Задержан предатель, который "наводил" вражескую артиллерию на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области.

Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

"Именно по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских защитников. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с "куратором". По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, который ранее проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и имел соответствующие навыки и знания", - говорится в сообщении.

В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы.

Кроме корректировки вражеского огня лицо по собственной инициативе собирало дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало куда именно желательно попасть.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.