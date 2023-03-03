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Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который оформлял кредиты на пропавших без вести военнослужащих. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что мужчина раздобывал личные данные исчезнувших на передовой военнослужащих. Далее с помощью дубликатов сим-карт он оформлял кредиты и переводил полученные деньги на свои банковские счета или рассчитывался через терминалы.

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"По предварительным данным, таким способом он оформил денежные ссуды, используя данные около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также гранату.

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Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали 01
Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали 02
Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали 03
Житель Кривого Рога набрал 2 млн кредитов на пропавших без вести военных. Его задержали 04

кредит (2378) Кривой Рог (1406) мошенничество (1234) пропавший без вести (159) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+30
Банки в доле 100%. Нихера не проверяют.
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03.03.2023 13:26
+30
А того(тих) хто надавав анкетні дані військовослужбовців,також затримали?
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
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03.03.2023 13:27
+23
Банки не дадуть позику без нормальних документів. Він стопудово брав гроші у мутних кредитних контор які зараз на кожному кроці.
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03.03.2023 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Банки в доле 100%. Нихера не проверяют.
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03.03.2023 13:26 Ответить
Банки не дадуть позику без нормальних документів. Він стопудово брав гроші у мутних кредитних контор які зараз на кожному кроці.
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03.03.2023 13:28 Ответить
Всі ці кредитні контори давно повинні бути під забороною, але, вочевидь, ними займаються вливові люди, відтак, ці контори продовжують грабувати людей.
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03.03.2023 13:32 Ответить
Для того, щоб взяти кредит не обов'язково ходити до банку. Достатньо зайти в акаунт приват24 чи ощад24/7. А судячи з написаного він це робив за допомогою дублікатів сім карт.
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03.03.2023 13:37 Ответить
ок, звідки персональні данні військовослужбовців, їх номери телефонів тощо?

може банк і не в долі а кадровий відділ в/ч - точно
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03.03.2023 13:49 Ответить
Ну незнаю... Яж не займався шахрайством Лишень озвучив свою думку...
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03.03.2023 13:52 Ответить
А може це хвалена ''дія'' така дірява?
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03.03.2023 13:59 Ответить
Навіть з дублікатом сім карти не зможеш зайти, там ще кажуть, пароль є, але це не точно.
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03.03.2023 13:56 Ответить
Пароль є, але людина його може забути. На такий випадок приходить СМС з тимчасовим паролем і якщо ти отримав його на зареєстрований в банку телефонний номер то це є підтвердженням особи. Може шось помінялось в цьому плані, але колись був такий механізм. Ніколи не приходилось таке робити.
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03.03.2023 14:05 Ответить
то треба цього афериста цим "швидкогрошам" і віддати . вони його покарають дієвіше за суд і тюрму. виправиться на всі 100%
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03.03.2023 16:17 Ответить
Та гадаю,що там і ТЦКашники в долі,бо як він міг отримувати персональні данні військових?
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03.03.2023 13:35 Ответить
А того(тих) хто надавав анкетні дані військовослужбовців,також затримали?
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
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03.03.2023 13:27 Ответить
Просто МРАЗЬ!!!!
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03.03.2023 13:29 Ответить
Паскуда. Там не запобіжний захід, а нехай ним міни розміновують. Хоч один раз в житті користь принесе.
Але питання в кого і як він ті дані роздобував.
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03.03.2023 13:29 Ответить
Кому известно что конкретные военнослужащие пропали без вести? Военкомату? Министерству обороны?
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03.03.2023 13:30 Ответить
У нас будь-яку базу данних можна знайти в мережі, бо їх захистом ніхто особливо не переймається, а люди, які мають до них доступ за гроші "зіллють" будь-яку інформацію і не нестимуть жодної відповідальності.
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03.03.2023 13:37 Ответить
в фейсбуці купа сторінок з пошуком зниклих без вісти військових.
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03.03.2023 14:06 Ответить
За это нужно не судить, а отправлять в одноразовые саперы. И бюджету легче и хоть какая-то польза от таких га@донов.
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03.03.2023 13:30 Ответить
На передову його , він в тюрмі так само шкодити буде
.
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03.03.2023 13:32 Ответить
.. а на передовій він буде сумлінно воювати!!??? Для Вас передова...ще зона покарання?
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03.03.2023 13:46 Ответить
haj okopy rye😑
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03.03.2023 13:51 Ответить
Його примусять або пристрелять
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03.03.2023 17:55 Ответить
Кривой Рог - это уже бренд
может Найвеличнившивый, по совету "друзей", бень-дермаков, уже оформил на себя "торговую марку чи авторские права"?

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03.03.2023 13:39 Ответить
Вже писали за %, щоб отримати виплату за загиблого воїна, відібране житло у біженців по мутних схемах, тепер ось це. А безліч колл-центрів у Дніпрі? Це тільки початок, це все буде тільки набирати обертів, бо у каламутній воді рибу ловлять. Одного спіймали, може даха не мав. Правоохрєнітельниє органи у нас відсутні.
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03.03.2023 13:42 Ответить
І ця мразота ще жива?
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03.03.2023 13:44 Ответить
граната як психологічна гарантія впевненості ?
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03.03.2023 13:47 Ответить
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03.03.2023 13:50 Ответить
Для цього потрібна інформація та документи відповідно в цьому приймали участь і інші вихідці з Кривого Рогу.
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03.03.2023 13:55 Ответить
А тих хто зливав інфу затримали?
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03.03.2023 14:14 Ответить
не вірю, що він сам працював. інфу хтось зливав точно
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03.03.2023 14:16 Ответить
За таке треба пожиттєве давати, а не якісь там рок
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03.03.2023 15:31 Ответить
Вже більше року війна цю погань і таких як він розстріл на місці.
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03.03.2023 15:33 Ответить
Богат Кривой Рог талантами специфическими. А он из какого квартала?
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03.03.2023 16:24 Ответить
всі шахраї з кривого рогу-зеленський. 95 квартал ще й цей шахрай.
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03.03.2023 17:09 Ответить
 
 