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Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли четыре громады на Никопольщине - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре громады оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших.

В Мировской громаде в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.

В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.

В Красногригорьевской и Марганецкой громадах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории", - говорится в сообщении.

Касательно других районам области отмечается, что в течение ночи было тихо.

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Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети 01
Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети 02
Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети 03
Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети 04
Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети 05

обстрел (27672) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


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