Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали. ФОТО
Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который оформлял кредиты на пропавших без вести военнослужащих. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что мужчина раздобывал личные данные исчезнувших на передовой военнослужащих. Далее с помощью дубликатов сим-карт он оформлял кредиты и переводил полученные деньги на свои банковские счета или рассчитывался через терминалы.
"По предварительным данным, таким способом он оформил денежные ссуды, используя данные около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также гранату.
Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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може банк і не в долі а кадровий відділ в/ч - точно
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
Але питання в кого і як він ті дані роздобував.
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может Найвеличнившивый, по совету "друзей", бень-дермаков, уже оформил на себя "торговую марку чи авторские права"?