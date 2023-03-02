Ночью военные РФ дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены детсад, магазины, аптека, 8 пятиэтажек, электросети и водопровод. ФОТОрепортаж

В течение ночи зафиксированы два обстрела Никопольского района, враг ударил из тяжелой артиллерии по двум тамошним громадам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В Никополе обстрелом повреждены детсад, три магазина, аптека. В городе также изуродовано восемь пятиэтажек, гаражи и автомобили, электросети, водопровод.

В Красногригорьевской громаде, также попавшей под вражеский огонь, последствия атаки еще уточняются.

К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

По другим районам области отмечается, что ночь прошла тихо.

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