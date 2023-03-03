Раздает российские паспорта жителям Бердянска и агитирует их получать: еще один предатель получил подозрение, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Селидовского городского отдела Государственной миграционной службы, выдающему российские паспорта в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину чиновник добровольно перешел на сторону захватчика. Он перебрался из свободной от захватчиков территории Донецкой области в захваченный Бердянск. Предатель активно способствовал незаконному становлению миграционной службы РФ. В частности, организовывал работу пункта приемки документов на получение российского гражданства.

Впоследствии за свою измену он получил должность начальника оккупационной структуры в УВД по г. Бердянск и Бердянскому району, где и руководит процессом раздачи паспортов в настоящее время.

"Также фигурант стал лицом паспортизации РФ на захваченных территориях Украины: он активно склоняет к государственной измене местное население, дает комментарии пропагандистским СМИ, лично вручает паспорта", - отмечают в ДБР.

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Бывшему госслужащему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.