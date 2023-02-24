СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые "наводили" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Агенты ФСБ собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов на территории южных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера. Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, включая местные больницы. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

СБУ установила, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую успешно выполненную вражескую задачу пособники агрессора получали от своих кураторов денежное вознаграждение. Сумма зависела от важности объекта и сложности сбора информации о нем. А также им пообещали, в случае захвата южных регионов Украины, "должности" в оккупационных администрациях РФ.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время попыток определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов. По данным следствия, предателями оказались шесть местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карточки, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – 15 лет или пожизненное лишение свободы.

