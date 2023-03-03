Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который оформлял кредиты на пропавших без вести военнослужащих. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что мужчина раздобывал личные данные исчезнувших на передовой военнослужащих. Далее с помощью дубликатов сим-карт он оформлял кредиты и переводил полученные деньги на свои банковские счета или рассчитывался через терминалы.

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"По предварительным данным, таким способом он оформил денежные ссуды, используя данные около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также гранату.

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Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.







