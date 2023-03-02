В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж
В приграничных районах Сумской области сотрудники СБУ задержали очередного информатора ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленник - российский гражданин, который в 2019 году переехал в нашу страну и поселился в Сумской области. Впоследствии получил вид на постоянное место жительства в Украине. Накануне полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области и предложил негласное сотрудничество -агрессора", - говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения злоумышленник начал собирать информацию о местах базирования сил обороны на территории региона. Он пытался выявить дислокацию оборонных позиций подразделений ВСУ в приграничных районах.
"Полученные сведения вражеский информатор наносил в виде меток на физической карте во время личных встреч со своим куратором на территории РФ. Для этого скрыто пересекал границу через так называемую "зеленку". Разведданные агрессор использовал для подготовки и проведения массированных ракетно-артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов", - отметили в спецслужбе.
Контрразведчики СБУ задержали российского информатора при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили паспорт гражданина РФ, мобильные телефоны,
прокремлевскую символику.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.
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