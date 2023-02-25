Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами. ФОТОрепортаж
В Таллинне 24 февраля состоялся военный парад в честь 105-летия восстановления независимости Эстонии. На форме участников парада были прикреплены сине-желтые ленты в знак поддержки Украины перед лицом российской агрессии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Postemees.ee.
В параде приняли участие около 900 военнослужащих и 25 единиц техники.
Центром Таллинна проехала военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии и реактивные системы залпового огня HIMARS армии США.
я думал совок позднее распалсо, в 91-oм?
24 февраля 1918 года Манифест ко всем народам Эстонии был обнародован в городе Ревель, ныне Таллин.
23 июня 1919 года в Освободительной войне эстонские войска во время битвы под Вынну победили войска Прибалтийского ландесвера. Данное событие празднуется в Эстонии как День Победы.
2 февраля 1920 года между Эстонской Республикой и Советской Россией был подписан Тартуский (Юрьевский) мирный договор, согласно которому Советская Россия признала независимость Эстонии.
Я не тупо бачу майбутнього НАТО без ведучої ролі ЗСУ в цьому блоці . Бо виключно ЗСУ має (а в близчі місяці буде мати в рази йще більше) досвіт перемоги над головним супротивником блоку .
За більш 60 останніх років це єдина довготривала й масштабна війна з залученням сотен тисяч професійних бійців й з майже повним набором усіх родів військ . Де місяцями йдуть артелерісткі дуєлі з обох сторін ...
До речі , й Польша й інші захоплені сраліном країни вступивши в НАТО заспокоїлися . В тому числі й 3 балтійських країни . Й усюди було хибстєрське відношення до властних вояк . Усі вірили , що 5та стаття їх захистить .
А зараз усі вони злякалися й побачили , що не 5-та стття їх захистить , а ЗСУ ...
Й впевненний в тому , де те головне , що обговорюють генерали й штабісти НАТО десь в колуарах , то те , що не Україні потріно проситися в НАТО , а "ми , натівці повинні зробити усе , що така армія , таких мужній й стійких народ став би головним діамантом в короні нашого товаристві співдопомоги й взаємного захисту" .
Вже зараз якась частина натіввських генералів каже усе це вголос . Але , півторюю , впевненний , що інша подавна більшість це каже в колуарах , а хто не каже , той про себе так думає .
Роки ситого життя, для деяких "жирні" подачки ві русні зробили свою справу - там купа "скурвилися" (статья про Угорщину в перші дні після 24.02 вам в допомогу).
Але я не бачу причин для "страху" перед сильною Україною. Щось подібне чув раніше від деяких "хитрожопих" східноєвропейців які чекали коли русня з'їсть Україну і їм щось перепаде з територій.
А зараз вони думаючи також про себе і вже бояться ЗСУ - бо вони стали однією з найпотужніших в Європі. Обломались їхні плани поживитись з "тіла" України.
І що цікавіше - чомусь зараз "розганяється" ця думка серед деяких східноєвропейських партнерів щоб МЕНЬШЕ ДОПОМАГАТИ ЗСУ - давати меньше озброїнь.
На справді вони були і залишились європейскіми країни.
Зі святом вас друзі✋
У лоні часу
Підхопить вітер клятву нашу
Над водою і долом:
Настала мить укласти клятву,
Віднині ніколи і довіку
Народ цей не буде під гнітом!
Переклад першого строфа вірша, написаного Густавом Суітсом 104 роки тому до 1-ї річниці Естонської Республіки. Сьогодні, в день 105-річчя EV та річниці відкритого вторгнення Росії в Укрвїну, цей вірш є однією з тем, що нас об'єднує.
Разом переможемо незважаючи ні на що!