Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома, магазины, кафе. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую громады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Всю ночь Никопольщина не знала покоя. Российские оккупанты били по району из тяжелой артиллерии, обстреливая мирный Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую громады.
В Никополе повреждено восемь частных домов и полдесятка хозяйственных построек, два магазина, кафе.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет", – говорится в сообщении.
Как отмечается, другие районы Днепропетровщины вражеским атакам этой ночью не подверглись.
