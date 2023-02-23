Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog. ФОТОрепортаж

На полигоне в Великобритании украинские военные осваивают танки Challenger 2, БТР Bulldog и AS-90 – британские САУ калибра 155 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.









