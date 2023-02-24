РУС
Зеленский на Софийской площади вручил боевые флаги и Звезды Героя Украины защитникам. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, в частности звание Героя Украины, украинским защитникам в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время мероприятия "Лютий. Рік. Незламність" на Софийской площади подняли государственный флаг.

Глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц, а также украинцев, которые противостоят агрессору. Собравшиеся почтили память павших защитников и жертв россиян минутой молчания.

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает бороться, и кто спасает жизни! Светлая память всем, чью жизнь унесла эта война", - сказал Зеленский.

Президент также вручил государственные награды, в частности, звание Герой Украины, часть из них посмертно.

+7
Хотілось би аби Героїв ТРО із Бузкового гаю нагородили. Хоч думаю, це зробить вже наступний президент, а не цей оманський зрадник.
24.02.2023 12:27 Ответить
+5
Чому Байден , Дуда та інші лідери цивілізованих країн не бояться народу, і тільки перед путіним і Зеленським зачищають вулиці і площі від їх виборців?
24.02.2023 12:41 Ответить
+3
24.02.2023 12:24 Ответить
Тут проблєма у тому, що Зе* чотири рази ховався від призову.
Відслужив би писарем строкову 12 місяців, не було б до нього юридичних претензій.
Нарід всерівно би іронізува, але то вже таке ...
24.02.2023 12:36 Ответить
В світовій історії малоосвічені коміки ніколи не йшли в президенти!
24.02.2023 12:37 Ответить
24.02.2023 12:24 Ответить
Хотілось би аби Героїв ТРО із Бузкового гаю нагородили. Хоч думаю, це зробить вже наступний президент, а не цей оманський зрадник.
24.02.2023 12:27 Ответить
Чому Байден , Дуда та інші лідери цивілізованих країн не бояться народу, і тільки перед путіним і Зеленським зачищають вулиці і площі від їх виборців?
24.02.2023 12:41 Ответить
Кожен диктатор у глибині душі своєї боїться власного народу.
24.02.2023 13:47 Ответить
Чому зірки . Пережиток совка можна якийсь кращий геройський символ, ми незалежні.
24.02.2023 16:02 Ответить
Показуха ще та. Відібрали 50 хлопців, з 600 на яких були розміри форми. Переодягли, дали бутафорську зброю ( бо в нас старі калаші) і отримувати прапор 15 прикордонного загону.
24.02.2023 22:48 Ответить
 
 