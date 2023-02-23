Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog. ФОТОрепортаж
На полигоне в Великобритании украинские военные осваивают танки Challenger 2, БТР Bulldog и AS-90 – британские САУ калибра 155 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий23.02.2023 22:56 Ответить Мне нравится 18 Ссылка
Merk Alexov
показать весь комментарий24.02.2023 17:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Priit Rööp
показать весь комментарий23.02.2023 23:01 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Markus #531371
показать весь комментарий24.02.2023 03:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Petro Inanenko
показать весь комментарий24.02.2023 07:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий24.02.2023 08:58 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олекса Шумейко #460637
показать весь комментарий24.02.2023 09:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
zuks
показать весь комментарий25.02.2023 10:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль