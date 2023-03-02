В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила диверсанта главного управления ГРУ, который должен был осуществить диверсию на одном из ключевых объектов транспортной системы Ровно. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС. По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства". – говорится в сообщении.

Злоумышленник скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

"Следующим его "шагом" должно было быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение подрыва", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии. По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

С 2014 года выполнял вражеские задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "Оплот", а затем в так называемый "Батальон хан". После полномасштабного вторжения вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях. В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.

Установлено, что куратором российского диверсанта являлся кадровый сотрудник ГРУ, с которым поддерживал коммуникацию через мессенджер в Телеграме. Кроме подготовки к совершению диверсии, злоумышленник передавал в РФ разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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