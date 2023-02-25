Франция проводит беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23. ФОТОрепортаж

На юге Франции начались беспрецедентно масштабные учения под названием Orion 23. Они имеют целью подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал в твиттере министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

Тем временем французские СМИ сообщают, что во время учений Orion 23 будут развернуты новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

