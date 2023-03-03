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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до пяти.

Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Количество людей, погибших в результате вчерашнего ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, к сожалению, уже возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Куртев также отметил, что еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов разрушенного дома в Запорожье спасатели деблокировали тела еще двух человек

Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет 01
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет 02
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет 03
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет 04
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет 05

Запорожье (2674) ракеты (3592) смерть (9245)


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Топ комментарии
+7
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03.03.2023 11:03
+5
а что по этому поводу думают гидрант и дерьмак оманские? очень интересно было бы узнать их никому не нужное мнение за 5 минут до весны...
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03.03.2023 10:54
+4
Вовачка вчора грізно помахало кулачком та обіцяло відповідь і на цьому всьо.
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03.03.2023 10:57
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Цілили в телевежу, а потрапило в будинок. Рукожопи.
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03.03.2023 10:54 Ответить
а что по этому поводу думают гидрант и дерьмак оманские? очень интересно было бы узнать их никому не нужное мнение за 5 минут до весны...
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03.03.2023 10:54 Ответить
Вовачка вчора грізно помахало кулачком та обіцяло відповідь і на цьому всьо.
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03.03.2023 10:57 Ответить
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03.03.2023 11:03 Ответить
СМИ публикуя ХРЕНЬ высказанную ,космического масштаба ,типа той на кануне вторжения майских шашлыков, почему не становятся соучастниками ? Как могут пропасть без вести люди? А ничего ,что выехать могли и не увидеть новость? Нет? Да плевал Куртьев на людей,он сейчас захватывает 5 гор больницу ,он все телеграмы каналы трухи забиты новостью. ОН трындит что людей некуда расселить,а детсады,стоят а занальная школа на Хортице,а профилактории ,а санатории обанкроченные проданные за безсценок ,а турбазы,это некуда? ТВАРИ с обеих сторон других слов нет.
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03.03.2023 11:05 Ответить
Куртєв з зеленої секти. За розкрадання гуманітарки так і не відповів.
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03.03.2023 11:13 Ответить
ах да, порох лично повырубувал деревья, а не ахметовский холуй в угоду другому местному холую беспредельщику
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03.03.2023 11:24 Ответить
*** ****** у нас президент за парк в обласном центре отвечает? ты ж сам повыбирал это говно местное
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03.03.2023 11:29 Ответить
А разве не твой дружок Кальцев за этим стоит?
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03.03.2023 11:28 Ответить
Ой, так ща уже Пети нет чуть ли не 4 года. Шож там не благоустроили все? Как же так?
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03.03.2023 11:35 Ответить
Ну зональна школа комсомолу ще з 90х років у приватній власності і судовій тяганині. Та й ви бачили її? Вона ще 10 років тому була руїною
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03.03.2023 11:31 Ответить
Твоя власть уже четыре года у корыта. У нее спрашивал? Или все Петя виноват?
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03.03.2023 11:37 Ответить
Да уж поболее, чем разминирование Чонгара и Баканов - нач. СБУ. Но вам же хоть в глаза ссы - все зелина роса.
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03.03.2023 11:49 Ответить
 
 