Двум харьковчанам, которые передавали врагу информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ, грозит пожизненное заключение. ФОТО
Двоих жителей Харьковщины, которые помогали оккупантам, обвиняют в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"По данным следствия, в конце февраля прошлого года 49-летняя харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем, который является боевиком так называемой "ЛНР". Оставшись в хороших отношениях, мужчина попросил бывшую жену помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области.
Женщина предложила помогать ей своему 49-летнему знакомому, на что он согласился. Совместными усилиями они искали информацию о гражданах, способствующих ВСУ и правоохранительным органам в войне РФ против Украины. После этого предатели передавали информацию через мессенджер боевику так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.
Летом прошлого года женщина также начала общаться с работником Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который дал задачу - передавать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона.
Женщина совместно со знакомым собирали сведения, а после этого отмечали на карте местоположение украинских военных и передавали сотруднику ГУ ГШ ВС РФ и боевику "ЛНР".
Кроме того, обвиняемая получила дополнительное задание от представителя страны-агрессора: собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе. Выполнить поручение вражеская приспешница не успела: правоохранители задержали обоих информаторов.
Оба обвиняются в государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Тільки на уранові копальні..а МЧХ лісом, їм ж на наших начхати..наших голодом морять, а ці курви розкабаніли у нас..
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів та очистіть корпус судів від співчуваючих агресору.