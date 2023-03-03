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Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Селидовского городского отдела Государственной миграционной службы, выдающему российские паспорта в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину чиновник добровольно перешел на сторону захватчика. Он перебрался из свободной от захватчиков территории Донецкой области в захваченный Бердянск. Предатель активно способствовал незаконному становлению миграционной службы РФ. В частности, организовывал работу пункта приемки документов на получение российского гражданства.

Впоследствии за свою измену он получил должность начальника оккупационной структуры в УВД по г. Бердянск и Бердянскому району, где и руководит процессом раздачи паспортов в настоящее время.

"Также фигурант стал лицом паспортизации РФ на захваченных территориях Украины: он активно склоняет к государственной измене местное население, дает комментарии пропагандистским СМИ, лично вручает паспорта", - отмечают в ДБР.

Читайте: В оккупированном Бердянске захватчики усиливают фильтрационные меры, - Центр национального сопротивления

Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР 01
Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР 02
Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР 03
Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР 04

Бывшему госслужащему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Бердянск (443) паспорт (1181) ГБР (3030) подозрение (501)


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Топ комментарии
+16
Вахахахаха)))у меня такой же знакомый был с купянска)))пришли рюсьге,встречал с цветами,чуть *** им на радостях не сосал (хотя не факт),мне звонил,хотя мы не общались года 3, говорил типо (ну шо бандеровец ***** вам пришла,наконец то руське пацаны пришли).кстати у него бабка с Ростова,дед петух откуда то с урала.короче,учился он в Харькове,вел неплохой бизнес,квартира в Харькове ,дом двух этажный в купянске,две машины)))))короче ,после освобождения купянска,на этой ******** уголовное дело,светит лет 10,оно ******* с руцькеми на расесю,ща узнаю ,что эту дуру отправили жить в Верхоянск,это в Якутии,там дали деревянную хибару обоссаную,жрать нема,как жить нема,начал искать работу ,взяли чорнорабом за 30 к,и хохлом предателем называют,,Украина имущество конфисковала😄это я к тому ,что у этого петуха с фото судьба будет не лучше,инфа сотка,правда если не завалят собаку раньше времени
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03.03.2023 12:13
+7
Так, а для чого гниді іпало запікселили?
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03.03.2023 11:57
+7
так в тому то і фуйня!! шо там ТАКИХ 80% - ПАНАЄХАВШІХ!! все українське ім чуже, вони - УЗКІЄ!! от вони і своїх зустрічають!! укр. влада 30 років соплі жувала, починаючи з кондома штопаного кравчукчі, а тре було робити як прибалти, інститутція "негромадянства"!!!!!!!! а тепер маємо, шо маємо, як казав червонопузий кравчукча!! 😡😡
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03.03.2023 12:37
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І достає із широких штанин...
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03.03.2023 11:55 Ответить
Так, а для чого гниді іпало запікселили?
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03.03.2023 11:57 Ответить
какого бена морду не показывают --- эта ж **** на кацап тв наверно давала интервью
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03.03.2023 12:05 Ответить
откуда этот дебилизм ЗАКРЫВАТЬ МОРДЫ
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03.03.2023 12:06 Ответить
та да: єслі кто-то коє-гдє у нас порой...
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03.03.2023 12:10 Ответить
Вахахахаха)))у меня такой же знакомый был с купянска)))пришли рюсьге,встречал с цветами,чуть *** им на радостях не сосал (хотя не факт),мне звонил,хотя мы не общались года 3, говорил типо (ну шо бандеровец ***** вам пришла,наконец то руське пацаны пришли).кстати у него бабка с Ростова,дед петух откуда то с урала.короче,учился он в Харькове,вел неплохой бизнес,квартира в Харькове ,дом двух этажный в купянске,две машины)))))короче ,после освобождения купянска,на этой ******** уголовное дело,светит лет 10,оно ******* с руцькеми на расесю,ща узнаю ,что эту дуру отправили жить в Верхоянск,это в Якутии,там дали деревянную хибару обоссаную,жрать нема,как жить нема,начал искать работу ,взяли чорнорабом за 30 к,и хохлом предателем называют,,Украина имущество конфисковала😄это я к тому ,что у этого петуха с фото судьба будет не лучше,инфа сотка,правда если не завалят собаку раньше времени
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03.03.2023 12:13 Ответить
повчальна історія 👍
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03.03.2023 12:17 Ответить
так в тому то і фуйня!! шо там ТАКИХ 80% - ПАНАЄХАВШІХ!! все українське ім чуже, вони - УЗКІЄ!! от вони і своїх зустрічають!! укр. влада 30 років соплі жувала, починаючи з кондома штопаного кравчукчі, а тре було робити як прибалти, інститутція "негромадянства"!!!!!!!! а тепер маємо, шо маємо, як казав червонопузий кравчукча!! 😡😡
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03.03.2023 12:37 Ответить
Кому потрібні фото з замальованим ...блом?
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03.03.2023 13:38 Ответить
Воєнний стан. Нахіба ви йому рило прикрили?!
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03.03.2023 14:08 Ответить
Рыло покажите.
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03.03.2023 15:44 Ответить
 
 