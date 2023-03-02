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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила диверсанта главного управления ГРУ, который должен был осуществить диверсию на одном из ключевых объектов транспортной системы Ровно. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС. По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства". – говорится в сообщении.

Злоумышленник скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

"Следующим его "шагом" должно было быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение подрыва", - говорится в сообщении.

В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ 01

Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии. По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

С 2014 года выполнял вражеские задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "Оплот", а затем в так называемый "Батальон хан". После полномасштабного вторжения вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях. В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.

Установлено, что куратором российского диверсанта являлся кадровый сотрудник ГРУ, с которым поддерживал коммуникацию через мессенджер в Телеграме. Кроме подготовки к совершению диверсии, злоумышленник передавал в РФ разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ 02
В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ 03

Ровно (530) СБУ (19983) диверсия (304) ГРУ (85) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+18
Поки хоч один диверсант не буде застрелений під час затримання то це лайно не припиниться
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02.03.2023 10:40
+6
Дай догадаюсь, мав паспорт ********?
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02.03.2023 10:45
+6
В Україні такі убивці🐷 можуть сидіти комфортно, трагедій, як в Оленівці та катувань🤯 немає, триразове харчування, тепло, медики, радіо….їм забезпечують Стефанчук-Зеленський-Шмигаль в умовах Надзвичайно Стану, які потім…., зрозумівши, що за три доби не вийде, Українці не здадут….., змінили Воєнним Станом…
На передовій для Захисників України, такі умови нереальні 😡😡😡
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02.03.2023 10:56
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Правила форума Совет форумчан
нам і чужих не потрібно...зрадників купа і в Україні.
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02.03.2023 10:40 Ответить
Поки хоч один диверсант не буде застрелений під час затримання то це лайно не припиниться
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02.03.2023 10:40 Ответить
краще при спробі втечі. потрібно спочатку допитати.
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02.03.2023 11:20 Ответить
що він розкаже ? що кацапи під@раси ? ти ще не знав ?
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02.03.2023 11:21 Ответить
Таких, як воно, самих "допитувати" треба. Психіатрам. Абсолютно несвідома деградація так й ПРЕ з них.
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02.03.2023 12:15 Ответить
Дай догадаюсь, мав паспорт ********?
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02.03.2023 10:45 Ответить
Козляра, пусть теперь разминирует самые опасные участки
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02.03.2023 10:47 Ответить
шось воно на Корчинського схоже...
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02.03.2023 10:48 Ответить
чим тобі Корчинський не догодив?
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02.03.2023 10:55 Ответить
А тобі чим не догодив? Може поіздками до Дугіна?
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02.03.2023 10:56 Ответить
20 років тому і не до Догіна а на якісь зустрічи націоналістів. Чим ваш пост відризняється від падаляківських ботів про Пороха і партію герміонів?
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02.03.2023 11:54 Ответить
тільки на фото з ним Дугін, а не націоналісти.
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02.03.2023 12:35 Ответить
Дуген не казламордий нацик??
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02.03.2023 12:47 Ответить
какаяразніца®?
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02.03.2023 13:10 Ответить
ви хворий? у вас суттєві порушення процесу мислення.
ідіть на ютюб, для таких, як ви, Корчинський вже давав як коротку так і розлогу відповідь.
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02.03.2023 13:29 Ответить
мені заяви чи відповіді пацієнтів психлікарні нецікаві,навіть на ютубі
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02.03.2023 13:56 Ответить
Ну так сиди і дрочі на ваву-зелупу
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02.03.2023 13:59 Ответить
тобі треба ти й дрочі
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02.03.2023 14:00 Ответить
Ну це ж вам націоналісти не подобаються, значить вам зворотнє, тобто - хрипаті нікчеми, подобаються
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02.03.2023 14:11 Ответить
зворотнє це фізично тренований воін а не вусатий пустомеля
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02.03.2023 14:23 Ответить
Оце ви загинули, 59-річному діду дорікнули про форму. А 45-річному хрипатому дегенерат будете, чи не на часі?
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02.03.2023 14:40 Ответить
мені шостий десяток. віджимаюсь 60 разів, біжу 10 км за 60 хвилин. ще будуть питання?
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02.03.2023 14:52 Ответить
Чудово. Але ж питання в іншому було, чого зелупі не дорікаєте? Чи вам не цікаво, хто здав Чонгар і т.д.?
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02.03.2023 15:19 Ответить
Чонгар та сітку минних загород здав Ігор Садохін.Отримав посаду помічника начальника управління (з координації антитерористичної діяльності) управління Служби безпеки України в Херсонській області у 2016 році. До чого тут зелупа?
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02.03.2023 15:31 Ответить
Як він міг здати сітку якщо міни були зняті а війська тупо відведені? Чи це зелуповий цап -відбувайло?
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02.03.2023 15:38 Ответить
міни були зняті тому що він здав сітку, а відведені війська не заважали зняттю.
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02.03.2023 15:47 Ответить
Фух..... Ви тільки м'язи тренуєте? А мости чого не взірвані були??
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02.03.2023 15:51 Ответить
Тому що мости або розмінували, або застосували РЄБ для перешкоджанню радіосигналу підриву.
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02.03.2023 18:05 Ответить
Хто розмінував?
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02.03.2023 18:27 Ответить
Я вже писав, тренуйте пам'ять.
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02.03.2023 18:31 Ответить
І вже останнє запитання, щодо вашої версії. Якщо знімали вже міни до війни, бо він сітку полей здав, то чого ж його самого не арештували? Пробачте, але це відмашки і логіка їбанутого, не менше
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02.03.2023 15:54 Ответить
По перше, він арештован, по друге, спроба перевести спір на особисті образи зазвичай розцінюється в інтернеті як програш. Пробачте, ви програли.
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02.03.2023 18:03 Ответить
У вас в голові все сходиться? Міни зняті до війни, ще, кажуть, в грудні 2021, а арештували його в березні 2022. У вас добре з логікою? Чи як у зелупи?
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02.03.2023 18:07 Ответить
міни зняті до війни хіба що у вашому маренні, де ви вночі стоїте зі свічкою при розмінуванні(до війни) .
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02.03.2023 18:11 Ответить
А коли зняті? Бігли перед кацапськими машинами і весело знімали?
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02.03.2023 18:24 Ответить
Установка розмінування поля для проїзду танкових колонн Ур 83П. Час підготовки до роботи - 10 хвилин.
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02.03.2023 18:41 Ответить
Мости чого не взірвані були???
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02.03.2023 19:21 Ответить
Я вже писав, Тому що мости або розмінували, або застосували РЄБ для перешкоджанню радіосигналу підриву. Тренуйте пам'ять.
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02.03.2023 19:29 Ответить
направление бердянск - пологи тоже было заминировано. А вот видео разминирования этого направления:https://www.youtube.com/watch?v=JaJDOLGs5g0
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02.03.2023 18:47 Ответить
А чого ж при Вугледарі укчзламордихне не вийшло? Може тому, що там наші військові були а вранці 24.02.2022 у нас жодного військового ані на півдні ані на півночі? Так хто здавав країну??
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02.03.2023 19:19 Ответить
Брешеш, на півдні 24 та 25 точилися запеклі бої, за Каховку, за антонівський мост.
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02.03.2023 19:33 Ответить
Ск км від Чонгару?
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02.03.2023 19:40 Ответить
при чому тут Чонгар?
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02.03.2023 23:31 Ответить
ви тупий, чи шо? Я питаю, за скільки км від Чонгару почались хоч якісь бої? як так вийшло, що 100-120 км кацапня просто проїхала по породнім дорогам, а в Олешках, Каховці, перед Антонівским мостом їх зустрічали поодинокі танки? Марченка почитайте, в якому стані була оборона взагалі, окопів навіт не було. В Херсоні теробороні навіть зброї не дали, не кажучи про командування ними.
І це все зробив один Ігор Садохін? Один, розвалив всю оборону, вивів частини, зняв міни, заблокував на глибину 100 км радіозвязок? Мости почав взриати лише Марченко і вже під Миколаївом.


Ви бо тупий або мерзотник, який вирішив зелупу вигородити.
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03.03.2023 00:00 Ответить
Які окопи, які бої, коли папередник Зе розвалив все танкобудівництво, та посадив зрадників на Херсоншині?Танки не випускалися, зараз ходимо по миру дайте танки. Ті танки шо були, тримали оборону київа. Ви лаптєрогий слопатоєд, який вирішив позолотити папередника а заодно й *****.
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03.03.2023 01:00 Ответить
все, поціновувач зелупи вскрився. Міша падаляк тобі заплатить
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03.03.2023 09:18 Ответить
Хтоб казав, ти поцінувач папередника, який розвалив танкобудівництво та проставив зрадників на херсонщині.
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03.03.2023 10:53 Ответить
І що там з антонівським мостом, коли його взорвали?
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02.03.2023 19:42 Ответить
його не підірвали, бо мост був потрібен - по ньому відступали танки, відстрілюючись від окупантіів.
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02.03.2023 23:29 Ответить
А коли відступили? Що, тоді по мосту йшли кацапські танки і не можна було взривать??
І що, ми зберігли пару танків зате здали Херсон, ось така стратегія була? Щоб кацапня пошвидше під Миколаїв підійша а потім бігом на Одесу і вверх під Кривий Ріг? пару танчиків важливіше ніж ці міста?

Все, закриваю з вами тему, адже ви просто їбанат
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03.03.2023 00:03 Ответить
Читай історію, неук, відступало не пара танків а дві бригади, була спроба підриву, сапер загинув під обстрілом. Я подивлюсь як ти, лаптерогє, щось підірвеш під час запеклого бою. Закривай не тему, а пельку, бо в тебе нема аргументів зокрема образ.
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03.03.2023 00:50 Ответить
які 2 бригади, ті, що на папері? Чи ти вважаєш, що Марченко про ці 2 бригади бреше??

Сапер в Генічеську тому і загинув, що заздалегідь міст було розміновано, і він намагався замінувати і взірвати міст з того що було. Тому він на мосту і загинув. На мосту і не під мостом, де б мали бути заздалегідь заготовлені підривні заряди.

Йди вже пий зе-уріну, міша падаляк заплатить
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03.03.2023 09:22 Ответить
папір в тебе замість мозоку, а оборону біля Криму тримали 59 та 80 бригади. Мост був замінований, але сигнал на підрив не пройшов - працювала ворожа РЄБ, тому сапер кинувся підривати вручну та загинув під обстрілом чи самого вибуху. На питання хто розмінував, тобі відповідь дали, тому йди звідси, розбійнику, дивись у дупу ***** .
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03.03.2023 10:41 Ответить
Що, тоді по мосту йшли кацапські танки і не можна було взривать??
===
Неук, коли противник поруч, РЄБ не дае проходити сигналу підриву. Крім того, з бетера все бачать у тепловізор та розстрілюють під'їздні шляхи та саперів, що намагаються щось робити з проводами чи вручну . Мост треба підривати, коли противник далеко, але він був потрібен нам для відступу.
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03.03.2023 10:51 Ответить
Корчинський давно живе на кацапські гроші...
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02.03.2023 11:14 Ответить
Ти поплутав, то не Корчинський а хрипата зелупа живе за кацапські гроші, на ті, що в Омані йому були Патрушевим передані
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02.03.2023 11:51 Ответить
На сяффчінку з сємачькіним воно "похоже".
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02.03.2023 12:17 Ответить
В Україні такі убивці🐷 можуть сидіти комфортно, трагедій, як в Оленівці та катувань🤯 немає, триразове харчування, тепло, медики, радіо….їм забезпечують Стефанчук-Зеленський-Шмигаль в умовах Надзвичайно Стану, які потім…., зрозумівши, що за три доби не вийде, Українці не здадут….., змінили Воєнним Станом…
На передовій для Захисників України, такі умови нереальні 😡😡😡
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02.03.2023 10:56 Ответить
Цікаво - а ми ж не можемо віддавати громадянина ЄС на московію, правда ж?
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02.03.2023 10:57 Ответить
В першу чергу пускаючи на нашу території провіряйте місце народження і проживання ,всіх хто є вихідцями з рф ,білорусі і так званих лднр приділіть особливу увагу.
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02.03.2023 10:57 Ответить
фаркаш позорний.
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02.03.2023 11:05 Ответить
Мабуть совість замучила і сам здався чи все ж затримали?
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02.03.2023 11:14 Ответить
"Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об'єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву", - йдеться в повідомленні. Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.

Вибухівку знайшли? Він її що в валізі через кордон провіз, ні. Шарився по місту, шо ви йому пред"явите?Треба було накрити коли купив (ймовірно що міг і у військових) чи забрав зі схованки і планував встановлювати, могли бути і поплічники разом з ним, таких туристів може бути сотні по всій Україні де є такі об"єкти.
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02.03.2023 11:27 Ответить
.

думаю, що за задньоприводним Дуровим та телеграм стоїть гебешна сволота...

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02.03.2023 11:59 Ответить
При чем здесь Телеграм и Дуров !? Еще про рептилоидов напиши фрик... Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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02.03.2023 13:22 Ответить
пшло вон, чмо.

"...куратором російського диверсанта був кадровий співробітник ГРУ, з яким підтримував комунікацію через месенджер у Телеграмі..."

Джерело:
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02.03.2023 13:44 Ответить
одеть его в рашистскую форму и виставить за бруствер!!!!!
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03.03.2023 13:02 Ответить
 
 