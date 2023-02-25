Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город. ФОТОрепортаж
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.
"Противник не оставляет попытки прорвать оборону и захватить Бахмут.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, защищающие город и подступы к нему.
Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.
В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.
Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм, и наградил лучших защитников ценными подарками", - говорится в сообщении.
Кращий спосіб зганьбити репутацію - співробітництво з *********. Бо серед них нема жодної порядної людини.
Треба бути уважним в Бахмуті, бо пам'ятаємо як воно було з Сирським
Чи уявляєте бої,як в бойовиках,де трішки поранений герой двадцять-тридцять ворогів косить ?
До того ж, тепер найгарячіші бої ,-з флангів міста.
Ситуація з Сіверодонецьком не наука ?
І от ти хоч всерись,так воно й буде.
сподіваюсь карту світу перенесли з географічного класу школи яка була в радіусі 20 км.....
Він так і в Соледар на фотосесію їздив.
Ще один чувак з комплексом артиста.