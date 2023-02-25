Эстонские военные вышли на парад в честь 105-летия независимости с сине-желтыми лентами. ФОТОрепортаж

В Таллинне 24 февраля состоялся военный парад в честь 105-летия восстановления независимости Эстонии. На форме участников парада были прикреплены сине-желтые ленты в знак поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Postemees.ee.

В параде приняли участие около 900 военнослужащих и 25 единиц техники.

Центром Таллинна проехала военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии и реактивные системы залпового огня HIMARS армии США.

Все фото с сайта Postemees.ee.


































