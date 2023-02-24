Зеленский на Софийской площади вручил боевые флаги и Звезды Героя Украины защитникам. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, в частности звание Героя Украины, украинским защитникам в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время мероприятия "Лютий. Рік. Незламність" на Софийской площади подняли государственный флаг.

Глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц, а также украинцев, которые противостоят агрессору. Собравшиеся почтили память павших защитников и жертв россиян минутой молчания.

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает бороться, и кто спасает жизни! Светлая память всем, чью жизнь унесла эта война", - сказал Зеленский.

Президент также вручил государственные награды, в частности, звание Герой Украины, часть из них посмертно.

Читайте также: Мы вступаем в период с задачей победить, будет наше контрнаступление, - Резников























