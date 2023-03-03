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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко. ФОТО

Международный Комитет Красного Креста обеспечивает оккупантов во временно оккупированном пгт Мангуш Мариупольского района гуманитарной помощью, в частности, компьютерной и оргтехникой для нужд оккупационной администрации.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Красный Крест пробивает очередное дно в оккупированном Мариупольском районе. Вчера эта организация доставила в Мангуш "гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, в гумдопомощи компьютерная и оргтехника для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей Украины оккупантами, УТСЗН и центр социального обслуживания, занимающихся принудительной паспортизацией.

Смотрите: Предателя, пытавшегося скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО

"Может, миссия ЧК уже перестанет прятаться и сразу везет дроны и планшеты на передовую оккупантам? Или начнет снабжать полицейские застенки в Мариуполе и районе?", - написал Андрющенко.

В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко 01
В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко 02
В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко 03

Мариуполь (5723) оккупация (10187) Красный Крест (441) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+35
тільки на наших полонених їм плювати !
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03.03.2023 11:33
+25
красный крест - очередные дороговалютные шлюхи, какибезразницы, если всё оплачено
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03.03.2023 11:35
+24
Ота ******** организация кормит сепаров ещё с 2014го года.
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03.03.2023 11:35
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ЧХ ще з 14 року пер сепарам гуманітарку щоб вони там не охляли
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03.03.2023 11:33 Ответить
Блін, я раніше думала, що це просто організація-імпотент..а ні..помилялась..цих падл можна спокійно на одній шибенниці з мокшами вішати..
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03.03.2023 11:44 Ответить
тільки на наших полонених їм плювати !
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03.03.2023 11:33 Ответить
скоро красный крест перечеркнутый будет напоминать свастику Германии
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03.03.2023 11:50 Ответить
красный крест - очередные дороговалютные шлюхи, какибезразницы, если всё оплачено
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03.03.2023 11:35 Ответить
Десь зникло лайно, що лізло на форум з відбілюванням краснага кріста...
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03.03.2023 11:41 Ответить
Ота ******** организация кормит сепаров ещё с 2014го года.
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03.03.2023 11:35 Ответить
Ця організація має чорну історію ще з часів свого заснування1863. І стояла на службі кривавих терористичних угрупувань, що прикривались соціялістичною ідеологією.
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03.03.2023 11:36 Ответить
Чергова абсолютно непотрібна,та відверто шкідлива контора.
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03.03.2023 11:37 Ответить
кто бы сомневался.
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03.03.2023 11:37 Ответить
Геть з України!
Червоний Хрест визнати як такий, що діє поза правового поля України!
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03.03.2023 11:39 Ответить
Організація - спонсор й посібник тероризму
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03.03.2023 11:46 Ответить
українці в ізоляції сидять з 2014 до них Червоний Хрест дійти досі не може .
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03.03.2023 11:43 Ответить
Москалику, а кому ті компи підуть? Простим українцям, які залишилися в окупації без світла і інтернету чи кацапській окупаційній адміністрації?
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03.03.2023 11:44 Ответить
Один идиот может задать вопрос на который десять умных не ответят, а тут целых три!
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03.03.2023 11:45 Ответить
Ты идиот или притворяешься? Какая помощь им нужна, компьютеры? Может им продукты питания нужны, а не оргтехника?
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03.03.2023 11:52 Ответить
нажаль хаймарси туди не достають.... "червоний хрест" - фашистська підстилка.
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03.03.2023 11:45 Ответить
Елдак,соїм досвідом ділишся?Та нам не цікаво,як ти,колобарант, своє дупло розширівав під кацапські х@уї 🤣🤣🤣
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03.03.2023 12:33 Ответить
Ну а для чего еще создавались ети организации такие как КК, ОБСЕ, ПАСЕ и ООН. Только чтобы обслуживать террористические режимы. Давайте дальше жертвуйте им деньги.
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03.03.2023 11:53 Ответить
З Вікіпедії: Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ, англ. International Committee of the Red Cross ICRC) -приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.
Міжнародна спільнота надала комітету унікальні повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.
Міжнародний комітет Червоного Хреста - частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.
Комітет тричі ставав лауреатом Нобелівської премії миру - у 1917, 1944 і в 1963 році. У 1917 р. - «За діяльність із поліпшення становища військовополонених», у 1944 р. - за діяльність в роки війни, яка повернула значення основоположним принципам солідарності людства, ототожнивши життєві інтереси народів і потребу в примиренні, та в соті роковини свого існування у 1963 році. На цих благородних вчинках, мабуть, й закінчується його славетна історія, далі вони скоріш за все стали звичайними запроданцями за 30 срібників...
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03.03.2023 11:55 Ответить
ЯКА РЕАКЦІЯ ВЛАДИ???????????
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03.03.2023 12:02 Ответить
Продает гуманитарку,много на складах пропадает,что не успели реализировать
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03.03.2023 12:04 Ответить
Той ''хрест'' із міжнародної пора перейменувати в ''кацапський хрест''!
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03.03.2023 12:31 Ответить
Що цікаво, у Київ чи Харків червоний хрест компи не привозив...
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03.03.2023 12:48 Ответить
Пора вже зрозуміти-практично всі міжнародні організації корумповані росією.
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03.03.2023 13:43 Ответить
Що ця організація п"дари вже давно не секрет
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03.03.2023 15:36 Ответить
червоний хрест треба оголосити спонсором тероризму
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03.03.2023 18:57 Ответить
Та вони з 14 року це ро *****.І всім на то було по...й.
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03.03.2023 21:28 Ответить
 
 