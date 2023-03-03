Утром враг обстрелял жилые кварталы Авдеевки и ударил ракетой по коксохиму, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка – без жертв.

"На Донецком направлении в Очеретинской громаде повреждены 3 дома в Тоненьком; Северное потерпело авиаракетный удар, Каменка - артобстрела, Красногоровка - обстреляна из артиллерии и танков. Авдеевка за ночь трижды попадала под артобстрелы - попадание по территории трех улиц и промзон. Утром произошел артобстрел по жилому кварталу и авиаракетный удар по территории АКХЗ", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении в Бахмуте повреждено 18 многоэтажек и частный дом, ранен 1 человек. Еще 1 человек ранен в Железном Торецкой громаде. В Константиновской ТГ повреждены 3 дома: в Константиновке, Иванополье и Дилиевке. 14 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТГ.

На Лисичанском направлении в Переездном Звановской ТГ разрушены 3 дома и 10 повреждены. Повреждены несколько частных домов в Северске, зафиксировано 7 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громаде.

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Кириленко также напоминает, что всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5.