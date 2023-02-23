Войска РФ ударили по спасателям, которые искали людей под завалами администрации в Харьковской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Повторные обстрелы при ликвидации последствий вражеской атаки привели к повреждению техники ГСЧС в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГСЧС сообщает в телеграме.

"23 февраля около 10 утра враг осуществил обстрел по пгт. Двуречная Купянского района области. В результате попадания снаряда было полностью разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета.

К месту происшествия выехали спасатели на 2-х автоцистернах и 4-х специальных аварийно-спасательных автомобилях. По прибытию выяснилось, что под завалами в подвале находятся тела двух женщин.

Также смотрите: Бойцы показали, почему ВСУ теряют дроны на передовой. Как с этим бороться. ВИДЕОинструкция

В ходе работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Аварийно-спасательные работы приостановлены. Также пострадал мужчина - местный житель, находившийся во время обстрела рядом со зданием. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

От ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 6 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.













