Ночью военные РФ дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены детсад, магазины, аптека, 8 пятиэтажек, электросети и водопровод. ФОТОрепортаж
В течение ночи зафиксированы два обстрела Никопольского района, враг ударил из тяжелой артиллерии по двум тамошним громадам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"В Никополе обстрелом повреждены детсад, три магазина, аптека. В городе также изуродовано восемь пятиэтажек, гаражи и автомобили, электросети, водопровод.
В Красногригорьевской громаде, также попавшей под вражеский огонь, последствия атаки еще уточняются.
К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
По другим районам области отмечается, что ночь прошла тихо.
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