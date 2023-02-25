Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, - облсовет. ФОТОрепортаж
За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты ударили по Никополю и Марганцу из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, рашисты били по жилым районам. Люди не пострадали.
"В Никополе изуродовано 10 пятиэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, 3 учебных заведения, 2 частных предприятия, магазин, админздание, автомобиль, газопроводы и электросети. В Марганце в результате обстрела занялась машина, пожар ликвидирован. 10 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.
В других районах области вражеские обстрелы не зафиксированы.
