9 376 16

Франция проводит беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23. ФОТОрепортаж

На юге Франции начались беспрецедентно масштабные учения под названием Orion 23. Они имеют целью подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал в твиттере министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

Тем временем французские СМИ сообщают, что во время учений Orion 23 будут развернуты новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Топ комментарии
+24
Можуть приїхати в Україну і потренуватись на кацапах в живу.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:06 Ответить
+18
можем надати полігон на півдні України . мішені справжні, з можливістю висадки морського десанту ,рівень складності найвищий . підготовка буде що треба .
показать весь комментарий
25.02.2023 15:07 Ответить
+8
Отлично, провели учения, проверили технику и... в Украину её ))
показать весь комментарий
25.02.2023 14:58 Ответить
Приблизно кадри звідти))
показать весь комментарий
25.02.2023 14:53 Ответить
унікальна кацабська техніка яку захопило ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=9o_ezruKqKU https://www.youtube.com/watch?v=9o_ezruKqKU


тут її клондайк з постійним поповненням... це просто оргазм її спостерігати.....

тобто вона трофейна і знищена
показать весь комментарий
25.02.2023 15:15 Ответить
Отлично, провели учения, проверили технику и... в Украину её ))
показать весь комментарий
25.02.2023 14:58 Ответить
Можуть приїхати в Україну і потренуватись на кацапах в живу.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:06 Ответить
і не потрібно думати над полігонами!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:33 Ответить
можем надати полігон на півдні України . мішені справжні, з можливістю висадки морського десанту ,рівень складності найвищий . підготовка буде що треба .
показать весь комментарий
25.02.2023 15:07 Ответить
Хай с Криму починають.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:10 Ответить
я б почав з АЕС , але в них може бути свій план навчань .
показать весь комментарий
25.02.2023 15:14 Ответить
замість полігону можемо надати любу точку на мапі окупованої держави!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:34 Ответить
самі зрозуміли, що пишите? чи методичку не вивчили як треба?
показать весь комментарий
25.02.2023 17:42 Ответить
После очередного общения Макрона с ху@лом ?
показать весь комментарий
25.02.2023 15:31 Ответить
Цікаво - у них в армії не служать араби та африканці? На вулицях Марселю, Парижу - не ступити, щоб їх не зустріти
показать весь комментарий
25.02.2023 15:32 Ответить
Служат. Даже черные граждане Франции с антильских островов служат. Просто не попали именно на эти фотографии. Уж не говорю, что большинство арабов от французов вообще не отличить.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:48 Ответить
Судя по скринам хоть у кого то лицензионная винда
показать весь комментарий
25.02.2023 16:05 Ответить
Интересно....Они уже послали войска в Иреванское ханство(в форме жандармов) и грозились своим дедам на своей историчекой Родине -ИндоПэриджану(ушли отсюда лет 450 тому назад)=Одэрбэйджану за Карабах.Теперь на Кавказе что то ожидается через месяц -два....Эти учения для устрашения Турции?? Которую арабохайский Кремль разбомбил землетрясением после раоворов путина и макрона.Огромный вес во Франции имеет самый богатый в Европе( 156млр.евро) человек по имени Арно(деньги наверное тоже воруют и передают из России).
показать весь комментарий
25.02.2023 16:15 Ответить
слабая армия ...это тебе не кино с бельмондо в африке..это тебе не видосы с ютуб с ирака сирии и афгана...тут тебе не это...да и страна маленькая меньше украины..и телега не написала
показать весь комментарий
25.02.2023 18:54 Ответить
 
 