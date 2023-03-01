Ночью армия РФ 8 раз атаковала Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены предприятия, магазин, частные дома, газопровод и электросети. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты обстреляли четыре громады на Никопольщине - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре громады оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших.
В Мировской громаде в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.
В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.
В Красногригорьевской и Марганецкой громадах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории", - говорится в сообщении.
Касательно других районам области отмечается, что в течение ночи было тихо.
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