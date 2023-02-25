РУС
Задержан предатель, который "наводил" вражескую артиллерию на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области.

Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

"Именно по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских защитников. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с "куратором". По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, который ранее проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и имел соответствующие навыки и знания", - говорится в сообщении.

Задержан предатель, который наводил вражескую артиллерию на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ 01

В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы.

Кроме корректировки вражеского огня лицо по собственной инициативе собирало дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало куда именно желательно попасть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен предатель, фабриковавший дела против участников движения сопротивления во время оккупации Купянщины, - СБУ. ФОТО

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

СБУ (20314) шпионаж (1442) Донецкая область (10523) коллаборационизм (902)
+36
показать весь комментарий
25.02.2023 13:03 Ответить
+15
Дамбасюр не переробиш. Вони такими і залишаться.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:04 Ответить
+9
Нащо їх затримувати? Зарили б десь поблизу і нехай годує хробаків. Не варто марнувати час та кошти на утримання цього непотребу.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:07 Ответить
Комментировать
показать весь комментарий
25.02.2023 13:03 Ответить
От навіщо іх затримувати... Кулю в потилицю "при спробі втечі".
показать весь комментарий
25.02.2023 19:19 Ответить
Тварь!
показать весь комментарий
25.02.2023 13:04 Ответить
Дамбасюр не переробиш. Вони такими і залишаться.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:04 Ответить
Стус був с Донбассу.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:31 Ответить
Стус був проти камуняк. А тепер подивись скільки дамбаського бидла збіглось дивитись на наших полонених.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:40 Ответить
У лавах ЗСУ купа хлопців з Донбасу, не греби усіх під одну гребінку!
показать весь комментарий
25.02.2023 16:12 Ответить
В свій час звернув увагу -- багато патріотів України з Донбасу. Але.. всі вони, це діти репресованих українців, яким після відбуття покарання, тільки там і можна було оселитися в Україні.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:50 Ответить
Что вас удивляет то? Мне кажется, что это был абсолютный провал внутренней политики. С 2006 года начали им запрещать потреблять контент на привычном языке, получать образование и услуги, начались нападки на их историю и героев, попытки навязять им интересы и идеалы западной части страны. А могли бы разыграть все умнее, часать за ушком обе культурные части своей страны. Но нет, получили, что получили.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:38 Ответить
Стус був з Вінницької області... Батьки були вимушені переїхати від колективізації на Донбас.
Але генетика українця завжди дасть про себе знати...
показать весь комментарий
25.02.2023 19:32 Ответить
посмотрите в какой халупе эта тварь проживала,это ****-е ,с отрофированным мозгом и двумя извилинами , умеет только жрать и оправляться
показать весь комментарий
25.02.2023 13:39 Ответить
За яйця підора і на гілляку!
показать весь комментарий
25.02.2023 13:05 Ответить
Нащо їх затримувати? Зарили б десь поблизу і нехай годує хробаків. Не варто марнувати час та кошти на утримання цього непотребу.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:07 Ответить
Це не той що міни зняв?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:07 Ответить
І що ніразу опір не чинив під час затримання , там би і приліг в свому особняку
показать весь комментарий
25.02.2023 13:08 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 13:09 Ответить
Статтю 111 не інкримінують. Тобто , те,що це падло робило-НЕ Є ДЕРЖЗРАДОЮ В УМОВАХ ВІЙНИ,шоби ви панімалі...
показать весь комментарий
25.02.2023 13:09 Ответить
А він не пробував утекти? ? ?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:25 Ответить
слово "затримано" волію чути в значенні - знищено, через... повішання, розстріл, четвертування...
показать весь комментарий
25.02.2023 13:31 Ответить
А чему удивляться всё стырили, ничего своего нет.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:58 Ответить
__а ще кажуть мiнованi поля не паханi.
цЕ ж пахарь №1. ГраблI чекають... __
показать весь комментарий
25.02.2023 13:43 Ответить
Кожний день інфа що то тут то там виявили коригувальників. А результат?! Не відомі, , або Смішні терміни або відпускають під заставу . ВЛАДО, від їх дій гинуть люди, захисники України. Вам що байдуже!? Може пора вже таких екземплярів РОЗСТРІЛЮВАТИ?!. Від їх дій скільки патріотів, захисників України загинули!? ВЛАДО, схаменіться державі Україні такі покидьки живими не потрібні. Якщо не сьогодні то ЗАВТРА ніж в спину встромлять. Або ми їх або вони нас. То може ми їх сьогодні!? Поки не пізно. Потрібен суворий закон про притягнення до відповідальності таких гнид а не сьогоднішні м'які закони.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:24 Ответить
Попахивает постановочным фото- бойцы на расслабоне, тип не в наручниках; человек похоже что служил;автомат на предохранителе;аккуратненько стали на снег сделать фото. А может и вражина конечно.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:53 Ответить
 
 