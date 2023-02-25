Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город. ФОТОрепортаж

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"Противник не оставляет попытки прорвать оборону и захватить Бахмут.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, защищающие город и подступы к нему.

Смотрите также: Сырский обсудил с командирами подразделений обстановку на восточном направлении: предоставлены рекомендации по улучшению оперативной ситуации. ФОТОрепортаж

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.

Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм, и наградил лучших защитников ценными подарками", - говорится в сообщении.



















