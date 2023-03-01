Киберспециалисты разоблачили мошенников, которые выдавали себя за чиновников местных властей и "собирали деньги для ВСУ", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ разоблачили преступную организацию, которая занималась выманиванием денег из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощи для ВСУ".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, им удалось присвоить более 3 млн грн. В ходе серии спецопераций СБУ и Нацполиции в Киеве, Днепре и Херсонской области схему удалось ликвидировать.



Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.



"К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины. Из-за собственных связей они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.



После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. У них просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов компании.



Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.



Во время обысков по адресам проживания фигурантов были обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки. Также изъяты десятки банковских карт, из-за которых злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги.



В настоящее время задержаны пять участников схемы. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки, который скрывается на временно оккупированной части востока Украины.



Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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