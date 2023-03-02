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В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж

В приграничных районах Сумской области сотрудники СБУ задержали очередного информатора ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленник - российский гражданин, который в 2019 году переехал в нашу страну и поселился в Сумской области. Впоследствии получил вид на постоянное место жительства в Украине. Накануне полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области и предложил негласное сотрудничество -агрессора", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения злоумышленник начал собирать информацию о местах базирования сил обороны на территории региона. Он пытался выявить дислокацию оборонных позиций подразделений ВСУ в приграничных районах.

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"Полученные сведения вражеский информатор наносил в виде меток на физической карте во время личных встреч со своим куратором на территории РФ. Для этого скрыто пересекал границу через так называемую "зеленку". Разведданные агрессор использовал для подготовки и проведения массированных ракетно-артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов", - отметили в спецслужбе.

Контрразведчики СБУ задержали российского информатора при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили паспорт гражданина РФ, мобильные телефоны,
прокремлевскую символику.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

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В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ 01
В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ 02
В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ 03
В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ 04

СБУ (19983) Сумская область (3258) ФСБ (1941) шпионаж (1406)


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Ще один "нєтакой" сруззкій поплавився.
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02.03.2023 16:56 Ответить
в гроб
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02.03.2023 16:57 Ответить
Сподіваємось його хоч пристрелили, якщо не змогли повісити по причині відсутності мотузки 🤔🧐😁
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02.03.2023 16:58 Ответить
блаЗЄнські зняли заборону на в'їзд кацапам-чоловікам. Ще й посвідку на проживання видали.
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02.03.2023 17:00 Ответить
До Кобзона на концерт його.
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02.03.2023 17:06 Ответить
що, от так зі стрічками прямо ходив по позиціям?
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02.03.2023 17:06 Ответить
Так. I ще в кожнiй руцi по паспорту тримав.
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02.03.2023 17:23 Ответить
a 4omu vin 6e zyvyj?
dopytaty- i do Kobzona
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02.03.2023 17:13 Ответить
і хто ж такий "зелений" дозволив громадянам параші призивного віку їздити в Україну? Прям не знаю...
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02.03.2023 17:50 Ответить
 
 