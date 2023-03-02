В Херсонской области обнаружили тела еще двух жителей, которых россияне замучили до смерти. ФОТО

В Херсонской области правоохранители провели эксгумацию тел двух мужчин, замученных до смерти представителями страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, погибшие – местные жители. Во время оккупации города Херсона военнослужащих РФ с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заточения и пыток граждан", - говорится в сообщении. .

Правоохранители установили место захоронения убитых мужчин и провели эксгумацию их тел.

"В настоящее время трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.