Пассажирский и грузовой поезд столкнулись в Греции. Погибших и травмированных – десятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Греции в ночь на 1 марта столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. Пока известно о 36 погибших, 66 человек находятся в больницах. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.

Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал из Афин в северный город Салоники. Он лоб в лоб столкнулся с грузовым поездом. Выжившие говорят, что столкновение походило на землетрясение.

"Это было очень мощное столкновение", – сказал губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

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По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, и первые два вагона загорелись и были "почти полностью уничтожены".

Министерство иностранных дел выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. "Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции", - написал он в твиттере.

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Николенко добавил, что для получения помощи следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Афинах по телефону +30 6932 765 606.

Греческие СМИ называют аварию величайшей железнодорожной катастрофой в истории страны.

Причины аварии неизвестны.

В Греции объявили трехдневный траур.





















