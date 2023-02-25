РУС
Начальник одесской таможенной лаборатории разоблачен на взятках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

"За взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы", - говорится в сообщении.

За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 дол.

Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.

Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения злоумышленником неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к коррупционной схеме.

+27
берите любого таможенника в Одессе - там других не водится. Так же как и судей и прокуроров
25.02.2023 12:06 Ответить
+26
Ой-вей,в честную структуру пробрался взяточник,как так получилось.
25.02.2023 12:02 Ответить
+16
Інші країни і народи нам збирають гроші і допомогу, а наші злодюги ніяк не можуть нажертись.
25.02.2023 12:04 Ответить
Cімейний.
25.02.2023 12:00 Ответить
**** ненажерлива і не тільки він, а й ті з ким він ділився.
25.02.2023 12:18 Ответить
Ото дивина, митника зловили на хабарі🤔🧐😁 Було б сенсацією, якби він не пропустив вантаж та відправив на касу власника сплатити його повну митну вартість та не забути квитанцію про сплату не загубити😝😝😝😝😝😝😜🤪
Цензор, ти мєльчаєшь і тупієш, гострись, доки не пізно Ржунімагу
25.02.2023 12:27 Ответить
Ой-вей,в честную структуру пробрался взяточник,как так получилось.
25.02.2023 12:02 Ответить
25.02.2023 12:07 Ответить
Никогда такого не было и вот-опять.
25.02.2023 12:21 Ответить
Інші країни і народи нам збирають гроші і допомогу, а наші злодюги ніяк не можуть нажертись.
25.02.2023 12:04 Ответить
кадри зеленського . там вори всі від начальніка до дворніка
25.02.2023 12:05 Ответить
А до Зеленского там были кристально честные люди, но всё- таки по ним тюрьма плакала.
25.02.2023 12:50 Ответить
плакала. но заміна ворюг і перенаправленя каналів корупціі . вот все що робив зеленськтй зразу як прийшов до влади
25.02.2023 15:16 Ответить
берите любого таможенника в Одессе - там других не водится. Так же как и судей и прокуроров
25.02.2023 12:06 Ответить
Это точно!!! Судьи одни продажные коррупционные твари.
25.02.2023 12:11 Ответить
Усіх митників які надають дозволи на переміщєння товарів гнати зі служби з забороною пожиттєво займати ці пости.
25.02.2023 12:06 Ответить
Дрібненький злодюжка. Позорисько для України. Хай тепер їде на пилораму десь в Закарпатті.
25.02.2023 12:07 Ответить
конвеєр, як, наприклад, в мрео. вимагають з кожного, в долі всі.
не дав - будеш бігати кабінетами тижні
25.02.2023 12:11 Ответить
Захочимо побороти корупцію--будемо бігати тижнями.
25.02.2023 15:37 Ответить
завдячуючи корупції і бігаємо. перепони створені штучно, щоб брати гроші.
25.02.2023 16:24 Ответить
Нічого, призначать заставу, потім організують йому втечу, а вже потім оглосять в розшук чи придумають ще якусь видимість кримінального переслідування!
25.02.2023 12:13 Ответить
На митницю треба ставити воінів які зкалічені на віині .
25.02.2023 12:14 Ответить
Це, видать, робота така )) Кого не постав, все одно краде.
25.02.2023 12:19 Ответить
бабло не пахне... але світиться
25.02.2023 12:21 Ответить
Всі працюють, не покладаючи рук…
25.02.2023 12:23 Ответить
Заміна "маленького гвинтика" ніяк не вплине на систему.
25.02.2023 12:26 Ответить
Це ж "цінний" співробітник, навіть "подяку" за щось отримав (шкода, що замалювали, бо цікаво, за що цього діяча відзначили). Відтак, якщо має чим поділитися з суддями, то цілком може розраховувати на поновлення на посаді з відшкодуванням платні та компенсацію від держави.
25.02.2023 12:29 Ответить
Таки так, а хто ж і звідки йому компенсує недоотриману суму лівака на робочому місці за кожну пропущену зміну, це ж кашмарная ужаснасць, тут всього річного бюджету обласного департаменту освіти не вистачить 😝😝😝😝😝😝😜🤪
25.02.2023 12:38 Ответить
Один хєр відкупиться, питання в ценє вапроса🤔🧐😁 Закон, що павутиння,- худі мухи застрягають, товсті пробиваються Тут явно добрий джміль трішки лоханувся, певне десь зкрисятничав, забув табличку ділення, от і отримуй геморой
25.02.2023 12:34 Ответить
такой шабаш не только в Одессе таможня это золотое дно...
25.02.2023 12:34 Ответить
Не дивно. Одеську митницю віддали на прокорм зятю Куніцина Пудрику.
25.02.2023 12:36 Ответить
По 300 доларів ска брав, а дашок дірявий над ґанком не відремонтував...
25.02.2023 12:53 Ответить
Да всех таможенников больших таможень можно сажать по умолчанию.
25.02.2023 13:08 Ответить
Ви не далеко від істини.
25.02.2023 15:33 Ответить
Тисячам оголошують підозру. Значить закону не бояться, бо є варіанти з слідством і судом. Нема Закону для таких. Чи буде?
25.02.2023 13:09 Ответить
Как они людей на таможню набирают вообще. Или может пора этих сук к стенке ставить, что бы остальные боялись.
25.02.2023 13:49 Ответить
ловить надо тех,кто принимал его на работу,у кого он долэность покупал.при такой коррупции в верхах ловят " мышей" в низу . Зеленский!! почему не сидит Резников ,организовавший воровство на закупках,почему не сидят воры гумпомощи в Запорожье,Днепропетровске ??? всех твоих побратимов по воровству можно долго перечислять.....за ,что умирают наши дети?? ..за то ,что продажные мусарюги нам рисуют имитацию борьбы с коррупцией ловя какого то лаборанта?? ...!!!
25.02.2023 14:55 Ответить
Нє может бить! Ето фсьо провокация!
25.02.2023 15:32 Ответить
"Викрито" - наче це була якась таємниця! До речі, а чому "Подяку" на стіні затерли? Хотілось би глянути, хто ж йому дякував і за що. Чі "не на часі"?
25.02.2023 17:54 Ответить
Не посадят!
25.02.2023 19:47 Ответить
 
 