Двум харьковчанам, которые передавали врагу информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ, грозит пожизненное заключение. ФОТО

Двоих жителей Харьковщины, которые помогали оккупантам, обвиняют в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, в конце февраля прошлого года 49-летняя харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем, который является боевиком так называемой "ЛНР". Оставшись в хороших отношениях, мужчина попросил бывшую жену помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области.

Женщина предложила помогать ей своему 49-летнему знакомому, на что он согласился. Совместными усилиями они искали информацию о гражданах, способствующих ВСУ и правоохранительным органам в войне РФ против Украины. После этого предатели передавали информацию через мессенджер боевику так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Летом прошлого года женщина также начала общаться с работником Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который дал задачу - передавать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона.

Женщина совместно со знакомым собирали сведения, а после этого отмечали на карте местоположение украинских военных и передавали сотруднику ГУ ГШ ВС РФ и боевику "ЛНР".

Кроме того, обвиняемая получила дополнительное задание от представителя страны-агрессора: собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе. Выполнить поручение вражеская приспешница не успела: правоохранители задержали обоих информаторов.

Оба обвиняются в государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



