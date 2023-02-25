В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Подоле, ул. Кирилловская, 86, горит склад с краской. Площадь пожара составляет 3 тысячи кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте также: По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов

В Киеве, ул. Кирилловская, 86, горит склад лакокрасочной продукции. Площадь пожара составляет 3 тысяч кв. м. Пожарные уже занимаются гашением пламени. Как отмечают в КГГА, ситуация контролируемая.

Информация о пострадавших отсутствует.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ