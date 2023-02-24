РУС
Губернатор Курской области сообщил о "серьезном обстреле": Повреждены дома, населенный пункт без энергоснабжения. ФОТОрепортаж

Днем 24 февраля в Курской области РФ снова сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта. Обстрел он назвал "серьезным".

"Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района... Последствия 12 прилетов существенные", - отмечает российский чиновник.

По его словам, в результате взрывов обломками иссечены постройки 9 домовладений, есть частичный обвал, разбиты окна, сломанные заборы". В одном из домов произошел пожар.

"Помимо этого, населенный пункт снова остался без энергоснабжения", - резюмирует Старовойт.

Опять самострел?
24.02.2023 14:26 Ответить
Знову бєлгород з курськом щось не поділили. Нехай їдуть в мінськ домовляються.
24.02.2023 14:28 Ответить
не треба збивати наші ракети та безпілотники й все буде добре...
24.02.2023 14:28 Ответить
Опять самострел?
24.02.2023 14:26 Ответить
Или газовый баллон или самогонный аппарат.....
24.02.2023 16:45 Ответить
Як би мацва, то було б серьозно. А так - дрібна кацапська провокація
24.02.2023 14:27 Ответить
Мало, суки!
24.02.2023 14:27 Ответить
не треба збивати наші ракети та безпілотники й все буде добре...
24.02.2023 14:28 Ответить
Знову бєлгород з курськом щось не поділили. Нехай їдуть в мінськ домовляються.
24.02.2023 14:28 Ответить
Що там курянський народ надумав республіку збацати?
24.02.2023 14:29 Ответить
Следующий раз этот губернатор спалится, когда за несколько часов до "обстрела" сообщит о последствиях. На рабссее есть такая традиция.
24.02.2023 14:30 Ответить
Лінза вже була.
24.02.2023 14:35 Ответить
Предлагаю Росии сесть за стол переговоров с Курской народной республикой. Доколе кремлевский фашистский режим будет обстреливать мирные города, школы, детские сады и больницы молодой республики?
24.02.2023 14:30 Ответить
Самі себе обстріляли для пропаганди. У ЗСУ немає надлишку снарядів, аби використовувати їх для того, аби знеструмити забите село та пошкодити кілька хат.
24.02.2023 14:30 Ответить
Тут не скажи.
24.02.2023 14:37 Ответить
Та воно таке й було )))
24.02.2023 14:32 Ответить
24.02.2023 14:32 Ответить
Така ж провокаця як і на Донбасі.
24.02.2023 14:36 Ответить
А скока курсаков здохла?
24.02.2023 14:39 Ответить
ихтамнет на учениях, отрабатывают аналоговнет, прикрывают бронепоезд и подымают цены на пельмени для безсмесленно погибших солдат росии
24.02.2023 14:39 Ответить
Безкарність минулася, козломорді. За все будете платити.
24.02.2023 14:39 Ответить
Кремлевскому режиму нужно прекратить стрелять и сесть за стол переговоров с Курской Народной Республикой.
24.02.2023 14:40 Ответить
А вивід військ? Чоловіче?
24.02.2023 14:42 Ответить
Буферна зона.
24.02.2023 14:43 Ответить
русоскот веде себе несерйозно так як серйозні обстріли ще попереду.
24.02.2023 14:42 Ответить
ну що свинособаки як виявляється в цю гру можна грати у двох
24.02.2023 14:42 Ответить
это самострел.
24.02.2023 15:31 Ответить
Це не ми!

Може це Ната чи Омерика, або Вейшнорія в коаліції з БНР і ВНР?
24.02.2023 14:59 Ответить
24.02.2023 15:02 Ответить
Так мы же еще не начинали
24.02.2023 15:00 Ответить
Відмінно.
24.02.2023 15:08 Ответить
Чо вони дивуються -- так і повинно бути поміж добрими сусідами .
24.02.2023 15:08 Ответить
Восим лет дамбили Курск...
24.02.2023 15:09 Ответить
Село попово-лежачі, ото в кацапів назви шкода що нікого не прибило.
24.02.2023 15:09 Ответить
А через кордон - наше село Бояро-Лежачі. Там живого місця нема від постійних кацапських обстрілів, причому луплять або зі сторони Тьоткіно або ж с тих же Попово-Лежачів.
24.02.2023 15:21 Ответить
Кацапы, прекратите сами себя обстреливать и сваливать на Украину. Нас там нет!
24.02.2023 15:10 Ответить
Знову брянська народна республіка бешкетує, от кумедні.
24.02.2023 15:12 Ответить
Ви не розумієте. Пусти свиню під стіл, вона і рило на стіл.
24.02.2023 15:16 Ответить
Сами себя обстреливают для картинки.
А если серьезно. Помните, год назад, когда сотни единиц бронетехники шли маршем через Курскую область в сторону України, сотни жителей вставали щитом, чтоб остановить безумие? И я не помню. А помню радостное улюлюкивание с просаленньіх диванов. 365 дней полномасштабного неспровоцированного вторжения РФ в нашу країну
24.02.2023 15:25 Ответить
Бєлгароцкая Народная Ріспубліка захощається від курскіх фашистів
24.02.2023 15:26 Ответить
Ангелочок пробіг по душі.
24.02.2023 15:29 Ответить
якось слабенько. по ходу самі себе бахкають. сподіваюсь якщо ВСУ обстріляє то це село буде схоже на Солідар
24.02.2023 15:51 Ответить
Ой-ой, можно подумать!
24.02.2023 16:01 Ответить
Рашисти несправедливо обійшли "увагою" Воронеж!
24.02.2023 16:06 Ответить
какие красивые фото!радуйтесь *************** свинособаки УКРАИНСКИМ нло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!
24.02.2023 16:08 Ответить
Та це не ми... Хіба може Україна обстрілювати свої ісконниє зємлі ? Це орбан обстріляв !
24.02.2023 16:31 Ответить
 
 