Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

В настоящее время известно о 3 погибших в результате удара россиян по жилому дому в Запорожье ночью 2 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире национального марафона сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно уже о 3 погибших людях. На 8 утра было спасено 11 человек", - отметил Куртев.

Секретарь горсовета напомнил, что еще 31 человек был эвакуирован и 7 человек были госпитализированы: из них 3 – в очень тяжелом состоянии и 4 – в состоянии средней тяжести, среди них беременная женщина.

Куртев отметил, что уже известно, что это была ракета С-300 – именно таким оружием враг чаще всего бьет по Запорожью.

В результате ночного удара пострадали еще 2 многоэтажных дома – там нарушено свето- и водоснабжение, выбиты окна.

По словам Куртева, сейчас в городе есть проблема с расселением пострадавших жителей.

Он пояснил, что это уже 9-я многоэтажка, которую разрушили россияне. Кроме того, город принял и предоставил жилье 200 тысячам переселенцев. Куртев отметил, что переселенцы не хотят ехать дальше – все они ждут, что их населенные пункты вот-вот деоккупируют и они смогут вернуться домой.

В свою очередь Национальная полиция в Facebook сообщила: "В результате ночного удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

В результате спасательно-поисковых работ из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела троих погибших".

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По данным Офиса Генпрокурора, сейчас известно уже о четырех погибших.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок", - говорится в сообщении.









