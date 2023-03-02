На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на передовой требуются квадрокоптеры и ночные прицелы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронт очень нужны дроны и тепловизоры! Продолжаются кровопролитные бои, наши бойцы героически отбивают атаки оккупантов. Очень тяжелая ситуация, много потерь и очень тяжело раненых военных. Бойцы очень просят о помощи. Очень прошу присоединиться к сбору, посылки на фронт отправляем каждый день.

Необходимо выкупить два квадрокоптера Мавик 3 комбо – 230 т грн. Два квадрокоптера Мавик 3 -179 т грн. 4 ночных прицела – 167 т. Их очень ждут на фронте!!

За неделю купила 6 дронов Мавик 3 комбо – 452 тыс. грн. Уже все уехало на фронт. Купила 8 тепловизоров – 412 т грн. Прицел – 39 400 грн. Рации – 68 т. Лекарство – 8960 грн. Мягкие носилки 45 штук – 36 т грн", - отметила она.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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