Губернатор Курской области сообщил о "серьезном обстреле": Повреждены дома, населенный пункт без энергоснабжения. ФОТОрепортаж

Днем 24 февраля в Курской области РФ снова сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта. Обстрел он назвал "серьезным".

"Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района... Последствия 12 прилетов существенные", - отмечает российский чиновник.

По его словам, в результате взрывов обломками иссечены постройки 9 домовладений, есть частичный обвал, разбиты окна, сломанные заборы". В одном из домов произошел пожар.

"Помимо этого, населенный пункт снова остался без энергоснабжения", - резюмирует Старовойт.

Также читайте: На Кременском направлении ликвидировано около 70 оккупантов, - ОВА















