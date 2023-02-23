РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9711 посетитель онлайн
Новости Фото Война
11 020 8

Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog. ФОТОрепортаж

На полигоне в Великобритании украинские военные осваивают танки Challenger 2, БТР Bulldog и AS-90 – британские САУ калибра 155 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 01
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 02
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 03
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 04

Смотрите также: Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 05
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 06
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 07
Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog 08

Автор: 

Великобритания (5091) танк (2296) военные учения (3475) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика подяка Британським платникам податків!!! Також подяка уряду Британії за допомогу Україні!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:56 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 17:38 Ответить
Delo Dzonsonjuka ne umirajet! Pobeda budet!
показать весь комментарий
23.02.2023 23:01 Ответить
https://youtu.be/eMm343izDFA
показать весь комментарий
24.02.2023 03:34 Ответить
Чекаємо повернення наших воїнів додому, аби вони на нових ****** их танках під проводом генерала Сергія Наєва вибороли перемогу!
показать весь комментарий
24.02.2023 07:37 Ответить
З доступного відкритого матеріалу танки Челенджер-2, мабуть, є найбільше просунутими серед ******** машин аналогічного призначення. Віриться, що ці досконалі машини додадуть клопотів нукерам *****, а їхнім вдовам преміальних шуб, ковбас та оселедців.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:58 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:03 Ответить
Поки вони приїдуть і війна закінчиться . Наші солдати через силу стримують кацапню . Ніякої допомоги ніякого постачання так що поки наші доблестні танкісти доберуться то мабуть уже і не треба буде.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:05 Ответить
 
 