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Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали.. ФОТО

Пограничники и полицейские блокировали в Одесской области канал вывоза украинских женщин в Чехию для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"В основном на "крючок" сутенера попадали молодые женщины преимущественно из малообеспеченных семей. Злоумышленник приглашал их якобы на высокооплачиваемую работу за границей, на самом деле вербовал к борделям. За качественное выполнение своей работы обещал девушкам заработок от 200 евро в сутки", - говорится в сообщении. .

Пограничники и полицейские приостановили преступную схему и задержали ее фигуранта. Мужчине сообщили о подозрении подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за войны в Украине возросло количество случаев торговли людьми, - ОБСЕ

Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали. 01
Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали. 02
Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали. 03

Госпогранслужба (6546) Одесская область (3623) Нацполиция (16546) проституция (325) торговля людьми (274) Чехия (1734)


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Топ комментарии
+17
Не повезло дівчатам .
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03.03.2023 09:51
+15
Да ви що.Хотіли вивезти.Насильно.А ті пручались і звали на допомогу.Яка халепа.Який мега злочин.
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03.03.2023 09:59
+12
В даному випадку вони все розуміли. А сутенера на нари в будь якому випадку
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03.03.2023 09:54
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Але це уже маніпуляція фактами. Невже українки не розуміють,що Чехія не має високих зарплат. Навіщо робити з людей дурнів. Хлопець один приїхав до нас не ховаючи свою сексуальну орієнтацію з планами іменно на робоче місце в борделі. В Україні таких в ЗСУ не беруть.
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03.03.2023 09:50 Ответить
Якщо тільки йому вдалося довести, що його нетрадиційна орієнтація - то тяжке психічне захворювання, при якому неможна давати в руки зброю
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03.03.2023 09:56 Ответить
Захворюванням це рахували до 1970 років. На сьогодні це звичайний спосіб життя. Тема сексуального рабства з України рахую за безглуздя,бо люди добре знають куди,навіщо і скільки.
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03.03.2023 10:00 Ответить
Не безглуздя, їм розповідають про лакщері-борделі, а по факту вони попадуть не в Чехію, залишаться без паспорту і сядуть на наркоту. І будуть отримувати не €200/на добу. І так далі
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03.03.2023 10:08 Ответить
То це захист інвалідів чи дискримінація?
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03.03.2023 10:01 Ответить
Чех в таких борделях редкий зверь. По пограничным с Австрией и Германии селам есть казино, наверно к ним предают и такую услугу. Грустно.
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03.03.2023 09:59 Ответить
Моя знайома працює в Чехії (не повією ). Отримує близько 1300 євро на місяць. Може для Німеччини це небагато, але для України дуже непогано.
І стосовно геїв: у вас невірна інформація. В ЗСУ їх беруть. На початку вторгнення навіть ролик про це був.
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03.03.2023 10:01 Ответить
Ви забули дописати брутто, бо потрібно ще налоги вирахувати і це є середня зарплата Чехії. А значить не висока навіть по критеріям України. Хоча на сьогодні для українського народу люба зарплата за щастя
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03.03.2023 10:47 Ответить
Я тебе шокую, однак до війни, в Україні не було особливою проблемою для спеціаліста заробити 1000 євро на місяць.
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03.03.2023 12:22 Ответить
Для спеціаліста - так. Особливо у великих містах. Але ж не усі - спеціалісти і не усі живуть у великих містах. Так що ніякого шоку.
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03.03.2023 12:27 Ответить
Якщо офіціально дозволять підорам виізжати, то уявляю, скільки з"явиться у нас таких нетрадиційно орієнтованих. І лікарям- психіатрам буде заробіток. Тільки в борделі, сподіваюсь, на всі поідуть.
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03.03.2023 10:19 Ответить
Не повезло дівчатам .
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03.03.2023 09:51 Ответить
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03.03.2023 09:56 Ответить
Так, схоже, що волоком іх ніхто не тащив.
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03.03.2023 10:20 Ответить
В даному випадку вони все розуміли. А сутенера на нари в будь якому випадку
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03.03.2023 09:54 Ответить
як дівки все розуміли і самі бажали того, то в чому винен сутенер (а по суті - він агент з найму для борделів) ? Добровільну проституцію взагалі треба легалізовувати.
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03.03.2023 10:09 Ответить
Да ви що.Хотіли вивезти.Насильно.А ті пручались і звали на допомогу.Яка халепа.Який мега злочин.
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03.03.2023 09:59 Ответить
Средняя зарплата в Чехии примерно 170 крон в час...,есть и больше, особо у спецов военной промышленности....
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03.03.2023 10:00 Ответить
А "дівчатка" напевно знали, на яку "роботу" їх везуть?
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03.03.2023 10:03 Ответить
Ага, на ферму, коров доїть...
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03.03.2023 10:59 Ответить
Подхудеть бы девчатам - а потом уже ехать. за таких чехи много не заплатят
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03.03.2023 10:05 Ответить
Дівчата хотіли паруватися за грошики і в Чехії, а їх примушують це робити безкоштовно і в Україні.
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03.03.2023 10:07 Ответить
"Должен ли джентльмен помогать даме выйти из автобуса, если дама хочет войти?" (с)
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03.03.2023 10:13 Ответить
эх... придется "девочкам" в дорслужбу идти, дороги заметать.
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03.03.2023 10:15 Ответить
Вот на пункте пропуска девочек и трудоустроят.
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03.03.2023 10:21 Ответить
Якась фігня, самі могли би виїхати і не потрібно ніяку окрему людину залучати.
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03.03.2023 10:27 Ответить
Пограничники не дали - забрали себе и пользовались сами.
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03.03.2023 10:36 Ответить
Это они пограничникам не дали!
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03.03.2023 12:57 Ответить
Так вывозили в рабство или на заработки? Как говорят в той же Одессе " Это две большие разницы".
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03.03.2023 10:41 Ответить
Повій вони бачать, а корпціонерів з торбами доларів та діамантів небачать.
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03.03.2023 10:56 Ответить
Насмішили.Це не час неуцтва,бо купа інформації.Їхали,бо хотіли і знали на що йдуть.
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03.03.2023 11:09 Ответить
.... такая корова нужна самому!
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03.03.2023 11:19 Ответить
Какая-то хрень как обычно. Кто девкам может запретить выезд за кордон?
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03.03.2023 11:20 Ответить
після 24.02.2022, більшість шльонд в польшах, чехія, німеччинах та ін країн ЄС мають синій паспорт з тризубом. новина ніяким чином не дивує.
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03.03.2023 11:58 Ответить
Прикордонникам не дали...
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03.03.2023 12:22 Ответить
Тим самим будуть займатись, але вдома, на Одещині.
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03.03.2023 12:32 Ответить
Хай їдуть.Вони прекрасно розуміли що 200 евро це проституція.Хай валять нам це тупорило лайно тут не потрібне.
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03.03.2023 15:44 Ответить
Что то не очень они похожи на жертв, да и на девушек. Сигаретами аж через монитор тянет. Так и представляются подобные бычихи, на кортах где то за дворовой парашей, глушат самогонку с пластиковых стаканчиков, под сигаретку, и через каждое слово - "*****", постоянные харчки, и разговоры с матами на тему у кого сколько получилось урвать денег с мужиков. Базарные шмотки, высветленные перекисью патла, пот, вонь изо-рта, заросшие мохнатки и подмышки. Это какой то стандарт у бычих, и такой контингент явно не жертвы. Сами захотели лёгких денег! А теперь выставляют их как несчастную Парвану Абдул Малик.
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03.03.2023 16:30 Ответить
Меня всегда смущает когда они говорят про рабство в странах Европы. Я там понимаю Турция - ислам, бардак и вообще Стамбул. Но вот Чехия или там другая Европа. Короче, чушь.
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03.03.2023 16:59 Ответить
Спеціаліст?
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17.08.2023 18:50 Ответить
Я верю что в Европе работает государство и пресекает подобное. Если же верить нашим, то там просто ад какой-то.
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18.08.2023 10:34 Ответить
Та нехай ***** їдуть нах. Менше тут венери буде!
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17.08.2023 18:42 Ответить
 
 