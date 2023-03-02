Россияне атаковали пункт выдачи гумпомощи на Херсонщине, ранены 9 человек, в том числе 16-летний подросток, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Казацкое Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

"В село Казацкое Бериславского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы. Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи.

Из-за подлой вражеской атаки ранения получили 9 гражданских, среди них – ученик 10 класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра. Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

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