Враг нанес ракетный удар по Купянску, разрушено админздание и медучреждение, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ракетного удара по Купянску, предварительно с ЗРК С-300, разрушены административное здание и учреждение здравоохранения.

Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

"В с. Подоле Купянского района враг обстреливал частные домовладения. К сожалению, погибла 73-летняя женщина", - отмечает Синегубов.

Он также напоминает, что в области продолжаются меры по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 31 взрывоопасный предмет.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины дают отпор российским захватчикам и наносят им ощутимые потери", - резюмирует глава региона.

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