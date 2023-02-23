РУС
Войска РФ ударили по спасателям, которые искали людей под завалами администрации в Харьковской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Повторные обстрелы при ликвидации последствий вражеской атаки привели к повреждению техники ГСЧС в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГСЧС сообщает в телеграме.

"23 февраля около 10 утра враг осуществил обстрел по пгт. Двуречная Купянского района области. В результате попадания снаряда было полностью разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета.

К месту происшествия выехали спасатели на 2-х автоцистернах и 4-х специальных аварийно-спасательных автомобилях. По прибытию выяснилось, что под завалами в подвале находятся тела двух женщин.

В ходе работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Аварийно-спасательные работы приостановлены. Также пострадал мужчина - местный житель, находившийся во время обстрела рядом со зданием. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

От ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 6 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

армия РФ (20312) обстрел (29014) Харьковщина (5577) ГСЧС (5100)
Топ комментарии
+26
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:03 Ответить
+20
Кончені підараси!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:15 Ответить
+18
Повторний обстріл по-любому наводила якась місцева гнида. Як видно, орки точно знали, що в даний момент проводяться рятувальні роботи і там є люди, тому лупили за тими ж координатами.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:21 Ответить
У стократ!
показать весь комментарий
23.02.2023 20:07 Ответить
Эти мантры уже просто смешны. Нормальные лидеры страны бьют в ответ, а не рассказывают сколько сегодня людей убили бандиты
показать весь комментарий
23.02.2023 20:49 Ответить
птн пнх !
показать весь комментарий
23.02.2023 19:18 Ответить
до чого відразу місцеві, там дрон підняти і все видно, до кацапів 1,5 км.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:28 Ответить
Двойной удар - террористическая тактика!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:26 Ответить
Без наводки не обошлось.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:55 Ответить
Весь передок кишит дронами орков. Такая сейчас война.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:20 Ответить
Кацапи-рашисти не люди.. це особливі орки без мізків і без людської подоби..
показать весь комментарий
23.02.2023 19:59 Ответить
Підари так само і в Чечні робили.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:56 Ответить
Китайського підара туди, нехай там закликає до врахування "безпекових інтересів"
показать весь комментарий
23.02.2023 22:07 Ответить
Prishlo vremja pridumat realnoje nazvanie teh, kto tak postupajut. Tut skazat : ******- ubljudki- fashisty- sobaki... eto uzhe ne to. Nikto iz etih naimenovanii nebyli stol govnistymi kak moskalskaja poroda. I shtob eto nazvanije silnee vlijala i na moskoviju- nado naiti shtoto tipa slavjanskoje, shtob ponjali.. Dumaju ukraintsam nado vydumat to nazvanije, i mir normalnyh eto odobrjajet i primet v polzovanije. Objavit konkurs na to, naprimer. A vot eto i budet kuvalda Thora, bjushjaja po vsh i vsem v mordore.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:07 Ответить
 
 