Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет. ФОТОрепортаж

За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты ударили по Никополю и Марганцу из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты били по жилым районам. Люди не пострадали.

"В Никополе изуродовано 10 пятиэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, 3 учебных заведения, 2 частных предприятия, магазин, админздание, автомобиль, газопроводы и электросети. В Марганце в результате обстрела занялась машина, пожар ликвидирован. 10 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.

В других районах области вражеские обстрелы не зафиксированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома, магазины, кафе. ФОТОрепортаж

















