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Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

В настоящее время известно о 3 погибших в результате удара россиян по жилому дому в Запорожье ночью 2 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире национального марафона сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно уже о 3 погибших людях. На 8 утра было спасено 11 человек", - отметил Куртев.

Секретарь горсовета напомнил, что еще 31 человек был эвакуирован и 7 человек были госпитализированы: из них 3 – в очень тяжелом состоянии и 4 – в состоянии средней тяжести, среди них беременная женщина.

Куртев отметил, что уже известно, что это была ракета С-300 – именно таким оружием враг чаще всего бьет по Запорожью.

В результате ночного удара пострадали еще 2 многоэтажных дома – там нарушено свето- и водоснабжение, выбиты окна.

По словам Куртева, сейчас в городе есть проблема с расселением пострадавших жителей.

Он пояснил, что это уже 9-я многоэтажка, которую разрушили россияне. Кроме того, город принял и предоставил жилье 200 тысячам переселенцев. Куртев отметил, что переселенцы не хотят ехать дальше – все они ждут, что их населенные пункты вот-вот деоккупируют и они смогут вернуться домой.

В свою очередь Национальная полиция в Facebook сообщила: "В результате ночного удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

В результате спасательно-поисковых работ из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела троих погибших".

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По данным Офиса Генпрокурора, сейчас известно уже о четырех погибших.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок", - говорится в сообщении.

Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 01

Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 02
Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 03
Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 04
Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 05
Число жертв вследствие удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 4, пропавшими без вести считаются 5 человек, в том числе ребенок 06

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652)


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Топ комментарии
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02.03.2023 09:57
+15
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02.03.2023 10:36
+14
Звіряче обличчя ********* фашизму - рашизм!
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02.03.2023 10:20
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02.03.2023 09:57 Ответить
Звіряче обличчя ********* фашизму - рашизм!
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02.03.2023 10:20 Ответить
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02.03.2023 10:36 Ответить
Після таких обстрілів росіяни ставлять громадянам України дивні питання: «За що ви нас так ненавидите?».

Владико Боже! Не залиши без кари російських православних убивць та членів їхніх сімей за всю кров людську, пролиту ними в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії.

Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних та прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!
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02.03.2023 10:48 Ответить
1. влодыкобох - такое делал что им и не снилось.
2. ну вот как раз влодыкийБоб - помогает убийцам, ибо - см. пункт первый.

меня вообще удивляет тупость:
а. совков
б. верунов

Ну что и кому поможет то что ты завопишь до Микки мауса, или до, а, неважно, эффект один и тот же - ты заверещал, я посмеялся(с того что ты заверещал, а не с того что их никто не накажет, кроме нас, или там "на радостях" нажрутся водки и взорвутся)
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02.03.2023 10:58 Ответить
Уявіть, як усіх дивує ваша тупість! Але усі якось терпляче до цього ставляться.
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02.03.2023 18:33 Ответить
ясне діло шо я все неправильно сказав,
а тепер ви, товаришу = прошу звіздуна до трибуни:
розкажи шановному братству шо і чому і кому і до кого я сказав на хвилинку неправильно, давай, до секундочки, ну?
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02.03.2023 18:48 Ответить
1. Ти мільйони разів неправильно сказав, і навіть цього не помітив.
2. Бо про всі ці речі ти ніхріна не розумієш.
3. Але на кой ляд ти мені здався, щоби я тобі щось пояснював?
4. Це щось дасть? Та ніхрєна, бо дивись пункт перший.
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04.03.2023 04:14 Ответить
ну чо, просто крики?
чи ти не читав "старий заповіт"? ну так почитай.те(бо слово "тупість" тоді не до мене)
Важно сказать - "ти просто нерозумієш", це що? - продовж - я не розумію шо планеті 7000 років, а кістки динозаврів - підкида зла сотона, так? ну ок, тоді не розумію(тупості вірунів)
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09.03.2023 14:33 Ответить
Іди в сраку, старий невіглас. Це найбільше на що ти засдуговуєш.
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10.03.2023 02:14 Ответить
угу, шо і потрібно було довести.)
ви навіть слово "старий" вжив як типовий розумово відсталий - "старий" у порівнянні з чим? з Леніним?(сушеним) - ні. з метеликом?(живим) - так. ну я ж говорю шо віропітеки це добровільні інваліди на мозок, як сказав наш співвітчизник(мій, і щодо тебе не знаю, може ти кореєць?) Олександр Глібович Невзоренко
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10.03.2023 07:39 Ответить
Что бог есть недоказуемо, но что его нет -это тоже недоказуемо)
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03.03.2023 03:52 Ответить
ну так по умолчанию же не Изя должен доказать шо у него дочь - не ...... эскортникиресса))) - А это должен доказать Зяма.
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09.03.2023 14:30 Ответить
Зяме может все нравится в дочери Изи?))
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09.03.2023 15:36 Ответить
Скорее таки нет, ведь можно понять что Зяма не хочет такую невесту и вот слухи распускает, хотя, может и своего сына ненавидит за то что дед Мойша завещал ему велосипедный завод по ремонту кабриолетов, либо дочь Изи просто не любит фаршированную рыбу, или возможно просто Зяма помнит ту пару тумаков во втором классе, которую ему поставил Сруль за Изю, из-за той жвачки которую выплюнула Ирина Николаенко..
Стремительный сериал - "Школа адвокатов 11-а", смотрите, только на канале "ИИНХ", то есть Израиль Идет Не Харамом, новый канал, дайте донат на номер 2240-85-157296349
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09.03.2023 15:43 Ответить
Молись и кайся!
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09.03.2023 15:57 Ответить
ну щас прям(бережно протирает икону Дарвина))
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09.03.2023 16:10 Ответить
арестович ПОДОНОК , смотри на это !!! этот дом тоже разрушил "ОСКОЛОК" от ракеты пво Украины ???!!!! а так СЕГОДНЯ сказали по русрадио "вести" !!!! ((((( смотри УПЫРЬ !!! тебе ВСЮ жизнь ходить НЕМЫМ , пи....р !!!(((((
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02.03.2023 11:20 Ответить
я вот как раз хотел поискать шо напр на сРамблере высрали, наверное что, ну вот тупо - ракета ВСУ упала(а чего, даже если бы и она, - взлетала вообще то?)
а Арестован - говно, я х.з. как можно взахлеб слушать это сипение губатого п....
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02.03.2023 13:23 Ответить
Тварі мерзотники що роблять, яке горе для всій України, з годом будуть казать так то не ми то все ***** винуватий.
Царство небесне всім загиблим,тримаемось, надія не вмирае, низкий уклон
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02.03.2023 13:36 Ответить
Це точно буде продовжуватися допоки ми не зможемо бити по Москві та Ленінграду.
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02.03.2023 13:47 Ответить
Вони не можуть так точно потрапляти в будинок з с300, якщо ракета не летить по точним координатам. Або якісь колаборанти встановили на тому домі якийсь радіомаяк на який наводиться ракета, або як це пояснити? Якщо по GPS, то карти гугл не можуть дати таку точність +/- 10-20 метрів.

Ще тут питання з с300 на нашій території ось в чому, чому досі у нас немає супутників, щоб проводити розвідку в практично реальному часі, за рік війни, в оптичному, радіо-, ІЧ діапазонах, і чому немає засобів ураження, які зможуть превентивно наносити удари по пусковим установкам?
Де ці, якщо не атакмс, то GLSDB на 130 км? Пишуть, що, повинні у нас вже бути Вільхи-М на 150 км, але ім все одно потрібні координати, куди бити.
Чому немає бпла, з нормальною оптикою чи з рлс, які можуть бачити ці цілі на великій відстані? Відповідь на питання ці очевидна. Або все є, просто ми не знаємо Або над цим мало працювали і працюють, а потрібно було краще це робити. А для цього потрібні префесіонали іншого рівня, яких до цих перемовин схоже не допускають.
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02.03.2023 15:15 Ответить
Жизнь не кино, из ничего все не производится. Новые системы только поступают, их еще осваивать. Наносить удары на 100+ км почти нечем. Пока. Космическая разведка в данном случае не поможет. С-300 самоходные. Работают ХАРМами по ним. Но это тоже не панацея. Нужны Ф-15/16 в приличном количестве и то, на месяцы работы по уничтожению значительного числа С-300/400.
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02.03.2023 15:41 Ответить
Яке кіно, перед обстрілами часто пишуть про переміщення устновок с-300, відповідно відоме їх місцезнаходження і в якому напрямку вони пересуваються. Просто питання пошуку цих пускових не в найвищих пріоритетах, бо, мабуть, вважають, що шкода від низ відносно невелика. А якби були БПЛА з кращими ОЛС, то вони могли б з великих відстаней вести розвідку і видавати координати для ударів опреративно. Малопомітний дрон навряд чи зможуть виявити і збити. Але це схоже не має найвищого пріоритету.
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02.03.2023 16:00 Ответить
Ну едут в 100 км. Чем их разведать и достать в конкретном месте, в конкретное время?
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02.03.2023 17:03 Ответить
 
 