РУС
15 478 61

Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами. ФОТОрепортаж

В Таллинне 24 февраля состоялся военный парад в честь 105-летия восстановления независимости Эстонии. На форме участников парада были прикреплены сине-желтые ленты в знак поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Postemees.ee.

В параде приняли участие около 900 военнослужащих и 25 единиц техники.

Центром Таллинна проехала военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии и реактивные системы залпового огня HIMARS армии США.

Читайте также: Путин должен ответить за преступление агрессии, иначе история будет повторяться, - премьер Эстонии Каллас

Все фото с сайта Postemees.ee.

Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 01
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 02
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 03
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 04
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 05
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 06
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 07
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 08
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 09
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 10
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 11
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 12
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 13
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 14
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 15
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 16
Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами 17

Автор: 

независимость (254) парад (657) Эстония (1492) поддержка (710) Таллин (8)
Топ комментарии
+72
Невелика країна з великим серцем й сталевим характером-українці вдячні,українці вітають народ Естонії!
25.02.2023 16:44 Ответить
+62
Щира вдячність Естонії за підтримку України...
25.02.2023 16:43 Ответить
+45
Дякуємо народу вільної і незалежної Естонії за підтримку !!!
25.02.2023 16:45 Ответить
Згадався потужний Військовий Парад Зеленського у 2019...весь світ здригнувся...
25.02.2023 16:45 Ответить
страны Балтии всегда и везде -были надежными друзьями Украины
25.02.2023 16:46 Ответить
Moloci
25.02.2023 16:48 Ответить
Маленький народ с мужественным большим сердцем.
25.02.2023 16:49 Ответить
Славні естонці підтримали українців, їх ЗСУ, які боронять весь світ під Бахмутом, за це їм велика подяка! Естонці бережуть і укріплюють своє військо, в них немає дурості все закатати в асфальт, як недавно це зробили в нас, та звинувачують кого завгодно, тільки не себе. Слава Естонії !
25.02.2023 16:51 Ответить
"105-летия независимости"

я думал совок позднее распалсо, в 91-oм?
25.02.2023 16:53 Ответить
Ну они считают от завоеванной независимости после распада российской империи.
показать весь комментарий
Согласен, правильно было бы считать с момента оглашения УНР в ноябре 1917...
показать весь комментарий
Я правильно понял что Русь была зависима? От кого? От угрофинских дикарей? И с кем масквабадский ссарь подписывал какую то бумагу с Хмельницким? Независимости Украины 1000 лет. Но как и всем прочим в истории приходилось периодически восстанавливать. А говорить о "ноябре 1917" это повторять дебилов-соседей.
показать весь комментарий
Отак нам підсовують історію України без історичних дат та прізвищ.
показать весь комментарий
Я учился в школе еще при савке. В девятом классе, если не ошибаюсь, был предмет История нашей родины (тоже, могу путать название, но суть такая). В начале года выдали нам на руки два учебника, один общий и второй - отдельно История Украины. Я ж быстрее открывать его. Открыл и на первой странице читаю "в 1917 году на заводе Арсенал в Киеве ... " Т.е. эти савковые 3.14дорасы определили начало нашей истории 1917годом.
показать весь комментарий
Н, вероятно, Вы не совсем правы. После падения Киевской Руси ее земли вошли в ВКЛ, это не было порабощением, а воспринималось народом как освобождение от орды. Дальше РП, которая вела не розумную политику по порабощеию селян, что привело к последующим войнам и национально-освободительному движению. Период Богдана Хмельницкого был слишком коротким, врядли это было полной независимостью.
показать весь комментарий
Хорошо, можете назвать государство, которое не теряло независимось за время своего существования? Масквабадщина с какого? 1720 перестала платить дань Крыму. Брать нужно с времени образования, обьединения народа. А там всякое было. Одни выстояли и сохранились (Украина, Польша и тд), другие, (ВКЛ, Новгород) не выстояли. А то, как они меняли свои названия, второе дело. Масковия украла название и стала Россия когда? 300 лет назад? Поэтому говорить о ноябре 1917 - повторять хотелки масквабадских "историков" и "интеллектуалов" у них учившихся. А что такое "падение Киевской Руси" кстати? Куда она упала? И ВКЛ нет, им подарили название Беларусия и они гордые. Русь от подарка Малороссия отказалась. Стала Украиной.
показать весь комментарий
Честно говоря, не знаю о чем мы спорим. Польша и ВКЛ - это и есть РП с момента унии. Ну соседи с более сильной армией разорвали ее, очень жаль-РП в переводе это "республика" . А вот сейчас, стоило бы восстановить союз РП в составе Польши, Украины, Литвы и, хотелось бы Белоруси...
показать весь комментарий
Есть хорошая песня Милы Кириевской "Речь Посролита".
показать весь комментарий
Не совсем республика. Что то вроде коза ностра "Наше дело", "Наша вещь". Она себя, как это обычно бывает, разорвала себя сама, а соседи у неё те ещё волки. И да возродить Речь Посполиту, было бы проско сказка. Боюсь, что Европа не даст, слишком мощное государство получится. Но Беларусия сначала должна в себя вернуться, в ВКЛ. Украина от двойственности уходит через драки-меджусобойчики, революции и войны. Если сябры через это не пройдут, то так и останутся моковитскими "белорусами". Как угрофины всегда выберут Путина, так они будут выбирать председателя калгоза. Мы и то выбрали клоуна-членограя. Надеюсь в последний раз.
показать весь комментарий
Спасибо, хороший пост! Но, все таки, для тех времен это была демократия для шляхты, селяне, конечно были бесправными, вот и войны случились.. Надеюсь, что-то изменится к лучшему в союзе братских народов.
показать весь комментарий
23 февраля 1918 года в Пярну был обнародован Манифест ко всем народам Эстонии, из которого следовало, что Эстония является независимым демократическим государством.
24 февраля 1918 года Манифест ко всем народам Эстонии был обнародован в городе Ревель, ныне Таллин.
23 июня 1919 года в Освободительной войне эстонские войска во время битвы под Вынну победили войска Прибалтийского ландесвера. Данное событие празднуется в Эстонии как День Победы.
2 февраля 1920 года между Эстонской Республикой и Советской Россией был подписан Тартуский (Юрьевский) мирный договор, согласно которому Советская Россия признала независимость Эстонии.
25.02.2023 16:59 Ответить
Вони як нормальна країна вважають радянський період - тимчасовою окупацією. А не як наші червонодупі пенси.
показать весь комментарий
Дякуємо,брати і сестри Естонії,за вірність Україні,що не оставили нас один на один з ворогом,що згуртувались і допомогаєте словом і ділом.
показать весь комментарий
Напишеш державною?
показать весь комментарий
Щира подяка народу Естонії за потужну підтримку та допомогу. Країни Балтії теж довго були під рашистькою окупацією і як ніхто інший розміють нас. Тільки після звільнення вони не вагаючись обрали розвиток та цивілізацію, а ми гралися у багатовекторність, позаблоковість та дружбу з окупантом і споконвічним ворогом. Наслідки бачимо самі.
показать весь комментарий
Вітаємо! Дякуємо за підтримку! СлаваЕстоніі! Слава Україні! Героям Слава
показать весь комментарий
Приємно до сліз. Маленька країна з Великим серцем !
показать весь комментарий
Щоб бути абсолютно об"єктивним й позбутися властної етічної й естетичної складової скажу дуже цинічно-прогматично ...

Я не тупо бачу майбутнього НАТО без ведучої ролі ЗСУ в цьому блоці . Бо виключно ЗСУ має (а в близчі місяці буде мати в рази йще більше) досвіт перемоги над головним супротивником блоку .
За більш 60 останніх років це єдина довготривала й масштабна війна з залученням сотен тисяч професійних бійців й з майже повним набором усіх родів військ . Де місяцями йдуть артелерісткі дуєлі з обох сторін ...
До речі , й Польша й інші захоплені сраліном країни вступивши в НАТО заспокоїлися . В тому числі й 3 балтійських країни . Й усюди було хибстєрське відношення до властних вояк . Усі вірили , що 5та стаття їх захистить .
А зараз усі вони злякалися й побачили , що не 5-та стття їх захистить , а ЗСУ ...

Й впевненний в тому , де те головне , що обговорюють генерали й штабісти НАТО десь в колуарах , то те , що не Україні потріно проситися в НАТО , а "ми , натівці повинні зробити усе , що така армія , таких мужній й стійких народ став би головним діамантом в короні нашого товаристві співдопомоги й взаємного захисту" .
Вже зараз якась частина натіввських генералів каже усе це вголос . Але , півторюю , впевненний , що інша подавна більшість це каже в колуарах , а хто не каже , той про себе так думає .
25.02.2023 17:26 Ответить
НАТО - не монолит. Там есть страны, для которых угроза совершенно реальна и осязаема. А есть другие страны, которые не верят, что кто-то планирует на самом деле двинуть танки на Берлин, Париж или Милан. НАТО - организация, созданная для того, чтобы дать возможность США вмешаться военным путем в случае попытки расширить свою сферу влияния со стороны СССР, экзистенциального врага, провозгласившего конечной целью ликвидацию самой экономической системы Запада. Путинский режим не отрицает частную собственность, любит деньги, хочет торговать и экзистенциальной угрозы для стран «старого» Запада не несет, не стремится к их захвату. Поэтому для более богатых стран НАТО важно не оказаться в ситуации, которая поставит их перед выбором: воевать и нести потери самим, или обнаружить перед всем миром, что НАТО - это «не один за всех, все за одного», а «кто чем может», а это не одно и то же. Поэтому эти страны очень осторожны относительно Украины в НАТО.
25.02.2023 18:33 Ответить
Я згоден з автором допису на тему "моноліт" НАТО. Виявляється це вже не той НАТО, що був спочатку.
Роки ситого життя, для деяких "жирні" подачки ві русні зробили свою справу - там купа "скурвилися" (статья про Угорщину в перші дні після 24.02 вам в допомогу).

Але я не бачу причин для "страху" перед сильною Україною. Щось подібне чув раніше від деяких "хитрожопих" східноєвропейців які чекали коли русня з'їсть Україну і їм щось перепаде з територій.

А зараз вони думаючи також про себе і вже бояться ЗСУ - бо вони стали однією з найпотужніших в Європі. Обломались їхні плани поживитись з "тіла" України.

І що цікавіше - чомусь зараз "розганяється" ця думка серед деяких східноєвропейських партнерів щоб МЕНЬШЕ ДОПОМАГАТИ ЗСУ - давати меньше озброїнь.
25.02.2023 22:37 Ответить
Круто.
25.02.2023 17:28 Ответить
Прибалти на бумазі жили в сссер-ливому савку.
На справді вони були і залишились європейскіми країни.
Зі святом вас друзі✋
25.02.2023 18:28 Ответить
Досадно осозновать, что среди беженцев из Украины здесь очень много зелебобиков, и это скоты не понимают, что именно из-за политики членограя-боневтика они здесь оказались ...
25.02.2023 19:06 Ответить
Скоро синьо - жовтий стане кольорами свободи
показать весь комментарий
Вітаємо справжніх друзів зі святом ! 🇺🇦🇪🇪
показать весь комментарий
за нашу і вашу свободу!
показать весь комментарий
У параді брали участь УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, які отримують навчання на 155mm ******* FH ​​155. Естонія передає Україні АББСОЛЮТНО ВСІ свої 67 ******* калібру 122 та 155mm
показать весь комментарий
Підняти прапор!
У лоні часу
Підхопить вітер клятву нашу
Над водою і долом:
Настала мить укласти клятву,
Віднині ніколи і довіку
Народ цей не буде під гнітом!

Переклад першого строфа вірша, написаного Густавом Суітсом 104 роки тому до 1-ї річниці Естонської Республіки. Сьогодні, в день 105-річчя EV та річниці відкритого вторгнення Росії в Укрвїну, цей вірш є однією з тем, що нас об'єднує.
Разом переможемо незважаючи ні на що!
26.02.2023 10:51 Ответить
 
 