В результате ракетного удара повреждено образовательное учреждение в Орехове, - ОВА. ФОТО

В Орехове Запорожской области от ракетного удара пострадало образовательное учреждение.

Об этом сообщает в телеграм-канале Запорожская областная военная администрация, сообщает Цензор.НЕТ.

"При обстреле громады пострадало учебное коммунальное учреждение города. Прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения. К счастью, благодаря введению дистанционного обучения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что корпус учреждения построен по программе GIZ, при поддержке правительства Германии.

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