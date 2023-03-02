Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)
В настоящее время известно о 3 погибших в результате удара россиян по жилому дому в Запорожье ночью 2 марта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире национального марафона сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно уже о 3 погибших людях. На 8 утра было спасено 11 человек", - отметил Куртев.
Секретарь горсовета напомнил, что еще 31 человек был эвакуирован и 7 человек были госпитализированы: из них 3 – в очень тяжелом состоянии и 4 – в состоянии средней тяжести, среди них беременная женщина.
Куртев отметил, что уже известно, что это была ракета С-300 – именно таким оружием враг чаще всего бьет по Запорожью.
В результате ночного удара пострадали еще 2 многоэтажных дома – там нарушено свето- и водоснабжение, выбиты окна.
По словам Куртева, сейчас в городе есть проблема с расселением пострадавших жителей.
Он пояснил, что это уже 9-я многоэтажка, которую разрушили россияне. Кроме того, город принял и предоставил жилье 200 тысячам переселенцев. Куртев отметил, что переселенцы не хотят ехать дальше – все они ждут, что их населенные пункты вот-вот деоккупируют и они смогут вернуться домой.
В свою очередь Национальная полиция в Facebook сообщила: "В результате ночного удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.
В результате спасательно-поисковых работ из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела троих погибших".
По данным Офиса Генпрокурора, сейчас известно уже о четырех погибших.
"По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Владико Боже! Не залиши без кари російських православних убивць та членів їхніх сімей за всю кров людську, пролиту ними в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії.
Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних та прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!
2. ну вот как раз влодыкийБоб - помогает убийцам, ибо - см. пункт первый.
меня вообще удивляет тупость:
а. совков
б. верунов
Ну что и кому поможет то что ты завопишь до Микки мауса, или до, а, неважно, эффект один и тот же - ты заверещал, я посмеялся(с того что ты заверещал, а не с того что их никто не накажет, кроме нас, или там "на радостях" нажрутся водки и взорвутся)
а тепер ви, товаришу = прошу звіздуна до трибуни:
розкажи шановному братству шо і чому і кому і до кого я сказав на хвилинку неправильно, давай, до секундочки, ну?
2. Бо про всі ці речі ти ніхріна не розумієш.
3. Але на кой ляд ти мені здався, щоби я тобі щось пояснював?
4. Це щось дасть? Та ніхрєна, бо дивись пункт перший.
чи ти не читав "старий заповіт"? ну так почитай.те(бо слово "тупість" тоді не до мене)
Важно сказать - "ти просто нерозумієш", це що? - продовж - я не розумію шо планеті 7000 років, а кістки динозаврів - підкида зла сотона, так? ну ок, тоді не розумію(тупості вірунів)
ви навіть слово "старий" вжив як типовий розумово відсталий - "старий" у порівнянні з чим? з Леніним?(сушеним) - ні. з метеликом?(живим) - так. ну я ж говорю шо віропітеки це добровільні інваліди на мозок, як сказав наш співвітчизник(мій, і щодо тебе не знаю, може ти кореєць?) Олександр Глібович Невзоренко
Стремительный сериал - "Школа адвокатов 11-а", смотрите, только на канале "ИИНХ", то есть Израиль Идет Не Харамом, новый канал, дайте донат на номер 2240-85-157296349
а Арестован - говно, я х.з. как можно взахлеб слушать это сипение губатого п....
Царство небесне всім загиблим,тримаемось, надія не вмирае, низкий уклон
Ще тут питання з с300 на нашій території ось в чому, чому досі у нас немає супутників, щоб проводити розвідку в практично реальному часі, за рік війни, в оптичному, радіо-, ІЧ діапазонах, і чому немає засобів ураження, які зможуть превентивно наносити удари по пусковим установкам?
Де ці, якщо не атакмс, то GLSDB на 130 км? Пишуть, що, повинні у нас вже бути Вільхи-М на 150 км, але ім все одно потрібні координати, куди бити.
Чому немає бпла, з нормальною оптикою чи з рлс, які можуть бачити ці цілі на великій відстані? Відповідь на питання ці очевидна. Або все є, просто ми не знаємо Або над цим мало працювали і працюють, а потрібно було краще це робити. А для цього потрібні префесіонали іншого рівня, яких до цих перемовин схоже не допускають.