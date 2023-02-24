Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300. ФОТОрепортаж
Оккупанты еще раз обстреляли Купянск на Харьковщине, правоохранители задокументировали последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.
По данным следствия, в ночь с 23 на 24 февраля представители ВС РФ обстреливали г. Купянск. Оккупанты применяли РСЗО и ракеты типа С-300.
"В результате обстрелов повреждены частные домовладения, автостоянка и гаражи. Данные о пострадавших в настоящее время уточняются. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - говорится в сообщении.
