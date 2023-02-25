РУС
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Подоле, ул. Кирилловская, 86, горит склад с краской. Площадь пожара составляет 3 тысячи кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов

В Киеве, ул. Кирилловская, 86, горит склад лакокрасочной продукции. Площадь пожара составляет 3 тысяч кв. м. Пожарные уже занимаются гашением пламени. Как отмечают в КГГА, ситуация контролируемая.

Информация о пострадавших отсутствует.

В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 01

В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 02
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 03
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 04
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 05
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 06
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 07
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 08
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 09
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 10
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 11
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 12
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 13
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 14
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 15
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 16
В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киев (25996) пожар (6020)
+7
Це "доложилі" ті самі служби, що багато років поспіль підписували акти перевірок з висновком "всьо харашо, прєкрасная маркіза"?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:43 Ответить
+4
оперативно відреагували))) вже згорів годину назад
показать весь комментарий
25.02.2023 16:22 Ответить
+4
зелена найбільш воняла
показать весь комментарий
25.02.2023 17:40 Ответить
оперативно відреагували))) вже згорів годину назад
показать весь комментарий
25.02.2023 16:22 Ответить
- вам зеленая краска нужна ?
- да отвали, дебил !
- ну все таки, вам зеленая краска нужна ?!!
- ой, да хер с тобой ! нужна !
- а зачем она вам нужна ?
- ....
показать весь комментарий
25.02.2023 16:26 Ответить
Дивно: хіба на тому складі тіко зелена фарба була?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:29 Ответить
зелена найбільш воняла
показать весь комментарий
25.02.2023 17:40 Ответить
Душі інших фарб, відлітаючи, повторювали:
- За що???
показать весь комментарий
25.02.2023 18:13 Ответить
Що ти маєш проти зеленого кольору? Може ти ще проти зелених Леопардів? Може в тебе якась фобія, то лікарень багато...
показать весь комментарий
25.02.2023 18:33 Ответить
текст читай уважніше.
а взвгалі,
дмитрику, любиш зелену фарбу?
зеленофарбофіл?
лікарень багато, допоможуть
показать весь комментарий
25.02.2023 19:18 Ответить
Ви що не розумієте гумору ?!??!!?! Під зеленим вони мають на увазі опущеного клоуна та його презекоМанду
показать весь комментарий
26.02.2023 03:10 Ответить
на складе горючих материалов нет доступа (так доложили службы) к воде для тушения и её подвозят бочками
страна невыученых уроков
показать весь комментарий
25.02.2023 16:35 Ответить
Це "доложилі" ті самі служби, що багато років поспіль підписували акти перевірок з висновком "всьо харашо, прєкрасная маркіза"?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:43 Ответить
..так отож
показать весь комментарий
25.02.2023 16:46 Ответить
Від пожежі ніхто не застрахований, хоч обвішайся вогнегасниками...
показать весь комментарий
25.02.2023 17:32 Ответить
Це не Кирилівська вулиця.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:35 Ответить
Оно - Кирилівська, 86
https://www.google.com/maps/@50.4770593,30.486169,3a,75y,335.81h,97.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2e6j6rytkgt4te3Q_uPCNw!2e0!7i13312!8i6656
показать весь комментарий
25.02.2023 16:47 Ответить
Ти хоча б не свистів з Мухосранська, де в Києві центр міста.
То вулиця Констянтинівська, промзона біля Петрівки, а не Поділ і не Кирилівська, як тут пишуть такі самі знатоки.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:14 Ответить
На фото перекресток ул.Корабельная/Черноморская нечетные номера
показать весь комментарий
25.02.2023 17:56 Ответить
Що згорить, то не зогниє...
показать весь комментарий
28.02.2023 20:56 Ответить
 
 