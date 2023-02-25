Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Купянску и обстрелы приграничных районов, повреждены дома, поднялся масштабный пожар. ФОТО
За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, произошедшего после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.
В с. Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
"В результате обстрела с. Синельниково Волчанской громады Чугуевского района также поврежден жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - информирует глава региона.
Он также напоминает, что в области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения бойцы ВСУ крепко держат позиции и дают отпор всем попыткам окупантов улучшить свое тактическое положение. Враг несет потери", - резюмирует Синегубов.
