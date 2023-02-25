В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Подоле, ул. Кирилловская, 86, горит склад с краской. Площадь пожара составляет 3 тысячи кв. м. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В Киеве, ул. Кирилловская, 86, горит склад лакокрасочной продукции. Площадь пожара составляет 3 тысяч кв. м. Пожарные уже занимаются гашением пламени. Как отмечают в КГГА, ситуация контролируемая.
Информация о пострадавших отсутствует.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+7 Pan Kotskyi
показать весь комментарий25.02.2023 16:43 Ответить Ссылка
+4 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий25.02.2023 16:22 Ответить Ссылка
+4 alexey prus
показать весь комментарий25.02.2023 17:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- да отвали, дебил !
- ну все таки, вам зеленая краска нужна ?!!
- ой, да хер с тобой ! нужна !
- а зачем она вам нужна ?
- ....
- За що???
а взвгалі,
дмитрику, любиш зелену фарбу?
зеленофарбофіл?
лікарень багато, допоможуть
страна невыученых уроков
https://www.google.com/maps/@50.4770593,30.486169,3a,75y,335.81h,97.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2e6j6rytkgt4te3Q_uPCNw!2e0!7i13312!8i6656
То вулиця Констянтинівська, промзона біля Петрівки, а не Поділ і не Кирилівська, як тут пишуть такі самі знатоки.