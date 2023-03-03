Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали.. ФОТО

Пограничники и полицейские блокировали в Одесской области канал вывоза украинских женщин в Чехию для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"В основном на "крючок" сутенера попадали молодые женщины преимущественно из малообеспеченных семей. Злоумышленник приглашал их якобы на высокооплачиваемую работу за границей, на самом деле вербовал к борделям. За качественное выполнение своей работы обещал девушкам заработок от 200 евро в сутки", - говорится в сообщении. .

Пограничники и полицейские приостановили преступную схему и задержали ее фигуранта. Мужчине сообщили о подозрении подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.

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