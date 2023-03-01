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В результате ракетного удара повреждено образовательное учреждение в Орехове, - ОВА. ФОТО

В Орехове Запорожской области от ракетного удара пострадало образовательное учреждение.

Об этом сообщает в телеграм-канале Запорожская областная военная администрация, сообщает Цензор.НЕТ.

"При обстреле громады пострадало учебное коммунальное учреждение города. Прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения. К счастью, благодаря введению дистанционного обучения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпус учреждения построен по программе GIZ, при поддержке правительства Германии.

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В результате ракетного удара повреждено образовательное учреждение в Орехове, - ОВА 01
В результате ракетного удара повреждено образовательное учреждение в Орехове, - ОВА 02

обстрел (27672) ракеты (3596) Запорожская область (3172)


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Яка гидота цей "русский мир"....
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01.03.2023 12:08 Ответить
кацапы в лаптях прорубали ещё одно окно в Европу, на этот раз через стену спортзала школы в Орихове.. дебилы-террористы, когда вы уже все повыздыхаете
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01.03.2023 12:31 Ответить
 
 