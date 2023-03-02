Ночь в Донецкой области: постоянные обстрелы шести громад области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"На Донецком направлении россияне активно стреляли по Очеретинской громаде: в Ласточкино повреждены 2 дома и админздание, в Орловке — дом, магазин и церковь. Утром произошли авиаракетные удары по Ласточкиному и Северному. Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинской громаде — в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Георгиевке. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям города", - говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов в Бахмуте один человек получил ранения, повреждены жилые дома и магазин. Также зафиксированы повреждения дома в Нью-Йорке. Под вражеским огнем оказались окрестности Часовярской громады, Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка, Васюковка, Федоровка и Раздолевка Соледарской громады.
"На Лисичанском направлении громко было в Северске - там повреждены дома на 4 улицах. Зафиксировано 12 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады, а также обстрелы окрестностей Звановской громады", - добавил Кириленко.
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