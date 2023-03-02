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Новости Фото Война
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На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на передовой требуются квадрокоптеры и ночные прицелы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронт очень нужны дроны и тепловизоры! Продолжаются кровопролитные бои, наши бойцы героически отбивают атаки оккупантов. Очень тяжелая ситуация, много потерь и очень тяжело раненых военных. Бойцы очень просят о помощи. Очень прошу присоединиться к сбору, посылки на фронт отправляем каждый день.

Необходимо выкупить два квадрокоптера Мавик 3 комбо – 230 т грн. Два квадрокоптера Мавик 3 -179 т грн. 4 ночных прицела – 167 т. Их очень ждут на фронте!!

За неделю купила 6 дронов Мавик 3 комбо – 452 тыс. грн. Уже все уехало на фронт. Купила 8 тепловизоров – 412 т грн. Прицел – 39 400 грн. Рации – 68 т. Лекарство – 8960 грн. Мягкие носилки 45 штук – 36 т грн", - отметила она.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова. ФОТОрепортаж

На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 01
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 02
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 03
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 04
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 05
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 06
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 07
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 08
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 09
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 10
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 11
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 12
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 13
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 14
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 15
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 16
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 17
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 18
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 19
На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова 20

помощь (7861) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+15
Причина и следствие. В 2019 году облученное Г+Г стадо массово попёрлось вкидывать бюллетени за клоуна. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,*****. Теперь сидят и ушами хлопают.
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02.03.2023 18:07
+13
Все держиться на волонтерах, МО наче і не існувало в природі в Україні
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02.03.2023 18:37
+11
Про наших гнид в МО мы все и так знаем, но в данный момент это никак не поможет нашим бойцам в Бахмуте.
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02.03.2023 17:26
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+++
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02.03.2023 16:52 Ответить
А в цей самий час МО забило х#й на замовлення літньої форми у війська.
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02.03.2023 17:22 Ответить
Про наших гнид в МО мы все и так знаем, но в данный момент это никак не поможет нашим бойцам в Бахмуте.
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02.03.2023 17:26 Ответить
Причина и следствие. В 2019 году облученное Г+Г стадо массово попёрлось вкидывать бюллетени за клоуна. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,*****. Теперь сидят и ушами хлопают.
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02.03.2023 18:07 Ответить
Ага, а нашей зелёной плесени нужен дерьмарофон и подряды на ремонт дорог для фитнес ̶д̶ы̶р̶о̶к̶ подружек...
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02.03.2023 17:47 Ответить
++
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02.03.2023 17:24 Ответить
Нащо переплачувати та брати комбо? Мавік-3 та окремо аккуми стоять дешевше.
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02.03.2023 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AzM9Ud4u9tU МАДЯР показав які саме і по якій вартості слід купляти дрони для ЗСУ
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03.03.2023 08:38 Ответить
Багато чого у МО є, але вони це все перепродують. Наживаються ******. Піймати хоч одного поца звідти і показово наказати так, щоб хто задумав би це знову зробити, тільки від думки обісрався.
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02.03.2023 17:27 Ответить
Все держиться на волонтерах, МО наче і не існувало в природі в Україні
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02.03.2023 18:37 Ответить
ФОПи і ТОВи у рахунках на оплату це волонтери?
Кому війна, а кому мати рідна.
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03.03.2023 13:02 Ответить
двояке відчуття від таких запитів. тиждень тому звернулися до мене по допомогу від співвробітників партнера, які воюють . питали зібрати 230К на дрон. ми запропонували їм звернутися з запитом від військової частини до офіційного фонду щоб усе було прозоро і дрон дали б їм - але вони відмовили з запитом під тим приводом що офіційна частина то одне але вони - то інше і не контактують... як таке можливо?махновщина якась...
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02.03.2023 19:58 Ответить
Вже +
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02.03.2023 20:23 Ответить
"Українським захисникам на передовій потрібні квадрокоптери та нічні приціли" - взагалі-то, держава може щось купити для захисників, чи тільки яйця по 17, а солярку по 82 може продавати?
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03.03.2023 09:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FNTvOuszBak Зі спецслужб в армію США/ Американська «дідівщина»/ Хто такі дріл сержанти?
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03.03.2023 09:06 Ответить
Яка користь з привладних, крім корупційних скандалів та зради національних інтересів та іміджу України, під час кривавої московської війни ???
Для чого витрачати шаленні гроші з бюджету на заробітчан Стефанчука-Зеленського-Шмигаля, якщо все Українці закуповують для забезпечення Захисникам України за власні кошти!!
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03.03.2023 09:49 Ответить
+
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03.03.2023 10:35 Ответить
+500 грн, приват
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03.03.2023 11:06 Ответить
Щодо потреби в озброєнні і тд звертатися до подоляка, бо він недавно розповідав про обов'язок перед державою. От хай і виконує, хай покаже приклад.
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03.03.2023 19:03 Ответить
+
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03.03.2023 21:36 Ответить
 
 