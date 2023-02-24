РУС
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые "наводили" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Агенты ФСБ собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов на территории южных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера. Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, включая местные больницы. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

СБУ установила, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую успешно выполненную вражескую задачу пособники агрессора получали от своих кураторов денежное вознаграждение. Сумма зависела от важности объекта и сложности сбора информации о нем. А также им пообещали, в случае захвата южных регионов Украины, "должности" в оккупационных администрациях РФ.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время попыток определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов. По данным следствия, предателями оказались шесть местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карточки, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Смотрите также: Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено несколько отделений, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 01
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 02
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 03
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 04
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 05
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 06
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 07
СБУ задержала 6 агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты на больницы в южных регионах Украины 08
СБУ (20311) ФСБ (1957) государственная измена (1608) коллаборационизм (901)
Топ комментарии
+42
скільки ще цієї мерзоти в Україні ?
24.02.2023 10:30 Ответить
+36
Чергові мерзенні кінчені ублюдки...
24.02.2023 10:29 Ответить
+18
Як вони сукі нездохли при задержані ??
24.02.2023 10:34 Ответить
Чергові мерзенні кінчені ублюдки...
24.02.2023 10:29 Ответить
скільки ще цієї мерзоти в Україні ?
24.02.2023 10:30 Ответить
Нежить мерзенна.
24.02.2023 10:33 Ответить
Як вони сукі нездохли при задержані ??
24.02.2023 10:34 Ответить
Лікарі можуть зробити їм трепанацію черепа без наркозу...
24.02.2023 10:36 Ответить
...ковадлом.
24.02.2023 10:48 Ответить
Мудак с 3-й фотки вот так теперь и должен передвигаться до конца жизни - только раком !
24.02.2023 10:36 Ответить
як таких тільки земля наша витримує..., це ж пошесть якась..., виродки....
24.02.2023 10:51 Ответить
Ну що з такою паскудою робити ? розстріляти .
24.02.2023 10:54 Ответить
По законам военного времени.
24.02.2023 11:21 Ответить
А шо, у нас є такий закон? Може краще "при спробі збройного спротиву та намаганні втечі". )
24.02.2023 11:31 Ответить
Отправить срочно на концерт к кобзону!!!
24.02.2023 11:23 Ответить
Увесь кацапомордий виводок цієї кацапомордої мерзоти колаборантів від малу до великого прекрасно знають чим займаються їхні родичі і ще в усьому цьому їм підтакують...!!!

Шкода, що цю підоросню не можуть показово розвішувати гирляндами на стовпах разом з цілими їхніми виводками на території тих анклавів де живе ця кацапоморда скрєпостанська ************* мерзота...!!!!

1-5 рази показових розвішувань гірлянд в усіх областях України і уся кацапоморда агентура фсбешних недоносків щезне з Української землі...!!!

Кацапоморда підороська мерзота, начиталися казок про (сексота) павліка морозова, (психічно хвору) зою космодемянську і ( засудженого до сибірських концтаборів) штірліца- Гуревича....!!!
24.02.2023 11:48 Ответить
З таким лояльним ставленням до виродків перемога нам дасться великою кров'ю.
24.02.2023 11:50 Ответить
Ми маємо військовий стан а отже цих людей можемо спокійно розстрілювати. Це саме відноситься до корупціонерів, оскільки корупція під час війни це мародерство а мародерів завжди ставили до стінки. Беріть приклад з Англії; до Черчіля їх просто арештовували а після-розстрілювали. Мабуть тому Англія і перемогла. А всі осі "вручення підозри", "тримання під арештом", "великі суми застави" нам зіграють погану службу. Так, наприклад, нічого не чути про тих, хто наживався на поставках в ЗСУ. Але думаю, що їм нічого не буде оскільки це люди Єрмака.
24.02.2023 12:08 Ответить
Вешть, только вешать, патроны нужны армии.
24.02.2023 12:49 Ответить
ваше марнотратство мене дивує ! тільки топити раки і соми теж хочуть їсти
24.02.2023 18:15 Ответить
Нужны публичные и быстрые трибуналы над такими людьми. Наказание за это- повешение, причем чтоб все видели.
24.02.2023 12:48 Ответить
Навіщо той розголос? Зловили, зарили живцем у найближчій посадці, а хробаки своє діло зроблять.
24.02.2023 13:43 Ответить
Самые жесткие условные сроки негодяям, пусть другим будет неповадно!
24.02.2023 14:08 Ответить
Т1льк1 пожиттеве ув"язнення з умовою заробляти на харчування працею та н1яких пом"якуючих обставин. Як1 ще "умовн1 строки"? чи це шутка така ?
25.02.2023 01:59 Ответить
Пожиттєво! І щоб кожну хвилину перетворити на дикі страждання!
24.02.2023 14:48 Ответить
Фу, огидно. Що за порода?
24.02.2023 15:31 Ответить
Бамбасятина кривоходяча уха с востока.
25.02.2023 19:37 Ответить
"агенти об'їжджали"......
Писакі всрані!
24.02.2023 15:50 Ответить
С-ки кончені , слова закінчились, одні мати , і величезна лють !!!! " ...приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора "
24.02.2023 16:30 Ответить
Уявіть собі , скільки наших воїнів загинуло після того , як він здавав координти позицій ? Тільки смертна кара !
24.02.2023 16:34 Ответить
Вы сами ******! Показывайте рожы этих уродов, жытели Херсона должны знать этих ХЕРОЕВ.... А пока вы их скрываете , идите вы ***** с вашыми фейками....
24.02.2023 17:15 Ответить
****** СБУ не бачить ні єрмачка ні татарова, ні баканова ,є питання до абристовича, є шуфрич, є РПЦ в Україні ,цього ці контррозвідники які повилазили в СБУ по родинним зв'язкам і за сало небачать.Більшість СБУшніків це тихі зрадники що і довела окупація.
До речі де той хєр,бакланові і той котрого в Сербії зловили?Вже не на часі.Для нормальної спецслужби це б булоб питання проф.гордості щоб ці паскуди прийняли іслам але то ж для нормальної, а у нас 95 квартал і зєлупа на ТБ.
25.02.2023 11:00 Ответить
зачем им морды запиксили на фото -- этих выродков в общую камеру сизо и зэкам рассказать почему они туда попали и будет тварям самый ,,гуманный,, и справедливый суд
25.02.2023 19:54 Ответить
офигеть... целые группы... остается сказать только одно - слава (или не слава) сбу? ибо в порыве борьбы со своей экономикой эти шлецы вообще забыли что такое контрразведка... а знали ли вообще...
26.02.2023 06:47 Ответить
Можливо треба було їх ,,вести,, доки не взяти самого куратора або ввести свого агента для передачі хибних координат.
26.02.2023 10:43 Ответить
 
 