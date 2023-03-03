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Новости Фото Война
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Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его женой Андрей Левите почтили память украинских военных, погибших во время российско-украинской войны.

Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 01
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 02
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 03
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 04
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 01

Главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Также сообщается, что во время рабочей поездки во Львовскую область Зеленский посетил один из госпиталей, где лечатся раненые украинские защитники, воевавшие, в частности, на Бахмутском направлении.

Глава государства пообщался с военными и пожелал им скорейшего выздоровления.

Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 06
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 07
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 08

"Благодарю вас за службу, за героическую защиту нашего государства. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал президент.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. В частности, минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Как рассказали президенту, с целью оказания высокоспециализированной медицинской помощи украинским защитникам налажено сотрудничество медучреждения с ведущими специалистами лучших клиник США и Великобритании по внедрению современных малоинвазивных и высокотехнологичных оперативных вмешательств в области пластической и реконструктивной хирургии, а также новые методы реабилитационной медицины. Кроме того, работники медицинской службы регулярно проводят занятия по тактической медицине с действующими военнослужащими.

За оказание квалифицированной медицинской помощи военным глава государства отметил орденами Даниила Галицкого представителей медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Также читайте: Зеленский наградил орденами и медалями 186 украинских военных, среди них 74 – посмертно

Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 09
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 10
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 11
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 12
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 13
Зеленский прибыл во Львов: посетил раненых военных и вручил награды 14

"Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших военных, наших героев", – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство видит и высоко ценит работу военных медиков.

"Желаю вам всем здоровья и победы", – добавил он.

Зеленский Владимир (20734) Львов (4595) награда (1810) ранение (3394) военнослужащие (6174)


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Топ комментарии
+32
А выплаты боевых, отобранные тобой у этих ребят, когда вернешь? В глаза им не стыдно смотреть?
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03.03.2023 12:55
+22
Награды вручает боевой четырежды уклонист....
Ну, не знаю.....
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03.03.2023 13:05
+17
Что "мудрый нарид" навыбирал на должность Верховного главкома во время войны - то и имеем. Живем как проголосовали.
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03.03.2023 13:09
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А выплаты боевых, отобранные тобой у этих ребят, когда вернешь? В глаза им не стыдно смотреть?
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03.03.2023 12:55 Ответить
Т.е. на воровство миллиардов на армии, на свои телепередачи, на повышенные зарплаты себе и прочее зеленым барыгам хватает, а платить воинам, закрывших собой страну, им уже не хватает? Совсем охренели?
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03.03.2023 13:21 Ответить
Ну, це йому подобається.
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03.03.2023 12:55 Ответить
Відвідав затурканих запеденців. Чи як цей паяц нас висміював у своєму шоу для дебілів "вечерний квартал"?
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03.03.2023 13:00 Ответить
Згідно останніх виборів, западенцям ця " діяльність" зебіла подобалася!
П.с. хоча, хто б ще з президентів, дав шанс на таке вигідне влаштування по європах і америках!
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03.03.2023 14:23 Ответить
у Львові переміг Порох
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03.03.2023 15:24 Ответить
Тому й ДИВНО, що живою зебібібзяниско зі Львова вилізло...
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03.03.2023 19:50 Ответить
Награды вручает боевой четырежды уклонист....
Ну, не знаю.....
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03.03.2023 13:05 Ответить
Что "мудрый нарид" навыбирал на должность Верховного главкома во время войны - то и имеем. Живем как проголосовали.
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03.03.2023 13:09 Ответить
А чего скумбрия не в туристическом костюме? Война ж в стране!
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03.03.2023 13:10 Ответить
Творча зустріч з читачами бійцями.
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03.03.2023 13:15 Ответить
Мішені мали б бути надруковані на цих харях...
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03.03.2023 19:51 Ответить
наконец-то додумался встреть гостей во Львове, а не тягать их в Киев.
короны поснимал что ли.
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03.03.2023 13:15 Ответить
Выдайте это позорищу костюм с гардиропа 95 квартала,в котором **** по роялю лобал. ****** ******. Про поездку в США вообще молчу. ******* 73 процентных,кого,вы *****,выбрали.?
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03.03.2023 13:15 Ответить
собі подібного довбойоба!
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03.03.2023 13:32 Ответить
Пусть в Бахмут поедет, тварь. Посмотрим как там, после того как он отказался выводить войска.
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03.03.2023 13:28 Ответить
... у Генштабі слова Хрипатого ніщо і ніхто на них уваги не звертає! Його **отказался** нікого там не турбують. Не робіть з кукли Наполеона... !! Невже Ви думаєте, що воно щось розуміє в плануванні бойових дій, військовій тактиці.. постачанні... підготовці резерву..тощо!!?? Воно там НІЩО і тільки зветься Верховним!! Є припущення , що Главком та Генштаб і не все йому доводять... Військова наука дя хрипатого покидька...це квантова фізика... І ні першого ні другого він не осилить апрорі. І повірте...де наступати..чи відступати... точно не він вирішує! Він тільки ОЗВУЧУЄ... сам не розуміючи про що мова!
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03.03.2023 13:58 Ответить
А яйцем там він не отримав? Так як колись януковоч!
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03.03.2023 13:32 Ответить
Ну, його ж тепер на франківщині боготворять! Не той тепер Миргород( с)
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03.03.2023 14:25 Ответить
А наразі той факт, що південь України був захоплений ледве не за один день, взагалі є залізобетонним доказом, що відбувся злочинний зговір оманських з кремлем. Не соромно щодо цих фактів перед справжніми військовими..
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03.03.2023 13:33 Ответить
Насрать,впереди выборы!!!Какой стыд и у кого?
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03.03.2023 13:35 Ответить
А військовим не соромно з ним ручкатися??
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03.03.2023 14:26 Ответить
Чекаю на відос де хтось з поранених плює зюзі проміж глаз за всі його дії чи точніше злочинну бездіяльність до підготовки країни до вторгнення
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03.03.2023 13:36 Ответить
Колись декілька військових не потисли Пороху руку, коли той був у військах.
Цікаво, цього разу хтось на подібне наважився, враховуючи кількість нарікань?
Майже переконаний, ні. Військові в госпіталі думають не про те, щоб поставити на місце піс@кограя, а про те, як отримати виплати...
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03.03.2023 14:04 Ответить
Скорішого Вам одужання, рідненькі наші захисники!
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03.03.2023 13:52 Ответить
Нагороди це добре, але що з протезуванням та лікуванням важкопоранених бійців? Чому виділяється чимало коштів на марафони, дороги, премії високопосадовців, полонених рашистів, комфортабельні в'язниці, але досі військові змушені просити допомоги у волонтерів, коли мова йде про дороговартісне лікування та протезування?
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03.03.2023 13:54 Ответить
смотри смотри в глаза гнида, но глаза отводит, что благодаря вашим договорнякам с народом произошло и происходит
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03.03.2023 14:13 Ответить
Чи знайдеться хоч один сміливець, хто плюне Зе у харю і скаже: це тобі, падлюка, за зданий Херсон та Маріуполь
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03.03.2023 14:29 Ответить
Чому БоНеВтік? ЯїхЖдал
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03.03.2023 14:59 Ответить
Похоже двойник. Настоящий только с Ермаком ходит.
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03.03.2023 16:10 Ответить
Найшвидшого одужання та повернення до нормального життя.
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03.03.2023 20:25 Ответить
 
 