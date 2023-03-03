Задержан настоятель храма УПЦ МП, который собирал для ФСБ разведданные об обороне Сумщины, - СБУ. ФОТО

Настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе Сумской области негласно сотрудничал с ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Разведывательная информация потребовалась захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей", – говорится в сообщении.

Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих. Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности", – рассказали в Службе безопасности.

Во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:

- мобильные телефоны с перепиской с фсб;

– пророссийскую литературу.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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