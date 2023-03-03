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Задержан настоятель храма УПЦ МП, который собирал для ФСБ разведданные об обороне Сумщины, - СБУ. ФОТО

Настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе Сумской области негласно сотрудничал с ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Разведывательная информация потребовалась захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей", – говорится в сообщении.

Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих. Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности", – рассказали в Службе безопасности.

Во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:

- мобильные телефоны с перепиской с фсб;
– пророссийскую литературу.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан настоятель храма УПЦ МП, который собирал для ФСБ разведданные об обороне Сумщины, - СБУ 01
Задержан настоятель храма УПЦ МП, который собирал для ФСБ разведданные об обороне Сумщины, - СБУ 02

задержание (6686) священник (228) Сумская область (3271) УПЦ МП (1565)


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Топ комментарии
+33
тоже мені новина... бери любого з УПЦ МП, буде колоборант або агент ФСБ
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03.03.2023 14:32
+32
Ну, і коли чекати визнання РПЦ та їх посібників екстремістською організацією?
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03.03.2023 14:29
+25
Это не УПЦ МП, а ФСБ МП. Там погоны почти под каждой рясой. Зато на Пороха за Томос зелень уголовные дела завела.
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03.03.2023 14:37
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Ну, і коли чекати визнання РПЦ та їх посібників екстремістською організацією?
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03.03.2023 14:29 Ответить
тоже мені новина... бери любого з УПЦ МП, буде колоборант або агент ФСБ
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03.03.2023 14:32 Ответить
Это не УПЦ МП, а ФСБ МП. Там погоны почти под каждой рясой. Зато на Пороха за Томос зелень уголовные дела завела.
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03.03.2023 14:37 Ответить
І знову, навряд чи з боку єрархів РПЦвУ буде якась адекватна реакція.
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03.03.2023 14:33 Ответить
а якої реакції ви чекаєте від агентів фсб ???
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03.03.2023 14:54 Ответить
Что там Баканов, Арахамия, Верещук и Тимошенко говорили?

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03.03.2023 14:34 Ответить
Довго ще ця терористична організація буде вільно почуватися в Україні? Скільки ще злочинів ця погань має вчинити, аби з нею розібралися раз і назавжди? Всіх служителів цієї терористичної організації заарештувати та на обмін - свинособаки їх заберуть. Прихожан та адептів секти відсторонити від посад в державних структурах, системі освіти і т.п.
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03.03.2023 14:35 Ответить
А потом удивляемся, почему это кацапы наступают. Товарищ РПЦэшник спокойно собрал разведданные в тылу, составил расстрельные списки, скорректировл арту и оп, ты уже в русском мире причащаешься путинкой в компании несовершеннолетних мальчиков. Всё все знают, все все понимают, но найти управу не могут.
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03.03.2023 14:37 Ответить
На тех, кто начинал процесс уничтожения этого рассадника, с Подачи Портнова в конце 2019 года СБУ Баканова и ГБР Портнова завели уголовные дела "за разжигание межрелигиозной ненависти". Вот и результат.
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03.03.2023 14:44 Ответить
В камеру к вагнеровцам и пусть исповедуют/имеют друг друга !
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03.03.2023 14:41 Ответить
упц мп це терорестична органі3ація і підлягае ліквідаціі
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03.03.2023 14:41 Ответить
На Буковині священик УПЦ МП https://risu.ua/na-bukovini-svyashchenik-upc-mp-ne-vidkriv-hram-dlya-pohoronu-zagiblogo-************** не відкрив храм для похорону загиблого воїна
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03.03.2023 14:48 Ответить
не жаль було б і приклад від автомата пошкодити об рило того моспархатного попа-урода.
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03.03.2023 14:50 Ответить
другий рік війни
і більшість не може припинити мп в Україні
а закон про собачок за кермом є
продаж всього що залишилось в державній власності є
8271, кріпацький, є
а може слуги за *****???? проти народу???
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03.03.2023 14:55 Ответить
на гіляку кацапського фсб/кгб попа-3.14дераса !!!
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03.03.2023 14:56 Ответить
а чому мордяку замазали сектанту?
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03.03.2023 14:58 Ответить
розповідали що піп мп на рівненщині в грамотках за здоров'я, казав щоб писали звання та де служить у ЗСУ..
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03.03.2023 15:00 Ответить
Зеленский, значит закрыть во время войны украинские патриотические телеканалы 5й прямый еспрессо, это - "начаси"..
а "неначаси" - закрыть рассадник русского мира, шпионские центры, очаги скабеевской роспропаганды, ФСБшный филиал кремлёвской "церкви" масковский пархат, принёсший ещё неисследованный до конца, но сокрушительный урон Украине...
чи опять - "какаяразница"?
и почему иуда Бакланов (чи аматор чи засланец?) на свободе?,
и Портнов, по спискам которого убиты десятки если не сотни патриотов Украины, доси живой?
чи самое главное для сладкого сна, чтобы Беню и дермака, опекунов Найвэлычнившивого не трогали?
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03.03.2023 15:02 Ответить
Сжальтесь над попами РПЦ МП, посадите их в автобусы и нах, за поребрик. Потому как пацаны вернувшиеся с фронта устроят им чистилище - с чанами и смолой.
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03.03.2023 15:14 Ответить
НА КРЕСТ ПОСАДИТЬ ИУДУ
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03.03.2023 15:16 Ответить
"...негласно співпрацював з ФСБ". Це ж не те, що гласно. Пом'якшує вину раба мп.
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03.03.2023 15:19 Ответить
Нічого дивного ось такі настанови дають своїй пастві:
https://www.tiktok.com/@gryazkryg/video/7202980755293719813?_r=1&_t=8a8V1TAreYH
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03.03.2023 16:05 Ответить
 
 