (полиция,СБУ, налоговая, таможня, прокуратура, суды, и прочая, прочая, прочая...) города, области ежемесячно везут в Киев свою дань соответствующим министерствам.Но кто поверит в то, что дальше министра эти деньги не идут? Министру и его шестерка в лучшем случае остаётся половина оброка, вторая половина уходит нашему главному кормчему... Вспомним бегство Януковича, его инкассаторские грузовики набитые наличкой... Ничего не изменилось в этой стране, увы...
показать весь комментарий
24.02.2023 08:15 Ответить
Друзі, але ж риба гниє з голови і знаєте, що аж до хвоста.🤔🤔
показать весь комментарий
25.02.2023 08:47 Ответить
Є інфа, що деякі командири з 1ї танкової Бригади вимагають хабарі з військових, за деякою інформацією, до 15000 грн. за день перебування у відпустці. Думаю що потрібно перевірити таких щурів. Минулого разу у цій бригаді майор вимагав з військових по 100 грн. на тиждень, для користування старлінком, ця інформація підтверджена самими військовими, і звснято на відео.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:17 Ответить
Якщо якась хрінь в підрозділі, солдат до МОУ пише електронною поштою скаргу або телефонує і скарга записується зі слів. І далі починаються проблеми у дурноголових командирів. Бо відпустка до 10 діб полагається кожному по закону.

В кожному баті є юрист, який відповідає за законність в баті. А в бригаді - юридична служба. Пиши скарги. Було б бажання.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:49 Ответить
Чому не застрелили підара на місці? Всі мають виживати, працювати за копійки, а якесь ***** хоче бабло брити...
показать весь комментарий
25.02.2023 21:44 Ответить
 
 