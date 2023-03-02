В Бородянке на Киевщине обнаружили новое захоронение убитых россиянами трех гражданских. ВИДЕО+ФОТО

В городе Бородянка Киевской области нашли новое захоронение жертв российской оккупации. В одной могиле обнаружили тела троих убитых мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Известно, что захоронение совершил местный житель во время оккупации, примерно 8 марта 2022 года. Он вместе с товарищем находил тела местных жителей, которые были расстреляны оккупантами, и мог совершить временное захоронение.

"Когда уже россияне совершили такой режим, что невозможно было передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас вернулся и сообщил Национальной полиции о том, что во время оккупации совершил такое захоронение", - пояснил Небитов.

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Один из убитых мужчин – 50-летний местный житель. Россияне расстреляли его в автомобиле, после чего он сгорел. Личности двух других погибших пока не установлены. Их, вероятно, застрелили в голову.

У одного мужчины нашли в кармане карандаш, у другого – расческу и другие вещи. За ними правоохранители надеются установить личности погибших. Тела эксгумировали и отправят на экспертизы.





Напомним, всего в Киевской области нашли 1 373 погибших, 279 человек считаются пропавшими без вести. Из них 68 – жители Немишаевской, Бородянской и Песковской общин. До сих пор не идентифицировано 127 тел, найденных в области. Из 1373 погибших около 700 были убиты из огнестрельного оружия. Причина смерти еще 350 человек – минно-взрывные ранения.

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