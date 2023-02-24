Украинцы в США выходят на акции к годовщине полномасштабного вторжения. ФОТО

Украинцы выходят в разных городах Соединенных Штатов на массовые акции "Ukraine: 365 Days of Defending Freedom".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщество KLYCH.

Акции проходят в более чем шестидесяти городах, в том числе в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Хьюстоне, Сан Антонио и Лос-Анджелесе.

Активисты при поддержке сообщества KLYCH выходят на улицы городов с плакатами о каждом из 365 дней с 24 февраля 2022 года. На каждом из плакатов есть фотография, рассказывающая о произошедшем в этот день событии.

Таким образом, участники акций показывают ежедневную борьбу украинцев за свободу для всего мира.

Украинцы призывают вместе вспомнить этот год, поблагодарить мир за то, что помогли нам пережить его и призвать мир защищать свободу общими силами и вместе добиться победы.

"Когда мир дал нам три дня, мы дали им год. Украинцы вдохновляют людей мира и в дальнейшем будут оставаться маяком света через единство. Более 64 городов Северной Америки с гордостью объединяются вместе, чтобы поблагодарить мир за то, что они стоят рядом с нами, и просят поддерживать нас до конца. Когда мир дал нам три дня, мы добьемся победы, которая является победой для всех стран свободного мира", - говорит организатор акции Александр Крапивкин.






