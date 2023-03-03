Задержан настоятель храма УПЦ МП, который собирал для ФСБ разведданные об обороне Сумщины, - СБУ. ФОТО
Настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе Сумской области негласно сотрудничал с ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.
Разведывательная информация потребовалась захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей", – говорится в сообщении.
Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.
"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих. Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности", – рассказали в Службе безопасности.
Во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:
- мобильные телефоны с перепиской с фсб;
– пророссийскую литературу.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і більшість не може припинити мп в Україні
а закон про собачок за кермом є
продаж всього що залишилось в державній власності є
8271, кріпацький, є
а може слуги за *****???? проти народу???
а "неначаси" - закрыть рассадник русского мира, шпионские центры, очаги скабеевской роспропаганды, ФСБшный филиал кремлёвской "церкви" масковский пархат, принёсший ещё неисследованный до конца, но сокрушительный урон Украине...
чи опять - "какаяразница"?
и почему иуда Бакланов (чи аматор чи засланец?) на свободе?,
и Портнов, по спискам которого убиты десятки если не сотни патриотов Украины, доси живой?
чи самое главное для сладкого сна, чтобы Беню и дермака, опекунов Найвэлычнившивого не трогали?
https://www.tiktok.com/@gryazkryg/video/7202980755293719813?_r=1&_t=8a8V1TAreYH