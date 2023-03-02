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В Херсонской области обнаружили тела еще двух жителей, которых россияне замучили до смерти. ФОТО

херсон

В Херсонской области правоохранители провели эксгумацию тел двух мужчин, замученных до смерти представителями страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, погибшие – местные жители. Во время оккупации города Херсона военнослужащих РФ с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заточения и пыток граждан", - говорится в сообщении. .

Правоохранители установили место захоронения убитых мужчин и провели эксгумацию их тел.

В Херсонской области обнаружили тела еще двух жителей, которых россияне замучили до смерти 01

"В настоящее время трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.

В Херсонской области обнаружили тела еще двух жителей, которых россияне замучили до смерти 02

прокуратура (5027) Херсон (2868) Херсонская область (4857)


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02.03.2023 17:33 Ответить
Nelzja prostit ili zabyt! I teh, kotoryh my segodnja ne uznajom/znajem- ne dolzhny zabyvat! Za vse prestuplenii moskalskaja neljud dolzhen otvetshat po polnoi! A samoje glavnoje- takoje myshlenije nado dovesti do kazdogo v mire svobodnyh ljudei! Jest takaja legenda shto vse russkije budut mestitsja pod odnu derevo. Da byt TOMU!
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02.03.2023 18:48 Ответить
А колаборанти, які їх здали, може й досі на свободі. Або дадуть пару років умовно
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02.03.2023 19:22 Ответить
ще двох двох жителів, який
ДВІ ПОМИЛКИ У ЗАГОЛОВКУ
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02.03.2023 19:39 Ответить
русофобія ніколи не буде достатньою
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02.03.2023 19:47 Ответить
 
 