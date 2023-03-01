Пассажирский и грузовой поезд столкнулись в Греции. Погибших и травмированных – десятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Греции в ночь на 1 марта столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. Пока известно о 36 погибших, 66 человек находятся в больницах. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.
Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал из Афин в северный город Салоники. Он лоб в лоб столкнулся с грузовым поездом. Выжившие говорят, что столкновение походило на землетрясение.
"Это было очень мощное столкновение", – сказал губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.
По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, и первые два вагона загорелись и были "почти полностью уничтожены".
Министерство иностранных дел выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. "Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции", - написал он в твиттере.
Николенко добавил, что для получения помощи следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Афинах по телефону +30 6932 765 606.
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Погибшх, конечно, жаль.
Европейская система управления движением поездов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. European Train Control System, сокращённо ETCS; букв. «европейская система управления поездами») - комплекс единых стандартов, разработанных в рамках международного сотрудничества для железнодорожной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 автоматики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 телемеханики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5 связи и диспетчерского контроля. ETCS призвана ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) европейских стран, обеспечив тем самым беспрепятственное и безопасное железнодорожное сообщение на европейском континентеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-_78fe739a65388842-1 [1] . С 2004 года внедрение ETCS обязательно на всех новых и реконструируемых трансъевропейских железнодорожных коридорах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейского союза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-2004/50/EC-2 [2] . Является также компонентом сигнализации и управления в составе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1 Европейской системы управления железнодорожным движением https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rail_Traffic_Management_System [en] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. European Rail Traffic Management System, сокращённо ERTMS).