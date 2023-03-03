Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его женой Андрей Левите почтили память украинских военных, погибших во время российско-украинской войны.











Главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Также сообщается, что во время рабочей поездки во Львовскую область Зеленский посетил один из госпиталей, где лечатся раненые украинские защитники, воевавшие, в частности, на Бахмутском направлении.

Глава государства пообщался с военными и пожелал им скорейшего выздоровления.







"Благодарю вас за службу, за героическую защиту нашего государства. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал президент.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. В частности, минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Как рассказали президенту, с целью оказания высокоспециализированной медицинской помощи украинским защитникам налажено сотрудничество медучреждения с ведущими специалистами лучших клиник США и Великобритании по внедрению современных малоинвазивных и высокотехнологичных оперативных вмешательств в области пластической и реконструктивной хирургии, а также новые методы реабилитационной медицины. Кроме того, работники медицинской службы регулярно проводят занятия по тактической медицине с действующими военнослужащими.

За оказание квалифицированной медицинской помощи военным глава государства отметил орденами Даниила Галицкого представителей медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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"Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших военных, наших героев", – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство видит и высоко ценит работу военных медиков.

"Желаю вам всем здоровья и победы", – добавил он.