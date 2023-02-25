РУС
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город. ФОТОрепортаж

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"Противник не оставляет попытки прорвать оборону и захватить Бахмут.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, защищающие город и подступы к нему.

Смотрите также: Сырский обсудил с командирами подразделений обстановку на восточном направлении: предоставлены рекомендации по улучшению оперативной ситуации. ФОТОрепортаж

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.

Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм, и наградил лучших защитников ценными подарками", - говорится в сообщении.

Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 01
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 02
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 03
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 04
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 05
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 06
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 07
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 08
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 09
Сырский приехал в Бахмут: Бои продолжаются в окрестностях, россияне хотят окружить город 10

+46
Пока можем перемалываем свинособак, когда угроза окружения будет слишком высока, то нужно пацанов выводить. Что мне лично не нравится больше всего так это сакрализация Бахмута, типа песни Фортеця Бахмут. Тоже самое было когда-то с донецким аеропортом , а потом и с Мариуполем. И там и там можно было избежать жертв и пленных
25.02.2023 17:56 Ответить
+28
Надо отстаиать все направления. Наше военное командование знает что делать, особенно уже получивши Леопарды. Так что заканчиваем всепропальшество и верим в ЗСУ.
25.02.2023 18:05 Ответить
+25
25.02.2023 19:03 Ответить
Ахереть. Это браунинг?
25.02.2023 19:20 Ответить
12.7 НСВ «Утес»
25.02.2023 20:41 Ответить
телега опять молчит
25.02.2023 18:49 Ответить
Сирський - фаворит ОПЗЄ.

Кращий спосіб зганьбити репутацію - співробітництво з *********. Бо серед них нема жодної порядної людини.
25.02.2023 18:54 Ответить
Нужны брэдли.С 25 мм пушками мочить с тепловизорами ночью вагнерят.У них только артиллерия по сути.Которую им будет тяжело наводить ночью на мобильные бмп.
25.02.2023 18:56 Ответить
25.02.2023 19:03 Ответить
Поживемо -побачимо ,як воно буде.те що зєлупа все через сраку робить .
Треба бути уважним в Бахмуті, бо пам'ятаємо як воно було з Сирським
25.02.2023 19:05 Ответить
Сакрализировать или не сакрализировать... К сожалению, выйдем из Бахмута - будет следующий город по такой же схеме. Фортеця Славянск или фортеця Полтава. В котел нельзя, но и постоянно отступать - тоже.
25.02.2023 19:25 Ответить
Напівоточене місто в ямі.З нього давно треба було виходити,не влаштовуючи гівношоу незламності.
25.02.2023 19:56 Ответить
Та прям таки давно. Скільки рашистів там перемелено лише тому, що не послухали всепропальщиков. А тепер гівношоу влаштовують пригожини, фоткаючи великі купи їх трупів з Бахмуту. Це рашисти влаштували гівношоу на весь світ, як задіявши 90% за оцінками всіх західних експертів їх армії, вони виявилися ні на що не спроможні.
25.02.2023 20:14 Ответить
Ви не бачили колони медичних машин на Краматорськ.Хірургів не вистачає.Поранених сортують за пріоритетністю.
Чи уявляєте бої,як в бойовиках,де трішки поранений герой двадцять-тридцять ворогів косить ?
До того ж, тепер найгарячіші бої ,-з флангів міста.
Ситуація з Сіверодонецьком не наука ?
25.02.2023 21:11 Ответить
Наганяй далі паніку, бий на почуття, але Бахмут ми не здамо і навіть не думаємо про це. У рашистів були б ще більше колони медичних машин, але вони своїх поранених залишають вмирати серед поля. А косять рашистів справді як у бойовиках - такі гори трупів, які постить Пригожин у жодному бойовику не побачиш, хіба що про атаки зомбі. А порівняння з Сіверодонецьком зовсім недоречно - бо тоді ще не було стільки ******** західної збої і у ворога зараз зходять нанівець сняряди, якими він рівняв з землею Сіверодонецьк та Маріуполь. А зараз Хаймарси знищують ці снаряди цілими складами і ворога ведуть в атаку вже як худобу на забій без підтримки артилерії, що підтверджує сам ворог. Тож якщо є така чудова можливість відправити ворога якщо не в медичних машинах, так у цинкових трунах на Росію, то чому бе нею не скористатись до останньго, доки стіни Бахмута ще дозволяють ховатися за ними та відстрілювати ворога
25.02.2023 21:25 Ответить
де ви бачили цинкові труни??
25.02.2023 23:20 Ответить
Поцікався в інтернеті. Вартість виробу коштує 10-15 тис. рублів
25.02.2023 23:24 Ответить
ну и? в них хоронят кацапов?? чушь
25.02.2023 23:33 Ответить
Так почитатай статтю "Цинковый гроб, лицо сына через стекло видели". Родители просят вернуть из армии РФ младшего сына после гибели старшего в Украине
25.02.2023 23:38 Ответить
їх найчастіше ховають у пустих гробах)
26.02.2023 14:41 Ответить
Де пропонуєте організувати оборону? В Краморске? Дніпрі? Київі? Львові?
25.02.2023 23:26 Ответить
За містом,на вигідних висотах.
І от ти хоч всерись,так воно й буде.
25.02.2023 23:34 Ответить
Звичайно що кожному болить за кожен сантиметр Украінськоі землі. Але більше тисячі км фронту, підла бєлараха під боком, вдарити можуть з будь якого напрямку і будь якими силами, люди і зброя розпорошені. Створити стіну з броні, артилеріі і геройськоі піхоти під Бахмутом, значить звідкись щось треба взяти. Мож з під бєларахи, але ***** на це надіється і погонить туди чіпсів а сам знову з півночі. Кароч шахматна гра з гросмейстером, от для того і є главком, генштаб, штаби напрямків, політ.керівництво
25.02.2023 19:30 Ответить
Справа не в землі, а у тому, що стіни Бахмута чудово допомагають нищити ворога і там утворился потужна м'ясорубка, в якій перемелюється весь наступальний потенціал і тому, що ворог задіяв саме 90% усієї армії у наступі, у бєларасі західна розідка вже не бачить ніякого наступального потенціалу і якщо він раптово з'явиться, то ми та Захід маємо всі технічні можливості про це одразу дізнатися та відреагувати, а поки що реагувати ні на що, бо російська армія вже як той трішкін кафтан - якщо кудись і перекине сили, то наступати буде вже нічим. А оборонятися значно легше і у обороні можна стримати значно переважаючі сили противника, тим більше з ******** західною зброєю. Тож хай російське м'ясо перемелюється і надалі, а командування і без нас вирішить, що йому робити
25.02.2023 19:46 Ответить
Якщо я правильно пам'ятаю, Сирський у Соледар теж приїзжав.
25.02.2023 19:47 Ответить
чудово дякуючи цим фото кацапи, за допомогою місцевих колобрантів, можуть ідентифікувати місце розташування штабу.
сподіваюсь карту світу перенесли з географічного класу школи яка була в радіусі 20 км.....
25.02.2023 19:49 Ответить
Хрєн що ідентифікують, знаю дядька гражданського технаря механізатора, ще в 14 іздив у ті краі будував командні пункти ато, дали учасника ато, убд не дали бо не воєнний. І ці кп стоять вже 9 років, не розібали навіть іскандерами
25.02.2023 20:01 Ответить
я не стратег, і не маю відношення до Генштабу але якось висить в повітрі питання - а що на південному напрямку??? З того часу як кацапи залишили Херсон (я не помилився - залишили як і Зміїний) -там якась повна тиша, крім звичайно періодичних обстрілів міста. Чому не влаштувати якусь "шумиху" на південному напрямку щоб відволікти від Бахмуту?
25.02.2023 19:56 Ответить
Дякувати Богу що на Півдні міцно тримаються, бо москалі до сьогодні стрілочки малюють "на адесу к тираспалю, дальше к винитце а патом с юга на север"
25.02.2023 20:06 Ответить
Не ви один це вже давно пропонують великим полководцям з ГШ. Навіть свої генерали, як напр. Тарнавський, про це давно уже кричать, американці про це прямо заявляли не воювати за сценарієм москаля під одним лише Бахмутом, де у ворога найкраще постачання, на відміну від півдня. Але ж вони "краще знають", як і де "спалити" більше ресурсів ЗСУ, міжнародної допомоги без істотного воєнного ефекту. Як там заявляли раніше? Одним мільйоном наданих артилерійських снарядів знищили 50тис. москалів. Це 20 снярядів на одного ворога. Вражаюча ефективність.
26.02.2023 13:26 Ответить
Дивлячись на все це ***..тво, союзники аж ніяк не горять бажанням передавати Україні побільше військової допомоги, а тим більше щось близького до ********* озброєння.
26.02.2023 18:53 Ответить
Буде хохма для тебе якщо ворог захопить Бахмут? Хай де завгодно і куди завгодно попадає той Сирський, але тільки не в Бахмуті. А з Бахмуту ще будуть везти полонених рашистів, бо для них це місто вже стало символом їх смерті і вони краще здадуться, аніж загинуть, бо вже розуміють, що з Бахмуту повертаються лише трупи, які фоткає Пригожин
25.02.2023 20:34 Ответить
Скільки ж Вам років що купами казок оперуєте?
26.02.2023 10:50 Ответить
РОКИ не важливі! он , одному вже 45 годков, а розуму "нуль"!
26.02.2023 15:39 Ответить
Це типу на фотосесію приїхав чи на розвідку, чого Бахиут так довго тримається? Хто і що можна порадити тим, хто на місці краще і до дрібниць знає ситуацію ? Можна тільки допомагати патрони підносити. В таких випадках завдання генерала забезпечення потреб оборонців по максимуму і організація заходів для розгрузки пресінгу на оборонців. Це якщо не вирішили здавати.
25.02.2023 20:36 Ответить
Але на жаль все робиться навпаки
26.02.2023 13:29 Ответить
Згідно з офіційними даними в боях під Ржевом в 1942-1943 роках загинув більше мільйона радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів . Проте, за неофіційними данимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-4 [4] , втрати в Ржевській битві склали понад 2 мільйонів бійців і командирів.
25.02.2023 20:43 Ответить
...с падением Мытищ Москву нам не удержатью
25.02.2023 21:25 Ответить
В Дебальцево більше не хоче керувать?
26.02.2023 00:35 Ответить
А НЕЛЬЗЯ ВЫВЕСТИ ВСЕХ ИЗ ГОРОДА !!!??? А ПОТОМ ТЕХ ВСЕХ ЗАХЙЯРИТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ !!!
26.02.2023 00:41 Ответить
Чим і ким?
26.02.2023 08:58 Ответить
Х@ЕМ ПО @БАЛАМ !!!
26.02.2023 10:47 Ответить
І що це врятувало ситуацію ?
Він так і в Соледар на фотосесію їздив.
Ще один чувак з комплексом артиста.
26.02.2023 08:48 Ответить
В нас є геніальні генерали, яким зелень через особисту неприязнь не дає керувати - Кривонос, Марченко, тощо.
26.02.2023 08:49 Ответить
Не віддали бонапарту честь
26.02.2023 09:46 Ответить
Це не просто неприязнь, це диверсія по позбавленню ЗСУ грамотного управління.
26.02.2023 14:57 Ответить
Напевно приїхав ознайомитись з ситуацією й вирішувати чи захищати місто далі чи здавати його.
26.02.2023 11:24 Ответить
якщо робити фото в подібних місцях намагайтеся не показувати обладнання та гаджети на якому працюєте ..
26.02.2023 15:36 Ответить
Ну от нафіг нам ці пости, ці відосики цього Сирського. Який робочий сенс його приїзду, крім самопіару.... Даби не розвивати нібито зрадоньку, нехай краще посприяв би у вирішенні проблем у забезпеченні на нулі, а вони нажаль є.....
26.02.2023 17:49 Ответить
