РУС
Вечером 25 февраля россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, танков, РСЗО и нанесли авиаудар, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 февраля, г. Авдеевка Донецкой области находится под шквальным огнем российской армии, ранения получил как минимум один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Авдеевка — под шквальным огнем врага. За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами". Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне - ранен по меньшей мере один человек", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул: "Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 - опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы - оно выделило более 700 тысяч евро на новейшее оснащение для школы. Школа была одной из лучших в области, теперь же здесь только руины. Это и есть сущность "русского мира" - уничтожать то, что другие долго и усердно строили".

Смотрите также: Враг применил "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Кураховской громаде, жилые кварталы Авдеевки обстреляны из артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж

обстрел (29050) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (646)
Бонеівтік на передаій чи в бункері, як Олекспндр Македонський?
25.02.2023 19:29 Ответить
Ето вам в кремле выдают методички во всех бомбежках винить Зеленского а не кремлевский режим?
25.02.2023 19:41 Ответить
Їх можна впізнавати по риториці. Кацапсяча, тупа, впевненість в тому, що зміна президента може змінити курс країни. Козлорилі впевнені в цьому. Тому вони на генному рівні бидлота яка тупо підкоряється сцарю
25.02.2023 19:59 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажили
25.02.2023 19:30 Ответить
Фото - просто жах. Довбані виродки - все на що здатні, то це знищувати все навколо себе. Горіть у Пеклі моZZковити!
25.02.2023 19:31 Ответить
Виродкам дуже допомогли ті хто замість армії Великим крадівництвом займався
25.02.2023 19:39 Ответить
25.02.2023 20:28 Ответить
 
 