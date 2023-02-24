РУС
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300. ФОТОрепортаж

Оккупанты еще раз обстреляли Купянск на Харьковщине, правоохранители задокументировали последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 февраля представители ВС РФ обстреливали г. Купянск. Оккупанты применяли РСЗО и ракеты типа С-300.

"В результате обстрелов повреждены частные домовладения, автостоянка и гаражи. Данные о пострадавших в настоящее время уточняются. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 01
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 02
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 03
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 04
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 05
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 06
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 07
Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300 08

обстрел (29014) Офис Генпрокурора (2597) Купянск (738)
Даа... прийняти в склад расії, і ********** до рівня расіянської "глуинки"...
24.02.2023 14:07 Ответить
 
 