В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко. ФОТО

Международный Комитет Красного Креста обеспечивает оккупантов во временно оккупированном пгт Мангуш Мариупольского района гуманитарной помощью, в частности, компьютерной и оргтехникой для нужд оккупационной администрации.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Красный Крест пробивает очередное дно в оккупированном Мариупольском районе. Вчера эта организация доставила в Мангуш "гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, в гумдопомощи компьютерная и оргтехника для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей Украины оккупантами, УТСЗН и центр социального обслуживания, занимающихся принудительной паспортизацией.

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"Может, миссия ЧК уже перестанет прятаться и сразу везет дроны и планшеты на передовую оккупантам? Или начнет снабжать полицейские застенки в Мариуполе и районе?", - написал Андрющенко.





