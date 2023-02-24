Враг ударил по Славянску и Святогорску, Марьинская громада под интенсивными обстрелами, - ОВА. ФОТО

Ночью россияне нанесли удары по Славянску и Святогорску, есть повреждения, но никто не пострадал.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении без жертв. Ночью продолжались интенсивные обстрелы Марьинской ТГ: Марьинки, Красногоровки, Георгиевки и Максимильяновки, также произошли обстрелы Курахово и Кураховки.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Ивановском Бахмутской ТГ; есть раненый и в Бахмуте. В Константиновской ТГ ранен человек в Дилиевке, повреждены 4 дома в Николаевке. В Часов Яре поврежден дом. В Соледарской ТГ повреждены 2 дома в Федоровке, 2 дома и 2 админздания в Васюковке", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении под обстрелами Звановка и Северская ТГ – в Северске 1 человек ранен.

Кириленко также напоминает, что за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 7.

