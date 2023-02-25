РУС
Враг применил "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Кураховской громаде, жилые кварталы Авдеевки обстреляны из артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении россияне нанесли ракетный удар по Разливу Великоновоселковской ТГ, держат под огнем Угледар, Новоукраинку и Богоявленку - в последнем повреждены 2 дома.

"На Донецком направлении россияне применили "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Дачному Кураховскому ТГ - повредили 4 дома. Также под обстрелами Курахово, Кураховка и Острое - в Остром разрушен 1 дом и поврежден еще 12. Ночью продолжались артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Елизаветовки, а утром 4 раза обстреляны из артиллерии жилые кварталы Авдеевки. Ракетный удар получил Прогресс Гродовской ТГ - повреждены 2 дома", - говорится в сообщении

На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - повредили детсад и 4 многоэтажки, ранили 1 человека. В Торецкой громаде повреждены 3 дома, в Соледарской - 15. Также пострадала школа в Миньковке.

На Лисичанском направлении пострадала Звановская громада: в Звановке повреждено 10 домов, в Переездном - более 30. Несколько домов повреждено в Северском, по меньшей мере, 1 - в Лимане.

Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донетчины.

