Вечером 25 февраля россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, танков, РСЗО и нанесли авиаудар, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 февраля, г. Авдеевка Донецкой области находится под шквальным огнем российской армии, ранения получил как минимум один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Авдеевка — под шквальным огнем врага. За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами". Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне - ранен по меньшей мере один человек", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул: "Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 - опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы - оно выделило более 700 тысяч евро на новейшее оснащение для школы. Школа была одной из лучших в области, теперь же здесь только руины. Это и есть сущность "русского мира" - уничтожать то, что другие долго и усердно строили".

Смотрите также: Враг применил "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Кураховской громаде, жилые кварталы Авдеевки обстреляны из артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж











