В Херсонской области обнаружили тела еще двух жителей, которых россияне замучили до смерти. ФОТО
В Херсонской области правоохранители провели эксгумацию тел двух мужчин, замученных до смерти представителями страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"По данным следствия, погибшие – местные жители. Во время оккупации города Херсона военнослужащих РФ с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заточения и пыток граждан", - говорится в сообщении. .
Правоохранители установили место захоронения убитых мужчин и провели эксгумацию их тел.
"В настоящее время трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.
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