Губернатор Курской области сообщил о "серьезном обстреле": Повреждены дома, населенный пункт без энергоснабжения. ФОТОрепортаж
Днем 24 февраля в Курской области РФ снова сообщают об обстрелах со стороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта. Обстрел он назвал "серьезным".
"Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района... Последствия 12 прилетов существенные", - отмечает российский чиновник.
По его словам, в результате взрывов обломками иссечены постройки 9 домовладений, есть частичный обвал, разбиты окна, сломанные заборы". В одном из домов произошел пожар.
"Помимо этого, населенный пункт снова остался без энергоснабжения", - резюмирует Старовойт.
Топ комментарии
+39 Waslen Lem
показать весь комментарий24.02.2023 14:26 Ответить Ссылка
+39 Арнила
показать весь комментарий24.02.2023 14:28 Ответить Ссылка
+31 Hanka Panyanka
показать весь комментарий24.02.2023 14:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може це Ната чи Омерика, або Вейшнорія в коаліції з БНР і ВНР?
А если серьезно. Помните, год назад, когда сотни единиц бронетехники шли маршем через Курскую область в сторону України, сотни жителей вставали щитом, чтоб остановить безумие? И я не помню. А помню радостное улюлюкивание с просаленньіх диванов. 365 дней полномасштабного неспровоцированного вторжения РФ в нашу країну