Начальник одесской таможенной лаборатории разоблачен на взятках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

"За взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы", - говорится в сообщении.

За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 дол.











Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.

Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения злоумышленником неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к коррупционной схеме.