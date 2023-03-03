Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до пяти.

Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Количество людей, погибших в результате вчерашнего ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, к сожалению, уже возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Куртев также отметил, что еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы.

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