Последствия вражеского обстрела Купянска: оккупанты применили РСЗО и ракеты С-300. ФОТОрепортаж

Оккупанты еще раз обстреляли Купянск на Харьковщине, правоохранители задокументировали последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 февраля представители ВС РФ обстреливали г. Купянск. Оккупанты применяли РСЗО и ракеты типа С-300.

"В результате обстрелов повреждены частные домовладения, автостоянка и гаражи. Данные о пострадавших в настоящее время уточняются. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - говорится в сообщении.















