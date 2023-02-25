РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 120 0

Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет. ФОТОрепортаж

За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты ударили по Никополю и Марганцу из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты били по жилым районам. Люди не пострадали.

"В Никополе изуродовано 10 пятиэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, 3 учебных заведения, 2 частных предприятия, магазин, админздание, автомобиль, газопроводы и электросети. В Марганце в результате обстрела занялась машина, пожар ликвидирован. 10 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.

В других районах области вражеские обстрелы не зафиксированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома, магазины, кафе. ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 01
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 02
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 03
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 04
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 05
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 06
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 07
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 08
Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет 09

армия РФ (20331) обстрел (29050) Никополь (1153) Днепропетровская область (4362)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 