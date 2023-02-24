РУС
Двум харьковчанам, которые передавали врагу информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ, грозит пожизненное заключение. ФОТО

Двоих жителей Харьковщины, которые помогали оккупантам, обвиняют в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, в конце февраля прошлого года 49-летняя харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем, который является боевиком так называемой "ЛНР". Оставшись в хороших отношениях, мужчина попросил бывшую жену помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области.

Женщина предложила помогать ей своему 49-летнему знакомому, на что он согласился. Совместными усилиями они искали информацию о гражданах, способствующих ВСУ и правоохранительным органам в войне РФ против Украины. После этого предатели передавали информацию через мессенджер боевику так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Летом прошлого года женщина также начала общаться с работником Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который дал задачу - передавать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона.

Женщина совместно со знакомым собирали сведения, а после этого отмечали на карте местоположение украинских военных и передавали сотруднику ГУ ГШ ВС РФ и боевику "ЛНР".

Также читайте: Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов 

Кроме того, обвиняемая получила дополнительное задание от представителя страны-агрессора: собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе. Выполнить поручение вражеская приспешница не успела: правоохранители задержали обоих информаторов.

Оба обвиняются в государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Двум харьковчанам, которые передавали врагу информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ, грозит пожизненное заключение 01
Двум харьковчанам, которые передавали врагу информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ, грозит пожизненное заключение 02

Стільки ще годувати цих гнид рашинських.
24.02.2023 11:16 Ответить
Так бы всех предателей. А лучше в канаву ,с дыркой в гнылой башке.
24.02.2023 11:16 Ответить
Ууля дешевша, нвж довічне утримання. Он показали, як полонених мокшан у нас утримують..то вони до своїх рідних хлівів повертатись не захочуть.

Тільки на уранові копальні..а МЧХ лісом, їм ж на наших начхати..наших голодом морять, а ці курви розкабаніли у нас..
24.02.2023 11:20 Ответить
Нашо цих іуд все життя годувати?! До стіни і все!
24.02.2023 11:21 Ответить
Вангую, по п'ять років умовно вони отримають із нашою кривоохоронною системою!
24.02.2023 11:32 Ответить
А чому тільки загрожує!? Вони ще роздумують!
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів та очистіть корпус судів від співчуваючих агресору.
24.02.2023 11:35 Ответить
Краще обміняти цих зрадників на наших героїв! Хай поживуть в Рашке, хай вона їх й годує! В нас дуже демократично все. Умовно отримають, та потім знов пакості Україні робитимуть!
24.02.2023 11:49 Ответить
Надоело конечно про все тоже--- но факты лезут кубометрами про предательство. Пока не введем смертную казнь на время войны, мы это не остановим. И пора сказать честно, очень много предательства, очень! И равнодушных много.
24.02.2023 13:04 Ответить
 
 