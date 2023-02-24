РУС
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома, магазины, кафе. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Всю ночь Никопольщина не знала покоя. Российские оккупанты били по району из тяжелой артиллерии, обстреливая мирный Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую громады.

В Никополе повреждено восемь частных домов и полдесятка хозяйственных построек, два магазина, кафе.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, другие районы Днепропетровщины вражеским атакам этой ночью не подверглись.

